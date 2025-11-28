Actualités
Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l’OL face à Bourgoin (FC_Bourgoin38)

OL Académie : le programme du week-end

  par David Hernandez

    • Ce week-end, les équipes féminines de l’OL Académie font relâche. Chez les garçons, la réserve et les U19 joueront samedi, tandis que les U17 seront sur le pont dimanche à l’extérieur.

    Pas de championnat pour la réserve de Gueïda Fofana ce week-end. Mais pas de repos pour autant pour les joueurs de l’OL. Le championnat de National 3 laisse place à la quatrième journée du Challenge Espoirs. Ce samedi (18h), les coéquipiers de Rémi Himbert se déplacent à Montpellier avec l’objectif de garder la tête de la poule A. Dans le dur en championnat, les Lyonnais restent sur un nul acquis à la dernière seconde, ce qui a peut-être fait du bien aux têtes. Le Challenge Espoirs peut représenter une échappatoire dans cette saison avec des rencontres contre des joueurs du même âge et donc un niveau plus accessible. Invaincue depuis le début de la campagne, la réserve de l’OL souhaite faire un joli coup à Montpellier, cinquième avec cinq points.

    Encore un choc pour les U19

    Quelques heures plus tôt (12h), ce seront les joueurs de Florent Balmont qui auront ouvert le bal de ce nouveau week-end à l’Académie. Le coach a certes pris ses quartiers à Auxerre en début de semaine pour son BEFF, il y a bien un match de championnat ce samedi pour les U19. Leaders à égalité avec Clermont, les Lyonnais s’offrent encore un match compliqué. Après le choc en Auvergne puis la réception de Metz, troisième, la semaine passée, les Lyonnais se déplacent à Reims, quatrième de la poule B. Encore un gros rendez-vous à ne pas manquer pour Adjin Muminovic et les siens.

    Le week-end à l’OL Académie se refermera dimanche avec également un déplacement pour les U17. En tête de la poule C avec trois points d’avance sur Sochaux, les joueurs de Samy Saci et Mour Paye se rendent à Dijon pour affronter l’ASPTT, onzième sur quatorze. Le coup d’envoi sera donné à 12h.

    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Niakhaté après Maccabi Tel Aviv - OL : "On savait qu’on était au-dessus" 09:30
    derniers commentaires
