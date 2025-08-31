OL - OM : un duel à l'issue incertaine

Ce dimanche (20h45), l'OL retrouve l'un de ses meilleurs ennemis, l'OM. Le neuvième duel de l'histoire au Parc OL en Ligue 1.

L'OL contre l'OM, c'est une confrontation qui a souvent senti la poudre. Un face à face haletant, toujours alimenté d'une forte pression sur la pelouse et dans les tribunes. Une rivalité indéfectible dans laquelle la victoire est plus que symbolique. Dans son antre depuis 2016, l'Olympique lyonnais s'est montré suffisamment solide pour disposer d'un bilan positif en championnat.

À domicile, l'OL reste devant malgré les récentes déconvenues.

C'est le genre de rencontre qui se joue à des petits détails… Des victoires obtenues à l'orgueil. La quiétude n'est pas vraiment le maître mot au cours de ces duels, tant l'inimitié existe entre les deux adversaires. Depuis son inauguration en janvier 2016, les deux rivaux se sont affrontés à neuf reprises au Parc OL en Ligue 1. Une affiche qui tend à pencher pour les Rhodaniens.

Avec cinq victoires, deux nuls et deux défaites, il y a de quoi avoir de l'espoir pour les supporters Rouge et Bleu. Mais dernièrement, les Phocéens ont fait mentir les statistiques. En septembre dernier, l'OL perdait face à Marseille dans les derniers instants alors que le capitaine Leonardo Balerdi avait écopé d'un carton rouge dès la cinquième minute de jeu (2-3).

Globalement, l'OM est au-dessus sur la dernière décennie

En revanche, le bilan des dix dernières années entre les Olympiens est plus disparate à domicile comme à l'extérieur. L'OM est même supérieur aux Lyonnais grâce à ses cinq victoires dont deux entre Rhône et Saône ces deux dernières années (2023 et 2024). L'OL compte quant à lui trois succès et deux matchs nuls. Très indécis nous vous disions donc.

Tout en sachant qu'en cette fin de mercato, les deux clubs vivent des journées mouvementés. Les partenaires du capitaine Corentin Tolisso, "revanchard" après la défaite de l'an passé, viennent de perdre le numéro 9, Georges Mikautadze. Le groupe de Roberto De Zerbi s'agite lui dans tous les sens, presque comme à son habitude, depuis l'affaire Adrien Rabiot. Sur les coups de 23 heures, l'une des deux formations se sentira néanmoins un peu plus soulagée.