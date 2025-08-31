Actualités
Jordan Veretout (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
Jordan Veretout (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - OM : un duel à l'issue incertaine

  • par Antoine Lio
  • 13 Commentaires

    • Ce dimanche (20h45), l'OL retrouve l'un de ses meilleurs ennemis, l'OM. Le neuvième duel de l'histoire au Parc OL en Ligue 1.

    L'OL contre l'OM, c'est une confrontation qui a souvent senti la poudre. Un face à face haletant, toujours alimenté d'une forte pression sur la pelouse et dans les tribunes. Une rivalité indéfectible dans laquelle la victoire est plus que symbolique. Dans son antre depuis 2016, l'Olympique lyonnais s'est montré suffisamment solide pour disposer d'un bilan positif en championnat.

    À domicile, l'OL reste devant malgré les récentes déconvenues.

    C'est le genre de rencontre qui se joue à des petits détails… Des victoires obtenues à l'orgueil. La quiétude n'est pas vraiment le maître mot au cours de ces duels, tant l'inimitié existe entre les deux adversaires. Depuis son inauguration en janvier 2016, les deux rivaux se sont affrontés à neuf reprises au Parc OL en Ligue 1. Une affiche qui tend à pencher pour les Rhodaniens.

    Avec cinq victoires, deux nuls et deux défaites, il y a de quoi avoir de l'espoir pour les supporters Rouge et Bleu. Mais dernièrement, les Phocéens ont fait mentir les statistiques. En septembre dernier, l'OL perdait face à Marseille dans les derniers instants alors que le capitaine Leonardo Balerdi avait écopé d'un carton rouge dès la cinquième minute de jeu (2-3).

    Globalement, l'OM est au-dessus sur la dernière décennie

    En revanche, le bilan des dix dernières années entre les Olympiens est plus disparate à domicile comme à l'extérieur. L'OM est même supérieur aux Lyonnais grâce à ses cinq victoires dont deux entre Rhône et Saône ces deux dernières années (2023 et 2024). L'OL compte quant à lui trois succès et deux matchs nuls. Très indécis nous vous disions donc.

    Tout en sachant qu'en cette fin de mercato, les deux clubs vivent des journées mouvementés. Les partenaires du capitaine Corentin Tolisso, "revanchard" après la défaite de l'an passé, viennent de perdre le numéro 9, Georges Mikautadze. Le groupe de Roberto De Zerbi s'agite lui dans tous les sens, presque comme à son habitude, depuis l'affaire Adrien Rabiot. Sur les coups de 23 heures, l'une des deux formations se sentira néanmoins un peu plus soulagée.

    13 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - dim 31 Août 25 à 14 h 27

      Bonjour,

      Je dois bien reconnaître que je redoute ce match au point où j'ai peur de le regarder.

      1. Avatar
        Olreal - dim 31 Août 25 à 14 h 32

        On a pas à rougir d’une défaite meme a domicile
        Juste les joueurs se donnent à fond
        L’OM a un budget de plus de 250 milions cette année
        Nous on sera à peine à 100 milions
        Ils ont finit 2 eme et on continuer a se renforcer avec une recrue a plus de 30 milions et pas mal de joueurs qui vont arrivé
        Ça fait chier mais on sera challenger à domicile

    2. Avatar
      Olreal - dim 31 Août 25 à 14 h 28

      Sauf surprise victoire de l’OM
      Ils ont deux effectifs et se sont même permis de virer rabiot ( pour le moment )
      Qualitativement ça fait mal de le dire mais ils sont bien au dessus de nous
      Après espérons des faits de matchs ou autres
      On a un collectif c’est sure mais sans vrai 9 efficace
      Faudra pas espérer mieux qu’un nul
      Je serai au stade pour les encourager et je je ne leur en voudrais pas du tout de perdre contre les sardines cette année
      Allez l’OL

    3. Mimoun
      Mimoun - dim 31 Août 25 à 14 h 36

      Stop à la sinistrose et aux oiseaux de mauvaise augure !
      On va gagner, allez l'OL, bon dimanche à tous

      1. Avatar
        XUO - dim 31 Août 25 à 14 h 50

        T'as de la chance, dede fait la sieste....🤣

        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 31 Août 25 à 15 h 06

          😂
          Moi je viens de la finir.
          Il pleut à vache qui pisse chez moi 🤩, il était grand temps, la biodiversité en a pris un sacré coup, et mes courgettes de 5 cm aussi..

        2. Avatar
          fandelol - dim 31 Août 25 à 15 h 31

          Pleuvoir COMME vache qui pisse Juni ^^

    4. Avatar
      ggs - dim 31 Août 25 à 15 h 17

      C'est un temps a limaces et peut être a la grimace
      A suivre

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 31 Août 25 à 15 h 38

        Tu crois qu'il existe encore des limaces avec le manque d'eau depuis des mois ? Je me demande bien d'ailleurs où peuvent-elles se cacher pendant ce temps-là...

        1. Toitoi
          Toitoi - dim 31 Août 25 à 15 h 53

          Salut Juni,

          C'est marrant que tu en parles, en Bretagne, il recommence enfin à pleuvoir et ça va continuer ponctuellement pendant quelques jours encore, et vendredi matin, je suis tombé sur la plus grosse limace que j'ai jamais vu devant chez un pote à Janzé : https://postimg.cc/gallery/HCq9VMh.
          Preuve qu'elles existent encore !

    5. Monark pour Sinayoko à l’OL !
      Monark pour Sinayoko à l’OL ! - dim 31 Août 25 à 15 h 38

      Toitoi, pourquoi cette fébrilité ? De mon coté , tout le contraire.Dans une heure trente je vais prendre le chemin du Groupama en toute serenité. Certes Georges n’est plus là. Mais en toute objectivité, celui qui nous fait gagner les matchs porte les initiales MF. Et il sera bien sur la pelouse ,lui. Et puis, on a un groupe solide qui va voyager loin , j’en suis convaincu.si par bonheur on boucle le dossier Sinayoko ( qui est étroitement lié au transfert de Molebe ) je serai comblé.😀🔴🔵

      1. Toitoi
        Toitoi - dim 31 Août 25 à 15 h 45

        Salut Monark,

        Je suis dépité par le départ de Georges et je n'arrive pas à nous voir gagner.

    6. j.f.ol
      j.f.ol - dim 31 Août 25 à 15 h 39

      Le match sera arrêté ce soir pour des Marseille marseille on t'en cule et peut être même on aura match perdu avec un peu de chance avec leurs conneries de vouloir tout aseptiser

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut