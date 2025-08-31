Actualités
Hamed Junior Traoré (OM)
Hamed Junior Traoré (@OM)

L'OM avec sa recrue Hamed Junior Traoré face à l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Officiellement transféré vendredi à Marseille, Hamed Junior Traoré est dans le groupe de l'OM pour défier l'OL. Un effectif comportant plusieurs absents notables.

    Tout juste arrivé, déjà prêt. Ancien attaquant de Bournemouth, Hamed Junior Traoré a été officiellement recruté par l'OM vendredi, moyennant un prêt avec option d'achat. L'Ivoirien s'est tout de suite entraîné avec sa nouvelle équipe, et il est possible qu'il débute ce dimanche à Décines (20h45).

    En tout cas, il est dans le groupe convoqué par Roberto De Zerbi. L'Italien a appelé 21 joueurs pour ce déplacement très attendu dans le Rhône. Le secteur offensif marseillais est d'ailleurs très fourni. Outre le footballeur de 25 ans, nous avons Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et Robinio Vaz. On peut même y inclure Bilal Nadir, buteur le week-end passé et qui pourrait prendre le poste de 10 face aux Lyonnais.

    Medina et Paixão blessés

    Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg est bien là, comme Angel Gomes, tandis qu'Amine Harit fait son retour. Mais les Phocéens ont tout de même quelques absents notables. À commencer par Adrien Rabiot, toujours écarté après la tumultueuse soirée rennaise de la mi-août. Neil Maupay est dans la même situation, en attendant un éventuel transfert.

    Chez les blessés, nous retrouvons deux recrues, Facundo Medina et Igor Paixão, ainsi que l'expérimenté Geoffrey Kondogbia. Rappelons que Paulo Fonseca fera sans Orel Mangala, Ernest Nuamah (forfaits) et surtout Georges Mikautadze, en instance de départ. Enzo Molebe le remplace numériquement.

    Jordan Veretout (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OL - OM : un duel à l'issue incertaine

