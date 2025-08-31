Actualités
Rayan Cherki (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Quand l'OL affrontait l'OM avec Rayan Cherki numéro 9

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Le 1er février 2022, l'OL accueillait l'OM avec Rayan Cherki positionné en faux numéro 9. Sous la houlette de Peter Bosz, les Lyonnais ont remporté ce match.

    Et si l'histoire se répétait ? Ce dimanche, l'Olympique lyonnais devrait recevoir l'OM sans numéro 9 confirmé au coup d'envoi. Sauf surprise d'une titularisation d'Enzo Molebe (17 ans, qui est même plutôt un ailier) ou d'Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans), l'OL évoluera avec un attaquant de pointe qui n'en sera pas vraiment un.

    Puisque Georges Mikautadze est proche de s'engager avec Villarreal, Paulo Fonseca et son staff vont repenser leur ligne offensive pour cette ultime affiche de la 3e journée. Nous pourrions ainsi voir Adam Karabec ou Pavel Šulc titularisé en position d'avant-centre. Deux garçons certes à l'aise dans l'axe, mais dont ce n'est pas la position préférentielle.

    Beaucoup d'absents ce jour-là à l'OL

    Ce qui n'est pas sans rappeler un autre choc des Olympiques qui s'est déroulé voilà trois ans et demi maintenant. Le 1er février 2022, les Rhodaniens recevaient les Marseillais dans un contexte très particulier. Suite au jet de bouteille sur Dimitri Payet, la rencontre avait été reportée. Elle s'était disputée à huis clos, et Peter Bozs, alors l'entraîneur, était privé de nombreux éléments.

    Pour diverses raisons, Karl Toko-Ekambi, Houssem Aouar, Jason Denayer, Tino Kadewere ou encore Lucas Paquetá étaient absents. Face à cette pénurie, le technicien néerlandais avait réalisé un choix étonnant, celui de placer Rayan Cherki comme faux 9. Dans le 3-4-3, nous retrouvions sur les ailes Xherdan Shaqiri et Emerson.

    La rentrée de Dembélé a tout changé

    Cela n'avait pas très bien fonctionné d'ailleurs, notamment avec l'ouverture du score très rapide de Mattéo Guendouzi suite à un corner (10e). Finalement, avec l'entrée de Moussa Dembélé, qui succédait à Emerson, l'OL a tout renversé, l'emportant 2 à 1 avec des réalisations de Shaqiri et Dembélé aux 76e et 89e minutes.

    Le système lyonnais sera bien différent ce dimanche, comme celui de l'OM (Payet était en pointe à l'époque), mais l'on risque d'assister à un duel tactique également entre Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi. Avec une issue toute aussi incertaine.

    Le 11 de l'OL contre l'OM en février 2022 : Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba - Gusto, T. Mendes, Caqueret, Henrique - Shaqiri, Emerson - Cherki

    6 commentaires
    1. Monark pour Sinayoko à l’OL !
      Monark pour Sinayoko à l’OL ! - dim 31 Août 25 à 16 h 26

      Pensez - vous que Sinayoko est motivé pour prolonger à l’AJA, alors que dans le même temps l’OL , un club qui va jouer la ligue Europa, qui joue chacun de ses matchs à domicile devant 50000 spectateurs et plus, lui ouvre grandes ses portes.
      Non? 🤔

      Signaler
      1. Jerinho
        Jerinho - dim 31 Août 25 à 16 h 28

        Laisse tombé, il a signé prolongation donc c'est mort, le montant vient de monter alors qu'on a pas des moyens.

        Il a logiquement signer prolongation, cela le protège pour jouer 90 min et Textor ne gere pas Auuxerre, c'est rassurant au lieu chez Lyon qui a GROS problème des financiements.

        Signaler
      2. Avatar
        leroilyon - dim 31 Août 25 à 16 h 38

        C'est pas parce qu'il veut venir qu'il va venir Monark.

        Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - dim 31 Août 25 à 17 h 22

      Avec quelle attaque ce soir ???

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 31 Août 25 à 17 h 25

        Il en reste pas beaucoup des attaquants, en réfléchissant bien tu trouveras Gonedamien38.

        Signaler

