Quand l'OL affrontait l'OM avec Rayan Cherki numéro 9

Le 1er février 2022, l'OL accueillait l'OM avec Rayan Cherki positionné en faux numéro 9. Sous la houlette de Peter Bosz, les Lyonnais ont remporté ce match.

Et si l'histoire se répétait ? Ce dimanche, l'Olympique lyonnais devrait recevoir l'OM sans numéro 9 confirmé au coup d'envoi. Sauf surprise d'une titularisation d'Enzo Molebe (17 ans, qui est même plutôt un ailier) ou d'Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans), l'OL évoluera avec un attaquant de pointe qui n'en sera pas vraiment un.

Puisque Georges Mikautadze est proche de s'engager avec Villarreal, Paulo Fonseca et son staff vont repenser leur ligne offensive pour cette ultime affiche de la 3e journée. Nous pourrions ainsi voir Adam Karabec ou Pavel Šulc titularisé en position d'avant-centre. Deux garçons certes à l'aise dans l'axe, mais dont ce n'est pas la position préférentielle.

Beaucoup d'absents ce jour-là à l'OL

Ce qui n'est pas sans rappeler un autre choc des Olympiques qui s'est déroulé voilà trois ans et demi maintenant. Le 1er février 2022, les Rhodaniens recevaient les Marseillais dans un contexte très particulier. Suite au jet de bouteille sur Dimitri Payet, la rencontre avait été reportée. Elle s'était disputée à huis clos, et Peter Bozs, alors l'entraîneur, était privé de nombreux éléments.

Pour diverses raisons, Karl Toko-Ekambi, Houssem Aouar, Jason Denayer, Tino Kadewere ou encore Lucas Paquetá étaient absents. Face à cette pénurie, le technicien néerlandais avait réalisé un choix étonnant, celui de placer Rayan Cherki comme faux 9. Dans le 3-4-3, nous retrouvions sur les ailes Xherdan Shaqiri et Emerson.

La rentrée de Dembélé a tout changé

Cela n'avait pas très bien fonctionné d'ailleurs, notamment avec l'ouverture du score très rapide de Mattéo Guendouzi suite à un corner (10e). Finalement, avec l'entrée de Moussa Dembélé, qui succédait à Emerson, l'OL a tout renversé, l'emportant 2 à 1 avec des réalisations de Shaqiri et Dembélé aux 76e et 89e minutes.

Le système lyonnais sera bien différent ce dimanche, comme celui de l'OM (Payet était en pointe à l'époque), mais l'on risque d'assister à un duel tactique également entre Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi. Avec une issue toute aussi incertaine.

Le 11 de l'OL contre l'OM en février 2022 : Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba - Gusto, T. Mendes, Caqueret, Henrique - Shaqiri, Emerson - Cherki