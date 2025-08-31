Actualités
Sofie Svava contre Francfort
OL Lyonnes : les Fenottes de retour mardi à l'entraînement

    • Après le stage en Allemagne, place à deux jours de repos pour l'OL Lyonnes. Les joueuses rhodaniennes reviendront à l'entraînement le mardi 2 septembre.

    Entre le 23 et le 30 août, l'OL Lyonnes était en stage du côté du campus d’Adidas, à Herzogenaurach, en Allemagne. Une semaine intense, ponctuée de nombreux entraînements et activités, ainsi que de deux rencontres face à des grosses cylindrées allemandes. Le Bayern Munich (1-4) et l'Eintracht Francfort (2-4) ont tous les deux perdu face aux championnes de France en titre.

    Les Rhodaniennes ont d'ailleurs bouclé leur préparation par un cinq sur cinq, avec cinq victoires en autant de matchs. De quoi se mettre en confiance avant le retour des choses sérieuses, à savoir la Première Ligue. Dimanche prochain, Marseille sera en visite à Décines pour la première journée de D1 (17h30).

    Entraînement ouvert au public mercredi

    Les joueuses de Jonatan Giráldez sont revenus samedi en fin d'après-midi à Lyon, quelques heures après leur rencontre. Elles se sont ensuite dispersées, chacune disposant de deux jours de repos dans les heures à venir. Les Fenottes sont attendues au centre d'entraînement mardi pour lancer la dernière phase avant la reprise du championnat.

    Rappelons que mercredi, aura lieu une séance ouverte au public. L'occasion pour les supporters d'encourager une ultime fois Wendie Renard et ses coéquipières avant de les retrouver le 7 septembre au Parc OL. Les derniers moments de répit avant la tempête.

    1 commentaire
    dede74
      dede74 - dim 31 Août 25 à 17 h 24

      Un peu de repos leur sera salutaire, elles l'ont bien mérité.

      Signaler

