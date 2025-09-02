Mercato : Maxwel Cornet à nouveau prêté en Italie

Déjà passé par le Genoa lors de la fin de saison dernière, Maxwel Cornet y retourne pour un an. Il y est prêté par West Ham.

Arrivé à West Ham en 2022, Maxwel Cornet ne s'y est jamais imposé. En trois ans, il a disputé seulement 37 rencontres avec les Hammers. Il est surtout en train d'enchaîner les prêts, à Southampton (2024 - janvier 2025) puis au Genoa (jusqu'en juin 2025) depuis douze mois.

Car lundi, l'ancien joueur de l'OL (2015-2021, 252 apparitions) s'est de nouveau engagé, de manière provisoire, en Italie. Il retrouve même son ancien club, le Genoa. Il retravaillera sous les ordres de Patrick Vieira, qu'il a déjà côtoyé lors du précédent exercice. L'opération comprend une option d'achat, sans que celle-ci soit communiquée.

De bons débuts à Gênes avant la blessure

Sur le semestre passé à Gênes en début d'année, l'Ivoirien a joué sept matchs, inscrivant deux buts, avant de se blesser. Une entorse qui lui a fait manquer la fin de la saison, bien qu'il soit revenu pour la dernière journée. Cette fois-ci, il aura du temps pour s'exprimer, même s'il devra se remettre dans le bain, car il n'est plus apparu en compétition depuis le 24 mai.