Actualités
Maxwel Cornet
Maxwel Cornet (Photo by Lindsey Parnaby / AFP)

Mercato : Maxwel Cornet à nouveau prêté en Italie

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Déjà passé par le Genoa lors de la fin de saison dernière, Maxwel Cornet y retourne pour un an. Il y est prêté par West Ham.

    Arrivé à West Ham en 2022, Maxwel Cornet ne s'y est jamais imposé. En trois ans, il a disputé seulement 37 rencontres avec les Hammers. Il est surtout en train d'enchaîner les prêts, à Southampton (2024 - janvier 2025) puis au Genoa (jusqu'en juin 2025) depuis douze mois.

    Car lundi, l'ancien joueur de l'OL (2015-2021, 252 apparitions) s'est de nouveau engagé, de manière provisoire, en Italie. Il retrouve même son ancien club, le Genoa. Il retravaillera sous les ordres de Patrick Vieira, qu'il a déjà côtoyé lors du précédent exercice. L'opération comprend une option d'achat, sans que celle-ci soit communiquée.

    De bons débuts à Gênes avant la blessure

    Sur le semestre passé à Gênes en début d'année, l'Ivoirien a joué sept matchs, inscrivant deux buts, avant de se blesser. Une entorse qui lui a fait manquer la fin de la saison, bien qu'il soit revenu pour la dernière journée. Cette fois-ci, il aura du temps pour s'exprimer, même s'il devra se remettre dans le bain, car il n'est plus apparu en compétition depuis le 24 mai.

    à lire également
    Michael Gerlinger, directeur général de L'OL
    OL - Mercato : les dirigeants vont s'exprimer ce mercredi
    3 commentaires
    1. Olympien First
      Olympien First - mar 2 Sep 25 à 18 h 47

      A propos "d'anciens" de l'OL, voilà une vidéo sympa, drôle, et qui témoigne que même loin, l'OL ne laisse pas indifférent après des années:

      https://www.youtube.com/shorts/i4IneUbZOwk

      Signaler
      1. Avatar
        regard01 - mar 2 Sep 25 à 18 h 52

        Excellent, merci

        Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 2 Sep 25 à 18 h 59

      Maxou un joueur tellement sympa, bonne chance à lui.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maxwel Cornet
    Mercato : Maxwel Cornet à nouveau prêté en Italie 18:25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Ligue 1 - Ligue Europa : le menu de l'OL en septembre 17:35
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL : un départ plus vu en Ligue 1 depuis 1981 16:50
    Fofana, OL - Nantes
    OL : Malick Fofana présent avec la Belgique 16:00
    Michael Gerlinger, directeur général de L'OL
    OL - Mercato : les dirigeants vont s'exprimer ce mercredi 15:10
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL - OM (1-0) : Tolisso et le "rôle ingrat" d'avant-centre 14:20
    Lucas Tousart, milieu de l'Union Berlin
    Mercato : Lucas Tousart (ex-OL) s'engage avec Brest 13:30
    Ballon OL à l'entraînement
    OL - Mercato : que peut-il se passer désormais ? 12:40
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles (OL), face à El Melali (Angers)
    Ligue 1 : l'OL recevra Angers en ouverture de la 5e journée 11:50
    OL - Mercato : une balance des transferts positive de presque 70 M€ 11:00
    Georges Mikautadze, attaquant de l'OL
    Mercato : pour Mikautadze, l'OL devra quelques millions à Metz 10:10
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Mercato : l'OL aurait refusé des avances du FC Séville pour Molebe 09:25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    OL : la grande inconnue offensive 08:40
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Les chiffres de la bonne dynamique défensive de l'OL 08:00
    Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL : Moussa Niakhaté se dit "très triste" du départ de Georges Mikautadze 07:30
    Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL)
    OL - Mercato : Paul Akouokou à Saragosse, c'est officiel 01/09/25
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    L'OL boucle son mercato avec quelques trous 01/09/25
    Tanner Tessmann (OL)
    L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9 01/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut