La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : un seul Lyonnais dans le top 20 des notes de Ligue 1 sur FC26

  • par David Hernandez

    • Le jeu "EA Sports FC 26" sortira le 26 septembre et a dévoilé les meilleures notes de ce nouvel opus pour les joueurs de Ligue 1. Corentin Tolisso est le seul joueur de l’OL présent parmi les meilleures notes.

    Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Thiago Almada ou encore Georges Mikautadze… Cet été, l’OL a connu une vraie saignée sur le marché des transferts. Le club lyonnais a perdu en qualité pure, mais a misé sur des joueurs de devoir, avec une mentalité certaine, comme l’a souligné Cris lors de la présentation de l’OL Légendes. Toutefois, en allant chercher des recrues dans des championnats mineurs ou de très jeunes joueurs, l’OL a fait des paris. Des paris qui poussent donc les joueurs lyonnais à ne pas truster les places d’honneur concernant les notes du jeu "EA Sports FC 26".

    Après avoir révélé le classement des meilleurs joueurs mondiaux du jeu, le dernier opus du célèbre jeu video de football a dévoilé cette fois-ci celui de la Ligue 1. Ousmane Dembélé est le meilleur joueur du championnat avec une note de 90 en général. Du côté de l'OL, Corentin Tolisso (81) est le seul Lyonnais présent dans le top 20 des meilleures notes du prochain FC 26, qui sortira le 26 septembre prochain.

