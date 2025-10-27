Actualités
Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
Clinton Mata lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré l’ouverture du score, l’OL ne s'est pas écroulé

  • par David Hernandez

    • Dos au mur après l’ouverture du score de Strasbourg malgré un temps fort, l’OL n’a pas coulé la tête la première. Grâce à leur caractère, les Lyonnais sont revenus puis ont pris le meilleur. Une première depuis cinq matchs dans cette configuration.

    L’explosion de joie a été à la hauteur de la délivrance que pouvait représenter le ballon enroulé dans le petit filet opposé d’Afonso Moreira. Dans un élan collectif, Paulo Fonseca a enlacé son adjoint Nelson Duarte ainsi que les analystes vidéo pour célébrer ce but du 2-1 à la 91e minute. Du haut de son perchoir au Parc OL, l’entraîneur lyonnais a applaudi, soupiré, demandé le carton rouge pour le tacle sur Malick Fofana. Il a vécu le match comme s’il était sur le banc, qu’il retrouvera dans un peu plus d’un mois désormais. Il a surtout lâché un grand ouf de soulagement au moment de voir son équipe s’imposer (2-1) dans ce choc de la 9e journée contre Strasbourg. Pour la 25e fois de son mandat lyonnais, il n’y aura pas eu de nul au coup de sifflet final et Fonseca n’allait pas s’en plaindre, cette fois-ci.

    Maciel : "Une vraie force mentale"

    Ces trois points font du bien aux têtes après deux revers consécutifs. Surtout, ils arrivent après un scénario dans lequel l’OL a dû courir après le score. Ce n’était arrivé qu’une seule fois cette saison, une semaine auparavant à Nice. Cela s’était terminé par une défaite, malgré la domination rhodanienne. Et c’est vrai que c’est un petit évènement qui s’est déroulé dimanche au Parc OL.

    Sur les cinq derniers matchs de Fonseca quand l’OL encaissait le premier but, le résultat final se traduisait par une défaite. Or, contre Strasbourg, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont trouvé les ressources nécessaires pour se relever de l’ouverture du score, mais aussi du raté sur penalty de Corentin Tolisso"Une force mentale" qu’a soulignée Jorge Maciel après la rencontre et qui traduit plutôt bien l’état d’esprit lyonnais depuis trois mois et demi.

    à lire également
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL - Mercato : Dorival prêté au Stade Briochin

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Malgré l’ouverture du score, l’OL ne s'est pas écroulé 18:00
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL - Mercato : Dorival prêté au Stade Briochin 17:24
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes prennent leur revanche, Becho sur le pont ce lundi 16:50
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana éloigné des terrains environ trois mois 15:53
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Diplômé, Clément Grenier (ex-OL) va pouvoir entraîner 15:10
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Paris FC - OL : le ministère de l’Intérieur interdit aussi les supporters lyonnais 14:20
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    OL : 18 points en 9 journées, "tout le monde aurait signé pour ça" 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Wendie Renard lors de Paris FC - OL
    OL Lyonnes - Paris FC : déjà 5 000 billets écoulés 12:40
    Corentin Tolisso ratant son penalty lors d'OL - Strasbourg
    Tolisso (OL) : "Lacazette m'avait dit de prendre le prochain penalty" 11:50
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    Les joueurs de l’OL au soutien de Malick Fofana 11:00
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    OL : la folle semaine d’Afonso Moreira 10:15
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    Ligue 1 : grâce à sa victoire, l’OL remonte à la 4e place 09:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) : "Une arrogance positive dans ce groupe" 08:45
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    Niakhaté (OL) : "On veut que nos adversaires repartent de Décines avec rien" 08:00
    Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
    OL - Strasbourg (2-1) : la sortie lunaire de Liam Rosenior 07:30
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL - Strasbourg (2-1) : Fofana, la grosse entorse de la soirée 26/10/25
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL - Strasbourg (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 26/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut