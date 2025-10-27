OL - Mercato : Dorival prêté au Stade Briochin

Actualités
Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
  par David Hernandez

    • Pièce majeure de la réserve de l’OL depuis deux saisons, Pierre-Antoine Dorival va se faire les dents à un niveau supérieur. Le milieu lyonnais se voit prêté jusqu’à la fin de saison au Stade Briochin, qui évolue en National.

    La période du mercato estival est finie depuis bien longtemps et celle hivernale arrivera dans deux mois, mais il se passe encore des mouvements à l’OL. Il y a un peu plus d’une semaine, Hans Hateboer a rejoint les rangs lyonnais pour renforcer le secteur défensif. Mais, c’est bien au sein de la réserve que les choses bougent depuis quelques jours. Après Erawan Garnier qui a choisi de filer à Lens pour signer son premier contrat professionnel, Gueïda Fofana perd encore un joueur majeur de son groupe. Ce lundi, le club a officialisé le départ de Pierre-Antoine Dorival sous la forme d’un prêt.

    Un prêt chez la lanterne rouge de National

    Ayant déjà joué six matchs cette saison avec la réserve, le milieu de 19 ans va aller se faire les dents en National et ainsi gagner en expérience. À la recherche d’un joker médical, le Stade Briochin, lanterne rouge de la troisième division française, a jeté son dévolu sur l’international U20 sénégalais. Un prêt sec sans option d’achat pour Dorival qui reste lié à l’OL jusqu’en juin 2028. 

