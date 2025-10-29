Paris FC - OL : Abner et De Carvalho lancés dans le onze

Pour la 10e journée de Ligue 1, l'OL se déplace à Paris pour affronter le promu qu'est le Paris FC. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca n'a effectué que trois retouches par rapport à la victoire contre Strasbourg.
Gagner pour enchaîner. Ce mercredi, Paulo Fonseca a fixé l'objectif à ses joueurs. Après avoir fait une belle opération contre Strasbourg dimanche (2-1), l'OL ne peut se permettre une contreperformance à Paris face au promu qu'est le Paris FC. Seule la victoire sera belle et un beau message envoyé à Malick Fofana. Car, s'il n'y a eu que trois jours entre les deux rencontres de Ligue 1, le temps fut suffisant pour apprendre la mauvaise nouvelle de l'absence de l'ailier belge. Taclé par derrière par Ismaël Doukouré, Fofana va manquer les trois prochains mois de compétition. Ce mercredi, il sera remplacé par Afonso Moreira sur le côté gauche d'une attaque qui ne bouge pas. Sulc poursuit en pointe et Karabec à droite.
Première titularisation en Ligue 1 pour De Carvalho
Si ce changement a été forcé pour Paulo Fonseca, le Portugais a quand même effectué quelques rotations pour pouvoir enchaîner ces trois matchs en sept jours. Tanner Tessmann va commencer sur le banc, remplacé par Mathys De Carvalho. Le jeune milieu va connaitre sa première titularisation en Ligue 1 aux côtés de Tyler Morton. L'autre changement concerne également le côté gauche, mais de la défense. Nicolas Tagliafico souffle et laisse sa place à Abner.
La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - De Carvalho, Morton - Karabec, Tolisso, Moreira - Sulc
Avec cette histoire d'Endrick, j'avais oublier qu'il y avait ce match..
Pas du tout pour ma part, j'allais râler sur l'article d'endrick pour avoir la compo ! J'étais à 2 doigts de m'abaisser à aller sur l'équipe...
Je rigole..
Compo turnover intéressante pour voir l'évolution de nos remplaçants et ce qu'ils pourraient apporter à l'avenir. Je suis intéressé !
Pareil mais je crains beaucoup ce match..
ça va , ça tourne pas trop, seulement 2 joueurs (+1 avec Moreira).
D'autres équipes ont fait plus tourner, j'espère qu'on saura profiter des quelques résultats en notre faveur pour l'instant.
Bon c'est la compo annoncée par l'équipe
Pas de tessmann, ok il était moins bien contre Strasbourg mais il fait 1 gros début de saison et reste important au milieu. On a pas d'autres joueur de son profil et n'avait joué qu'une mi-temps.
Morton, de carvalho dans le double pivot, ça fait 1 peu poids plume, j'espère qu'il ne se feront pas bouger
Coco important d'accord mais qui continue a enchaîner
Sulc en faux 9
Les choix de fonseca et son staff
Des doutes mais j'espère que ça ira
On va bien voir
Un lien svp 😁🙏
Tant que tyler morton joue , je suis rassuré , c'est le meilleur !
Le Paris FC est une équipe à notre mesure. Cela devrait passer.
Morton et Decarvalho vont se faire bouger par Lees Melou qui va vouloir montrer que l’OL aurait du monter son offre. Esperons qie Tyler soit plus malin face aux provocations.
Allez les gones,
Si l'on se fait les 3 points, on saute Lens, et on rejoint le QSG...
Alors on va le faire !💪
ALLEZ L'OL ! 💖et💙.