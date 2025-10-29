Paris FC - OL : Abner et De Carvalho lancés dans le onze

Pour la 10e journée de Ligue 1, l'OL se déplace à Paris pour affronter le promu qu'est le Paris FC. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca n'a effectué que trois retouches par rapport à la victoire contre Strasbourg.

Gagner pour enchaîner. Ce mercredi, Paulo Fonseca a fixé l'objectif à ses joueurs. Après avoir fait une belle opération contre Strasbourg dimanche (2-1), l'OL ne peut se permettre une contreperformance à Paris face au promu qu'est le Paris FC. Seule la victoire sera belle et un beau message envoyé à Malick Fofana. Car, s'il n'y a eu que trois jours entre les deux rencontres de Ligue 1, le temps fut suffisant pour apprendre la mauvaise nouvelle de l'absence de l'ailier belge. Taclé par derrière par Ismaël Doukouré, Fofana va manquer les trois prochains mois de compétition. Ce mercredi, il sera remplacé par Afonso Moreira sur le côté gauche d'une attaque qui ne bouge pas. Sulc poursuit en pointe et Karabec à droite.

Première titularisation en Ligue 1 pour De Carvalho

Si ce changement a été forcé pour Paulo Fonseca, le Portugais a quand même effectué quelques rotations pour pouvoir enchaîner ces trois matchs en sept jours. Tanner Tessmann va commencer sur le banc, remplacé par Mathys De Carvalho. Le jeune milieu va connaitre sa première titularisation en Ligue 1 aux côtés de Tyler Morton. L'autre changement concerne également le côté gauche, mais de la défense. Nicolas Tagliafico souffle et laisse sa place à Abner.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - De Carvalho, Morton - Karabec, Tolisso, Moreira - Sulc