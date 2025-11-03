Brest - OL (0-0) : des Lyonnais muets, une première

Pour la première fois de la saison, l'OL n'a pas marqué un but dimanche à Brest. Il s'était jusqu'à là toujours débrouillé pour trouver la faille chez l'adversaire.

Fin de série pour l'OL. Dimanche, Brest est parvenu à arrêter la "machine offensive" lyonnaise (0-0). Car malgré la perte de plusieurs éléments offensifs majeurs, les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont toujours débrouillés pour marquer au moins une fois par match. Le 14e aura été celui de trop, même s'il faut dire qu'ils n'ont pas été aidés par le rouge rapidement sorti contre Hans Hateboer (7e minute).

Certes, les Rhodaniens ont affiché une belle solidarité défensive, ce qu'on avait un peu perdu de vue récemment. Mais c'est tout ce qu'on retiendra du déplacement dans le Finistère. Offensivement, ce fut presque le néant, hormis ce coup franc cadré par Tyler Morton à l'entrée du temps additionnel.

De beaux mouvements collectifs inaboutis avant la pause

Pourtant, les ailiers Pavel Šulc et Afonso Moreira ont déboursé énormément d'énergie, mais surtout pour défendre. On a pu voir quelques beaux mouvements collectifs partis du gardien Dominik Greif en première période, mais l'absence d'un élément supplémentaire a pesé sur la conclusion des actions. Pas de but donc cette fois-ci pour l'Olympique lyonnais, qui essayera d'y remédier jeudi contre le Real Betis. Ce sera une autre paire de manches dimanche face à Paris, mais à chaque rencontre suffit sa peine.