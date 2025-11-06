Greif (OL) : "La Cartuja, un stade qui m'a fait pleurer"

Titulaire dans le but de l'OL, Dominik Greif va retrouver un club de Liga ce jeudi soir. En plus d'affronter à nouveau le Real Betis, le gardien slovaque retrouvera un stade de la Cartuja qui ne lui a pas laissé que des bons souvenirs avec Majorque.

De notre envoyé spécial à Séville.

Quatre mois après votre départ, vous voilà déjà de retour en Espagne avec l'OL.

Dominik Greif : Quand j'ai vu qu'on allait jouer contre Betis en Espagne, je n'y avais pas vraiment prêté attention. Mais c'est vrai que je reviens dans un stade que je connais bien, même s'il ne m'a pas spécialement réussi. La dernière fois que j'y ai joué, nous avons perdu la finale de la Coupe du Roi avec Majorque (ndlr : édition 2023-2024) et j'ai pleuré. C'est un match spécial pour moi. Le Betis est un très, très bon adversaire, avec de la qualité sur toutes les lignes. On sait qu'on aura un match difficile contre une équipe qui fait du jeu. Nous avons préparé ce match le mieux possible et nous allons voir ce qui se passe sur le terrain.

Qu'est-ce que cette expérience en Liga vous a apporté, notamment cette blessure qui vous a longtemps handicapé ?

Une expérience avec une blessure n'est jamais facile pour n'importe quel joueur. Pour moi, le problème a été qu'on n'a pas réussi à trouver ce que c'était pendant longtemps. Donc on ne pouvait pas le résoudre. Quand on a trouvé ce qui n'allait pas, on a tout fait pour aller vite, mais ça prend du temps. J'étais avec l'équipe, mais il fallait être patient aussi. J'ai pu retrouver les terrains et j'en suis très content. J'espère que cette blessure ne reviendra jamais.

Durant le mercato, il y avait des rumeurs concernant un intérêt du Betis, mais que vous avez préféré rejoindre l'OL. Est-ce vrai ?

Comme vous le dites, il y a beaucoup de rumeurs durant cette période. Personnellement, je n'ai jamais parlé avec personne de Betis.