Actualités
Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d’OL – Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Real Betis - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 4e journée de Ligue Europa entre le Real Betis et l’OL.

    Avant match

    Ce ne sera pas un match pour du beurre. Ce n'est pas dans l'ADN de l'OL et ça ne le sera jamais. Néanmoins, dans la nouvelle formule qu'est la Ligue Europa, Paulo Fonseca peut indirectement se permettre de faire l'impasse sur un match. Il aurait certainement préféré que ce soit contre un adversaire moindre. Seulement, le déplacement à Séville ce jeudi soir n'intervient clairement pas au meilleur des moments.

    En laissant Corentin Tolisso à la maison et en faisant tourner dans les grandes largeurs, l'entraîneur portugais doit gérer les états de fatigue et montre que la venue du PSG dimanche à Décines fait presque figure de match prioritaire. Peut-on lui en vouloir avec un sans-faute dans ce début de campagne européenne ? Pas vraiment, même si cela reste frustrant car le Real Betis représentait un bon test pour juger cette formation lyonnaise.

    À quelle heure se joue Real Betis - OL ?

    Le quatre à la suite. C'est l'objectif que veulent se fixer les joueurs de l'OL ce jeudi soir à Séville. A 21h, les Lyonnais devront braver l'ambiance électrique qui se préparer au stade de la Cartuja et qui devrait être bien garni au moment du coup d’envoi donné par Mr Matej Jug, les joueurs de Paulo Fonseca seront poussés par près 800 supporters qui auront fait le déplacement jusqu'en Andalousie.

    Sur quelle chaîne voir Real Betis - OL ?

    Comme la saison passée, Canal Plus est le diffuseur officiel de la Ligue Europa. Il faudra donc se brancher sur la chaîne principale. David Berger sera assisté par Sidney Govou, tandis que Dominique Armand sera en bord de terrain.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Real Betis - OL : Molebe enfin lancé dans le grand bain ?
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 6 Nov 25 à 10 h 28

      Bonjour David
      Tu sais si l'équipe TV va diffusé des matchs de l'ol en novembre et décembre ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    Real Betis - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Real Betis - OL : Molebe enfin lancé dans le grand bain ? 09:30
    Nabil Fekir vainqueur de la Coupe du Roi en 2022 avec le Real Betis
    Real Betis - OL : Fekir, l'idole lyonnaise et sévillane 08:45
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Contre le Real Betis, la grande tentation du turnover à l'OL 08:00
    Hans Hateboer (OL)
    OL - Ligue 1 : Abner et Hateboer connaissent leur sanction 07:30
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Fonseca avant Betis - OL : "Ce sera un très bon test pour nous" 05/11/25
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL : "pas de prise de risque", avec Corentin Tolisso 05/11/25
    Cédric Bakambu, joueur du Real Betis
    Bartra, Lo Celso, Amrabat, Antony, Bakambu... Le groupe du Real Betis face à l'OL 05/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Real Betis : Pellegrini note le "léger fléchissement" de l'OL "ces derniers temps" 05/11/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Real Betis - OL : Corentin Tolisso ménagé 05/11/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Real Betis - OL : un nouveau combat pour la possession ? 05/11/25
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL - Ligue 1 : Abner connaîtra sa sanction ce mercredi 05/11/25
    Alejandro Gomes Rodriguez, attaquant de l'OL
    Mondial U17 : l'Angleterre de Gomes Rodríguez (OL) chute d'entrée 05/11/25
    Supporters de Saint-Etienne
    ASSE - OL : après le jet d'une pièce sur l'arbitre, deux supporters condamnés à 7 mois de prison avec sursis 05/11/25
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes : Lily Yohannes devancée pour le Golden Girl 05/11/25
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France : entrée en lice des Bleuets et d'Himbert (OL) au Mondial U17 05/11/25
    OL - PSG : l'arbitre Benoît Bastien sera équipé d'une caméra 05/11/25
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 3 novembre en podcast  05/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut