Real Betis - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 4e journée de Ligue Europa entre le Real Betis et l’OL.

Avant match

Ce ne sera pas un match pour du beurre. Ce n'est pas dans l'ADN de l'OL et ça ne le sera jamais. Néanmoins, dans la nouvelle formule qu'est la Ligue Europa, Paulo Fonseca peut indirectement se permettre de faire l'impasse sur un match. Il aurait certainement préféré que ce soit contre un adversaire moindre. Seulement, le déplacement à Séville ce jeudi soir n'intervient clairement pas au meilleur des moments.

En laissant Corentin Tolisso à la maison et en faisant tourner dans les grandes largeurs, l'entraîneur portugais doit gérer les états de fatigue et montre que la venue du PSG dimanche à Décines fait presque figure de match prioritaire. Peut-on lui en vouloir avec un sans-faute dans ce début de campagne européenne ? Pas vraiment, même si cela reste frustrant car le Real Betis représentait un bon test pour juger cette formation lyonnaise.

À quelle heure se joue Real Betis - OL ?

Le quatre à la suite. C'est l'objectif que veulent se fixer les joueurs de l'OL ce jeudi soir à Séville. A 21h, les Lyonnais devront braver l'ambiance électrique qui se préparer au stade de la Cartuja et qui devrait être bien garni au moment du coup d’envoi donné par Mr Matej Jug, les joueurs de Paulo Fonseca seront poussés par près 800 supporters qui auront fait le déplacement jusqu'en Andalousie.

Sur quelle chaîne voir Real Betis - OL ?

Comme la saison passée, Canal Plus est le diffuseur officiel de la Ligue Europa. Il faudra donc se brancher sur la chaîne principale. David Berger sera assisté par Sidney Govou, tandis que Dominique Armand sera en bord de terrain.