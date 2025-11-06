Real Betis - OL : Molebe enfin lancé dans le grand bain ?

Ayant récemment prolongé avec l’OL, Enzo Molebe attend toujours son heure. Ce pourrait bien être ce jeudi soir face au Real Betis.

Par son histoire et la relation qu’il vit depuis toutes ces années, l’OL ne peut se permettre de dire qu’il va faire une croix sur un match européen. Mercredi soir, au stade de la Cartuja, Paulo Fonseca s’est bien gardé de l’avouer. Mais il l’a malgré tout avoué à demi-mot. Dans cette série de trois matchs en sept jours, le déplacement à Séville est malheureusement mal tombé entre des organismes qui souffrent et la réception du PSG trois jours plus tard. S’il attend de son équipe du caractère face au Real Betis, Fonseca a avoué qu’il "y aura de nombreux changements". De quoi faire de la place aux traditionnels remplaçants ? C’est un grand oui avec un onze qui risque de faire la part belle aux "coiffeurs".

Merah va retrouver du rythme

Si Ruben Kluivert ou encore Abner auront l’opportunité de rattraper leurs dernières sorties lyonnaises, ce rendez-vous de Ligue Europa devrait avant tout servir aux jeunes à engranger encore de l’expérience. Khalis Merah va retrouver du rythme après un mois d’octobre compliqué. Mathys De Carvalho enchaînera encore en Europe, mais la plus grosse surprise devrait être la première titularisation en pros d’Enzo Molebe, d'après L'Équipe. Ayant prolongé mardi avec son club formateur, l’attaquant attend toujours de donner la pleine mesure de son talent. Pisté par le FC Séville durant l’été, il pourrait avoir une belle vitrine contre le voisin du Betis ce jeudi. Avec la pression qui va avec.

La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - De Carvalho, Tessmann - Karabec, Merah, Molebe - Satriano