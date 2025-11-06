Contre le Real Betis, la grande tentation du turnover à l'OL

Coincé entre un match à Brest disputé à 10 pendant 80 minutes et le choc contre le PSG, l’affiche face au Real Betis ne risque pas d’avoir la saveur attendue pour l’OL. Paulo Fonseca ne s’en est pas caché, le onze lyonnais risque d’être largement chamboulé.

De notre envoyé spécial à Séville

À la lecture du tirage au sort fin août, les supporters de l’OL en salivaient d’avance. Un déplacement à Séville, début novembre, c’était un peu l’assurance des prolongations d’un semblant d’été en Andalousie. C’était certainement aussi la plus belle affiche à se mettre sous la dent dans cette campagne. Finalement, le choc risque d’en prendre un petit coup. Non pas à cause du début de Ligue Europa de l’OL qui est parfait avec neuf points en trois matchs, mais à cause de la place dans le calendrier.

En août dernier, l’enchaînement avait déjà sûrement fait tilter mais à ce moment-là, personne ne se doutait que Malick Fofana allait manquer trois mois de compétition, que Rachid Ghezzal et Hans Hateboer ne seraient pas qualifiés. La seule chose à peu près prévisible était que les organismes allaient déjà commencer à tirer. Encore plus en sortie de deux matchs à dix pendant trente puis quatre-vingt minutes. C’est pourtant la réalité lyonnaise au moment d’affronter le Real Betis ce jeudi (21h).

Une obligation de faire tourner

Ayant dû puiser dans ses ressources physiques à Brest, la formation rhodanienne doit aussi penser à ce qui arrive avec la réception du PSG. Un club parisien amoindri et qui peut forcément donner des idées. Sans parler de lâcher un match européen, on a bien compris que le match qui comptait cette semaine était celui de Ligue 1. "Les joueurs étaient très fatigués après le match. Jouer 90 minutes avec 10 joueurs contre une équipe comme Brest, une équipe physique, une équipe intense, ce n’est pas facile, a avoué Paulo Fonseca mercredi. Les joueurs étaient fatigués, mais on a fait de l'entraînement pour bien récupérer."

La parole aux jeunes ?

La récupération, peut-être le mot le plus utilisé depuis le début de la saison à l’OL, tant il revient à chaque semaine. Mais difficile de passer à côté quand l’effectif lyonnais se retrouve chaque jour plus limité. Ce jeudi soir, Corentin Tolisso sera au chaud devant sa télévision pour suivre le match de ses coéquipiers. Ayant enchaîné et ayant ressenti une petite gêne ces derniers jours, le capitaine a été mis au frais par le staff. Sans son leader et homme à tout faire, l’OL va devoir trouver d’autres ressources, d’autres solutions.

Viendront-elles des jeunes comme Khalis Merah ou Enzo Molebe ? Si le suspense demeure pour l’attaquant qui a prolongé ces dernières heures, le milieu se verra offrir une nouvelle chance, lui qui déchante un peu depuis un mois. "J'ai totalement confiance en Khalis. C'est pourquoi il jouera ce jeudi. Si je n'avais pas confiance, il ne jouerait pas." Avec le numéro 44 dans un rôle de meneur de jeu, l’OL devrait présenter une équipe expérimentale, mais pas dénuée de talent. L’excuse de la jeunesse ne comptera pas pour Paulo Fonseca. "Nous avons la possibilité de faire jouer des jeunes joueurs pour qui ce sera la première fois qu'ils jouent contre une équipe comme Betis. Qu'est-ce que je veux ? Une équipe qui respecte notre jeu, qui joue ici avec courage et ambition."

Cette affiche, qui reste un choc, devrait donc permettre à l’entraîneur lyonnais de juger ses jeunes pousses. À elles également de prouver qu’elles peuvent avoir un rôle à jouer dans la rotation.