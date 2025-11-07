Battu par le Real Betis jeudi soir, l’OL a enchaîné un troisième match de suite sans la moindre victoire. Une première depuis la prise de fonction de Paulo Fonseca en février dernier.

Ce n’était pas un match pour du beurre, mais la défaite (2-0) de l’OL au Real Betis jeudi soir ne devrait pas laisser des traces trop profondes. En choisissant de faire tourner dans les grandes largeurs, Paulo Fonseca a fait le choix d’une équipe moins expérimentée et donc des erreurs qui peuvent aller avec. Ces offrandes, le Betis ne les a pas laissées passer en marquant deux buts en cinq minutes juste après la demi-heure de jeu. Un break décisif tant le caractère lyonnais n’a pas permis de revenir au score. Avant de recevoir le PSG, l’OL a certes géré les temps de jeu de ces cadres, mais n’a pas repris confiance sportivement.

Une série qui va se poursuivre dimanche ?

Après les nuls contre le Paris FC et Brest, les Lyonnais ont enchaîné un troisième match sans victoire. Cette série, Paulo Fonseca ne l’avait pas encore connue depuis sa prise de fonction à l’OL en février dernier, comme avancé par le compte X Stats Foot. Avec la venue du PSG dimanche soir, cette série pourrait bien s’allonger encore un peu avant la trêve internationale.