Battu par le Real Betis jeudi soir, l’OL a enchaîné un troisième match de suite sans la moindre victoire. Une première depuis la prise de fonction de Paulo Fonseca en février dernier.
Ce n’était pas un match pour du beurre, mais la défaite (2-0) de l’OL au Real Betis jeudi soir ne devrait pas laisser des traces trop profondes. En choisissant de faire tourner dans les grandes largeurs, Paulo Fonseca a fait le choix d’une équipe moins expérimentée et donc des erreurs qui peuvent aller avec. Ces offrandes, le Betis ne les a pas laissées passer en marquant deux buts en cinq minutes juste après la demi-heure de jeu. Un break décisif tant le caractère lyonnais n’a pas permis de revenir au score. Avant de recevoir le PSG, l’OL a certes géré les temps de jeu de ces cadres, mais n’a pas repris confiance sportivement.
Une série qui va se poursuivre dimanche ?
Après les nuls contre le Paris FC et Brest, les Lyonnais ont enchaîné un troisième match sans victoire. Cette série, Paulo Fonseca ne l’avait pas encore connue depuis sa prise de fonction à l’OL en février dernier, comme avancé par le compte X Stats Foot. Avec la venue du PSG dimanche soir, cette série pourrait bien s’allonger encore un peu avant la trêve internationale.
Et la quatrième arrive dimanche, et elle risque d'être importante... Espérons qu'on limitera les dégâts.
Mon prono : 1-3
Je tente le 1-0 pour l'OL. On reste solide derrière, eux ont un peu de mal sans leurs latéraux très offensifs, et puis un petit but de Tolisso qui nous donne les 3 points.
effectivement on ne peut que constater que depuis quelques semaines la gestion des matchs que ce soit sur la plan tactique ou concentration se dégrade ! mauvaise gestion des temps forts avec incapacité à marquer ou tuer les matchs (sauf au PFC) , et des quelques temps faibles (dont au PFC Rennes, Toulouse, Nice, Rennes et Betis) par défaut de concentration et de collectif. Quant à la mauvaise adaptation en cours de match la présence de Fonseca sur le banc hier était pour moi moins catastrophique que celle habituelle de Maciel (qui n'a pas les qualités d'un coach en premier ce que je qualifie d' un charisme d'huitre), même si cela ne s'est pas traduit au tableau d'affichage (vitesse et précipitation). Et pourtant contre une médiocre équipe du Betis c'est ce qu'il y a de plus rageant !