En s'inclinant au Betis, l'OL reste dans le top 8 de Ligue Europa

Battu par le Real Betis jeudi soir à Séville, l'OL a chuté pour la première fois en Ligue Europa. Malgré ce revers, les coéquipiers de Moussa Niakhaté restent dans le top 8 de la compétition.

Ils ont beau dire qu'ils avaient à cœur de faire un quatre sur quatre dans cette Ligue Europa, difficile de vraiment croire les joueurs de l'OL. Avec sept changements au coup d'envoi, Paulo Fonseca avait envoyé un message clair : celui de faire reposer les cadres avec l'enchaînement des matchs et le choc contre le PSG et de donner du temps de jeu aux jeunes. La formule n'a pas été gagnante avec ce revers contre le Real Betis (2-0). Une demi-surprise. Dans la nouvelle formule de la Ligue Europa, elle est presque anecdotique tant la perte de trois points ne remet pas tout en cause.

Cinq points d'avance sur le premier non-barragiste

En se réveillant ce vendredi matin à Lyon, les Lyonnais n'auront pas tout perdu de leur déplacement en Andalousie. Coincés avec neuf unités, ils restent malgré tout dans le top 8 directement qualifiable pour les huitièmes de finale. Il reste désormais quatre journées à disputer et l'heure n'est plus vraiment à laisser des points en route. Car si l'OL devrait jouer a minima les barrages, le club aimerait bien s'éviter deux matchs supplémentaires dans un calendrier déjà chargé.