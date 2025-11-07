Actualités
Lyon players pose before the start of the Europa League 1st round day 4 football match between Real Betis and Olympique Lyonnais (OL) at La Cartuja Stadium in Seville on November 6, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

En s'inclinant au Betis, l'OL reste dans le top 8 de Ligue Europa

  • par David Hernandez

    • Battu par le Real Betis jeudi soir à Séville, l'OL a chuté pour la première fois en Ligue Europa. Malgré ce revers, les coéquipiers de Moussa Niakhaté restent dans le top 8 de la compétition.

    Ils ont beau dire qu'ils avaient à cœur de faire un quatre sur quatre dans cette Ligue Europa, difficile de vraiment croire les joueurs de l'OL. Avec sept changements au coup d'envoi, Paulo Fonseca avait envoyé un message clair : celui de faire reposer les cadres avec l'enchaînement des matchs et le choc contre le PSG et de donner du temps de jeu aux jeunes. La formule n'a pas été gagnante avec ce revers contre le Real Betis (2-0). Une demi-surprise. Dans la nouvelle formule de la Ligue Europa, elle est presque anecdotique tant la perte de trois points ne remet pas tout en cause.

    Cinq points d'avance sur le premier non-barragiste

    En se réveillant ce vendredi matin à Lyon, les Lyonnais n'auront pas tout perdu de leur déplacement en Andalousie. Coincés avec neuf unités, ils restent malgré tout dans le top 8 directement qualifiable pour les huitièmes de finale. Il reste désormais quatre journées à disputer et l'heure n'est plus vraiment à laisser des points en route. Car si l'OL devrait jouer a minima les barrages, le club aimerait bien s'éviter deux matchs supplémentaires dans un calendrier déjà chargé.

    à lire également
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    L’OL repart de Séville avec un sentiment d'être si proche et si loin

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    En s'inclinant au Betis, l'OL reste dans le top 8 de Ligue Europa 09:30
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Fonseca après Real Betis - OL (2-0) : "Une différence de qualité individuelle" 08:45
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    L’OL repart de Séville avec un sentiment d'être si proche et si loin 08:00
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    Merah après Real Betis - OL (2-0) : "On a été neutres" 07:30
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Niakhaté (OL) : "On a payé cash nos erreurs" 06/11/25
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL (2-0) : le naufrage de l'entrejeu 06/11/25
    Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
    L'OL s'incline sans combattre contre le Real Betis (2-0) 06/11/25
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Real Betis - OL : première titularisation pour Molebe 06/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Montpellier - OL Lyonnes : des retours, Bacha et Renard ménagées 06/11/25
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Bleus : Deschamps préfère Kanté à Tolisso (OL) 06/11/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Avant Montpellier - OL Lyonnes, Giraldez suit les traces de Pedros 06/11/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : le dossier Endrick fait parler, même à Séville 06/11/25
    Les supporters du Real Betis avant la finale de la Ligue Europa Conference
    Sécurité renforcée à Séville avant Real Betis - OL 06/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Coupe du monde U17 : Himbert (OL) buteur avec les Bleuets 06/11/25
    Nuno Mendes , joueur du PSG
    Le PSG déplore un autre forfait contre l’OL 06/11/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Greif (OL) : "La Cartuja, un stade qui m'a fait pleurer" 06/11/25
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    Real Betis - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 06/11/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Real Betis - OL : Molebe enfin lancé dans le grand bain ? 06/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut