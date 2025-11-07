En faisant largement tourner son onze de départ, Paulo Fonseca ne semblait pas attendre de miracles de ce Real Betis - OL. Il a malgré tout regretté les erreurs individuelles.
De notre envoyé spécial à Séville.
Sept changements. Jeudi soir, Paulo Fonseca n’avait pas fait les choses à moitié pour affronter le Real Betis. Comme il l’avait annoncé, le coach de l’OL a fait le choix de reposer de très nombreux cadres et d’offrir une possibilité à ses jeunes joueurs de se montrer. Un cadeau empoisonné, pourrait-on dire, dans l’ambiance volcanique de la Cartuja. Après les 90 minutes de ce match de la 4e journée de Ligue Europa, le Portugais n’a bien évidemment pas sauté au plafond. Son équipe s’est inclinée 2-0, mais il n’accusait pas le coup pour autant. "On a bien commencé et pressé pendant 25 minutes, jusqu’à se porter près de la surface du Betis. On a fait beaucoup de choses positives, la seule négative, c’est le résultat."
"Nos erreurs ont permis au Betis d'être dangereux"
Comme ses joueurs, Paulo Fonseca est conscient que l’OL aurait pu faire quelque chose à Séville, mais les limites de son groupe l’ont ramené à la réalité. Contre un Real Betis bien plus expérimenté, la formation lyonnaise a payé "une différence de qualité individuelle". Le collectif n’a pas réussi à combler les manques individuels pendant la première mi-temps et l’OL l’a payé cash avec deux buts concédés en cinq minutes. "On a vu des erreurs qui ont permis au Betis d’avoir deux ou trois occasions." À la peine sur les coups de pied arrêtés, les Lyonnais auraient "dû prendre plus de risques offensivement. Nous n’avons pas fait de centres, pas tiré, pas vu d’initiatives individuelles." Un match neutre, comme souligné par Khalis Merah et finalement sans saveur.
Je suis assez d’accord avec Fonseca.
Chacun de nos joueurs était en dessous de ses standards. Mais au final on les a privé du ballon.
Des erreurs grossières nous ont coûté les deux buts.
Antony a fait mal à Abner mais a globalement été plutôt contenu. Et il ne doit pas finir le match, et qui sait si la décision qui s’imposait sur Khalis avait été prise si on aurait pas pu les accrocher ?
En passant Khalis ça fait deux fois qu’il manque de peu de se faire fracturer la jambe. Les deux fois rien… « ça glisse ». C’est pas normal.
Et ça s’équilibre pas du tout nous on a pris rouge à chaque fois sur nos gestes dangereux alors qu’on en subit aussi beaucoup.
Je reste persuadé que c'est parce que les joueurs ne se plaignent pas assez, en particulier Khalis. La même faute sur Tolisso ou Tagliafico et Antony prend rouge c'est sûr.
Après on se plaint des joueurs qui simulent, mais voilà le résultat quand tu ne cries pas assez fort : même pas carton jaune.
Peut-être 🤔 ce qui est sur c’est que c’est arbitré selon l’aura du joueur.
C’est LA star du Bétis il n’ont pas osé l’exclure.
Ni le central ni la VAR. Alors que ça s’imposait.
Très moyen ce joueur d’ailleurs, je m’attendais à bien mieux vu tout le foin fait avec lui.
Et les mecs de la Var, ils ont aussi pensé que ça glisse? Le problème de l'arbitrage, la non-uniformisation des décisions. Et vraiment définir un cadre beaucoup plus strict pour les cartons rouges.
La stratégie du Betis était simpliste : jouer tranquille dans son camp et attendre le moment faible de l'OL pour être plus offensif, puis reprendre la position défensive... sans crainte. C'est le Bétis qui a installé et contrôlé le rythme.
La préparation du match, avec l'analyse vidéo de nos rencontres, a été bonne pour eux, et le résultat aussi... même avec pas mal de réussite sur le premier but.
Tous nos adversaires savent que notre attaque est très moyenne, voire faible sans l'apport de Coco Tolisso... ils savent aussi que l'entre-jeu est jeune, inconstant, parfois brouillon et peu constructif... sans Coco !
Notre défense n'est pas un bloc infranchissable sans un grand Mata et sans Tagliafico...
En nous laissant la possession, il n'y avait pas danger de but : aucune action de l'OL en première mi-temps. Ensuite ils ont contrôlé nos quelques velléités offensives le plus souvent dans l'axe, en l'absence de joueurs de débordement c'était plus facile pour eux.
Pendant quasi tout le match, nos jeunes joueurs ont bien appliqué la consigne de garder le ballon, de le faire circuler, de bloquer les contre attaques... mais quelques erreurs de concentration ont suffit pour prendre 2 buts en 5 minutes...
Dommage, dommage... avec davantage de concentration, on aurait pu ne pas perdre !
On va battre Paris dimanche soir et tout ira bien lundi.
Objectivement parlant, Paulo Fonseca ne pouvait pas faire autrement et devait faire souffler le plus de joueurs possibles. On a pris de l'avance en Europa League (bravo les gones) et ça nous permet de voir un tout petit peu venir. Vu l'enchaînement des matches, il fallait faire tourner dans ces proportions, c'était indispensable. Personnellement, j'aurais même bien vu Barisic à la place d'AMN qui a perdu en clairvoyance par rapport à septembre.
On ne peut pas être sur tous les tableaux. En championnat, il faut rattraper les points perdus bêtement contre Toulouse ou le PFC. Donc j'approuve ce coaching et je crois assez fort qu'on peut faire qqch contre le PSG.
Je vois bien le retour de Tolisso en 9 sur ce match, pour proposer une grosse densité, et les battre 1-0 comme on a su bien le faire cette année.
Juste un truc : Niakhaté, il souffle quand ? C'est le seul joueur qui ne semble pas concerné par le turn-over? J'espère qu'il ne va pas se péter, car il nous fait une saison incroyable. Chapeau.
Oui il faut repasser avec notre meilleur milieu Tessmann (s'il se remet au niveau) - Morton - Tolisso (qui se projette bcp devant).
Moreira à gauche (même si on voit que lorsqu'il y a un pressing sur lui c'est beaucoup plus compliqué), Sulc en guise de faux 9, et Karabec à droite.
Derrière AMN étant donné qu'on a que lui..., Mata qui aura pu souffler un peu, Niakhaté qui ne souffle jamais (mais ménage peut-être ses efforts en match?), et Tagliafico à gauche.
Le problème de cette compo c'est qu'il y a seulement Moreira qui est rapide, et donc peut prendre la profondeur (face à Zaire Emery latéral droit?). Sulc, Tolisso et Karabec ne pourront pas.
Le PSG va jouer la possession et donc ça sera la seule solution face à eux.
Niakhate enchaîne beaucoup oui et AMN aussi, ils joueront encore dimanche, ca sera compliqué pour AMN il est dans le dur.
Barisic il doit pas avoir le niveau pour Fonseca.
J'ai pas d'avis, je ne l'ai jamais vu jouer, c'est dommage parce qu'a droite avec la suspension du hollandais et le niveau de Kluivert on a pas de solution .
Kumbedi était tres utile.
Kumbedi aurait tellement eu sa carte à jouer cette saison...
jouer sans Tolisso Fofana ,un avant gout de la saison prochaine .....
Hello tout le monde,
Perso j’ai trouvé certains joueurs en dessous de tout, en particulier Molebe…on l’a prolongé pour de vrai ?
Je crois que j’ai rarement vu un jeune joueur aussi mauvais à l’OL…
Placement, vitesse, exécution, physique…a ce niveau c’est compliqué…