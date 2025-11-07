En faisant largement tourner son onze de départ, Paulo Fonseca ne semblait pas attendre de miracles de ce Real Betis - OL. Il a malgré tout regretté les erreurs individuelles.

De notre envoyé spécial à Séville.

Sept changements. Jeudi soir, Paulo Fonseca n’avait pas fait les choses à moitié pour affronter le Real Betis. Comme il l’avait annoncé, le coach de l’OL a fait le choix de reposer de très nombreux cadres et d’offrir une possibilité à ses jeunes joueurs de se montrer. Un cadeau empoisonné, pourrait-on dire, dans l’ambiance volcanique de la Cartuja. Après les 90 minutes de ce match de la 4e journée de Ligue Europa, le Portugais n’a bien évidemment pas sauté au plafond. Son équipe s’est inclinée 2-0, mais il n’accusait pas le coup pour autant. "On a bien commencé et pressé pendant 25 minutes, jusqu’à se porter près de la surface du Betis. On a fait beaucoup de choses positives, la seule négative, c’est le résultat."

"Nos erreurs ont permis au Betis d'être dangereux"

Comme ses joueurs, Paulo Fonseca est conscient que l’OL aurait pu faire quelque chose à Séville, mais les limites de son groupe l’ont ramené à la réalité. Contre un Real Betis bien plus expérimenté, la formation lyonnaise a payé "une différence de qualité individuelle". Le collectif n’a pas réussi à combler les manques individuels pendant la première mi-temps et l’OL l’a payé cash avec deux buts concédés en cinq minutes. "On a vu des erreurs qui ont permis au Betis d’avoir deux ou trois occasions." À la peine sur les coups de pied arrêtés, les Lyonnais auraient "dû prendre plus de risques offensivement. Nous n’avons pas fait de centres, pas tiré, pas vu d’initiatives individuelles." Un match neutre, comme souligné par Khalis Merah et finalement sans saveur.