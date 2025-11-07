En choisissant de laisser Selma Bacha ou encore Wendie Renard au repos, Jonatan Giraldez poursuit sa gestion de la fatigue. Au point d’avoir déjà utilisé 25 joueuses depuis le début de la saison.

Chez les garçons, Paulo Fonseca avoue que ses rotations sont limitées. Enfin, surtout ses choix à cause d’un effectif déjà restreint à la base et qui est touché par quelques pépins physiques depuis quelques semaines. Ce problème, Jonatan Giraldez ne l’a clairement pas avec l’OL Lyonnes depuis le début de la saison. L’entraîneur compte un effectif pléthorique et doit laisser plusieurs joueuses sur le carreau à chaque sortie, notamment domestique. Ce vendredi, les Fenottes se déplacent à Montpellier sans Selma Bacha, Wendie Renard et Korbin Shrader, laissées au repos. Le choix du roi pour Giraldez. "En ce moment, avec la succession de matches, il est important de bien répartir les minutes et de donner des opportunités à tout le monde", a-t-il avoué jeudi.

Une rotation qui ne favorise pas les automatismes ?

Laissées hors du groupe depuis deux matchs, Ashley Lawrence et Sofie Svava font ainsi leur retour et pourraient prendre quelques minutes dans le sud de la France. Adepte de la rotation, Jonatan Giraldez a déjà utilisé 25 joueuses depuis le début de la saison. Un chiffre déjà important alors que le championnat n’a repris que depuis deux mois. Mais presque une obligation à écouter l’Espagnol. "La progression collective passe par l’implication du groupe entier. Que ce soit aux États-Unis (Washington) ou au Barça, j’ai toujours aimé utiliser beaucoup de joueuses. Cela permet de répartir les efforts, d’éviter les blessures et de renforcer l’identité collective." Mais est-ce que cela permet d’avoir des automatismes fluides ? C’est toute la question…