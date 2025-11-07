OL : Teo Barišić garde sa place avec la Croatie Espoirs

S'il ne joue pas avec les professionnels lyonnais, Teo Barišić a toujours la confiance du sélectionneur des U21 croates, Ivica Olic. Il partira avec son équipe nationale lors de la prochaine trêve.

Sur la feuille de match de quatre rencontres du groupe de Paulo Fonseca cette saison, Teo Barišić attend encore de connaître sa première apparition chez les grands. Des débuts jeudi face au Real Betis en Ligue Europa ? Il figure au moins dans l'effectif qui se déplace à Séville pour la rencontre. Le staff rhodanien ne l'avait plus appelé depuis la réception de Toulouse début octobre (1-2).

En effet, le défenseur était revenu diminué après la dernière trêve, et il n'a plus joué depuis. Son dernier match officiel remonte donc au 14 octobre, lorsqu'il avait affronté l'Ukraine avec la Croatie U21. Sur le précédent rassemblement, il avait disputé deux fois 90 minutes, et visiblement, il garde la confiance de son sélectionneur.

Deux matchs qualificatifs pour l'Euro

En effet, Ivica Olic l'a de nouveau convoqué pour la prochaine coupure internationale. La semaine prochaine, les jeunes Croates disputeront les qualifications au futur championnat d'Europe Espoirs. Le jeudi 13 novembre, ils défieront la Lituanie, avant de se mesurer à la Hongrie le mardi 18.

Opposés aux deux formations a priori les plus faibles de la poule, Barišić (cinq capes) et ses compatriotes seraient bien inspirés de prendre les six points. Actuellement, ils se classent deuxièmes, à une longueur du leader turc. Mais la Croatie compte surtout une affiche de moins que leur rival. Un ultime rassemblement en 2025 qui pourrait être déterminant pour le footballeur de 21 ans et ses coéquipiers dans l'optique d'une participation à l'Euro.