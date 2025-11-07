Actualités
Léo Dubois en Ligue Europa
Léo Dubois en Ligue Europa (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

À 31 ans, Léo Dubois (ex-OL) prend déjà sa retraite

  • par David Hernandez

    • Passé par l’OL entre 2018 et 2022, Léo Dubois en a fini avec le football professionnel. À 31 ans, le latéral a choisi de dire stop, en raison de problèmes physiques récurrents au genou.

    Il était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure en Turquie. Il n’y aura finalement pas de retour en Ligue 1 pour Léo Dubois. À 31 ans, le latéral droit aurait pu rendre de bons services à des formations de l’élite, mais il n’y aura rien de tout ça. Au contraire, la parenthèse du football professionnel a été refermée jeudi soir par Dubois. Pendant que son ancien club, qu’est l’OL, jouait contre le Real Betis (2-0), l’international français a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Une décision précoce mais, comme Samuel Umtiti, guidée par les pépins physiques.

    Trois saisons mitigées en Turquie

    À 31 ans, Léo Dubois referme donc le chapitre d’une décennie au haut niveau. Formé puis capitaine du FC Nantes, le latéral avait ensuite rejoint l’OL pendant quatre saisons. Malgré un statut d’international acquis entre Rhône et Saône, Dubois avait connu une fin d’aventure compliquée, pris en grippe par les supporters. Parti à Galatasaray en 2022, le natif de Segré avait évolué du côté de l'Istanbul Başakşehir et d’Eyüpspor en Turquie.

    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Montpellier - OL Lyonnes : Giraldez mise sur le turnover depuis le début de saison

