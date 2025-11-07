Actualités
Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : Dumornay remporte un deuxième titre de joueuse de l’année Concacaf

  • par David Hernandez

    • Élément indispensable de l’OL Lyonnes la saison passée, Melchie Dumornay ne cesse de prendre du poids et de marquer les esprits. Jeudi, l’Haïtienne a été élue meilleure joueuse de la zone Concacaf, pour la deuxième fois consécutive.

    Avec un titre de meilleure jeune de Ligue des champions et un statut de deuxième meilleure buteuse de la Première Ligue, Melchie Dumornay avait marqué de son empreinte la saison passée de l’OL Lyonnes. Joe Montemurro en avait fait son attaquante quand Jonatan Giraldez a choisi de la repositionner dans son poste de prédilection : dans l’entrejeu lyonnais. Cela n’empêche pas l’Haïtienne d’être toujours aussi influente, au point de devenir la grande star de cette équipe rhodanienne. Ce vendredi soir, la numéro 6 de l’OL Lyonnes tentera d’aider au mieux le leader de Premier League pour continuer le sans-faute et surtout célébrer du mieux possible son nouveau sacre.

    Le Ballon d'Or comme objectif atteignable ?

    Comme en 2024, le jury a sacré Melchie Dumornay pour garder son trophée de meilleure joueuse de l’année 2025 de la zone Concacaf. Un doublé donc après la consécration un an auparavant. Cela montre également l’ascension que continue à prendre la joueuse qui a récemment prolongé à l’OL Lyonnes. Après la zone Concacaf, place désormais à une récompense mondiale avec le Ballon d’Or ? Il faudra pour cela réussir une très grosse saison avec les Fenottes.

