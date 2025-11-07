Ligue 1 : l’OL recevra Lille le dimanche 1er février à 15h

Dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, l’OL s’offrira un choc avec la réception de Lille. Cette affiche se jouera le dimanche 1er février mais pas en prime time. Le coup d’envoi sera donné à 15h.

Quel sera le visage de l’OL le 1er février prochain ? C’est la question que tout le monde se pose alors que le mercato hivernal viendra de refermer ses portes. La défaite contre le Real Betis (2-0) jeudi soir a montré les limites lyonnaises, notamment sur l’aspect offensif. La période du marché des transferts devrait donc servir à renforcer ce secteur, surtout avec la rumeur Endrick qui enfle chaque jour un peu plus. Le Brésilien sera-t-il sur la pelouse pour la 20e journée de Ligue 1? Il est encore trop tôt pour y répondre, mais les supporters lyonnais espèrent voir un visage de l’OL différent de celui de la phase aller contre Lille.

Une belle affluence à prévoir ?

Pour le premier rendez-vous de février, les joueurs de Paulo Fonseca recevront en effet le LOSC pour un choc du championnat. Seulement, comme pour le match aller à Pierre Mauroy, cet OL - Lille n’aura pas les faveurs du prime time du dimanche soir. S’il se disputera bien le dimanche 1er février, le coup d’envoi aura lieu à 15h avec une diffusion sur Ligue 1+.