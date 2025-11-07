Actualités
Clinton Mata lors de Lille - OL
Clinton Mata lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1 : l’OL recevra Lille le dimanche 1er février à 15h

  • par David Hernandez

    • Dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, l’OL s’offrira un choc avec la réception de Lille. Cette affiche se jouera le dimanche 1er février mais pas en prime time. Le coup d’envoi sera donné à 15h.

    Quel sera le visage de l’OL le 1er février prochain ? C’est la question que tout le monde se pose alors que le mercato hivernal viendra de refermer ses portes. La défaite contre le Real Betis (2-0) jeudi soir a montré les limites lyonnaises, notamment sur l’aspect offensif. La période du marché des transferts devrait donc servir à renforcer ce secteur, surtout avec la rumeur Endrick qui enfle chaque jour un peu plus. Le Brésilien sera-t-il sur la pelouse pour la 20e journée de Ligue 1? Il est encore trop tôt pour y répondre, mais les supporters lyonnais espèrent voir un visage de l’OL différent de celui de la phase aller contre Lille.

    Une belle affluence à prévoir ?

    Pour le premier rendez-vous de février, les joueurs de Paulo Fonseca recevront en effet le LOSC pour un choc du championnat. Seulement, comme pour le match aller à Pierre Mauroy, cet OL - Lille n’aura pas les faveurs du prime time du dimanche soir. S’il se disputera bien le dimanche 1er février, le coup d’envoi aura lieu à 15h avec une diffusion sur Ligue 1+.

    à lire également
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Montpellier - OL Lyonnes : Giraldez fait neuf changements

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Montpellier - OL Lyonnes : Giraldez fait neuf changements 18:14
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Ligue 1 : l’OL recevra Lille le dimanche 1er février à 15h 17:30
    Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
    OL Lyonnes : Dumornay remporte un deuxième titre de joueuse de l’année Concacaf 16:40
    Léo Dubois en Ligue Europa
    À 31 ans, Léo Dubois (ex-OL) prend déjà sa retraite 15:50
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL : Teo Barišić garde sa place avec la Croatie Espoirs 15:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Montpellier - OL Lyonnes : Giraldez mise sur le turnover depuis le début de saison 14:10
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Real Betis - OL : Maxime Gonalons était venu encourager les Lyonnais 13:20
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : de nombreux internationaux retenus pendant la trêve 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : l’OL se déplacera à Metz le 25 janvier (17h15) 11:45
    Eric Roy, coach de Brest
    Eric Roy (Brest) en remet une couche sur l’OL 11:00
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Real Betis - OL (2-0) : un troisième coup d’arrêt, une première sous Fonseca 10:15
    En s'inclinant au Betis, l'OL reste dans le top 8 de Ligue Europa 09:30
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Fonseca après Real Betis - OL (2-0) : "Une différence de qualité individuelle" 08:45
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    L’OL repart de Séville avec un sentiment d'être si proche et si loin 08:00
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    Merah après Real Betis - OL (2-0) : "On a été neutres" 07:30
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Niakhaté (OL) : "On a payé cash nos erreurs" 06/11/25
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL (2-0) : le naufrage de l'entrejeu 06/11/25
    Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
    L'OL s'incline sans combattre contre le Real Betis (2-0) 06/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut