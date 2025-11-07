Montpellier - OL Lyonnes : Giraldez fait neuf changements

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pour cette 7e journée de Première Ligue, Jonatan Giraldez a choisi de laisser Melchie Dumornay ou encore Ingrid Engen sur le banc. Seules deux joueuses étaient titulaires contre le Paris FC, samedi dernier.

    Un peu plus tôt dans la journée, on mettait en avant le turnover effectué par Jonatan Giraldez depuis le début de la saison. Avec vingt-cinq joueuses utilisées, l'Espagnol voit large et il le prouve encore ce vendredi soir à Montpellier. Pour ce match de la 7e journée de Première Ligue, l'entraîneur de l'OL Lyonnes a presque tout changé par rapport à son onze qui a commencé contre le Paris FC. Elles ne sont que deux joueuses à enchaîner avec une nouvelle titularisation : Alice Sombath et Inès Benyahia.

    Chawinga à la pointe de l'attaque

    Le reste du onze est totalement modifié avec le retour de certaines joueuses laissées au repos pour le choc de la 6e journée. Christiane Endler retrouve le but rhodanien avec le brassard de capitaine, tandis que Lindsey Heaps et Lily Yohannes prennent place dans l'entrejeu. Devant, Tabitha Chawinga retrouve une place de titulaire après son but victorieux contre le PSG et fera équipe avec Jule Brand et Vicki Becho.

    La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Nelhage, Svava - Yohannes, Heaps, Benyahia - Becho, Chawinga, Brand

    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - ven 7 Nov 25 à 18 h 46

      Bon, il a fait que 9 changements, je pensais qu'il en ferait 11 ! 😜
      Allez les filles, on va tenter de vous suivre même si l'horaire n'est pas idéal....
      ( Merci David pour le lien direct !👍)

