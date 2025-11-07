Actualités
La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
La joie des joueuses de l’OL Lyonnes contre St Pölten (@UEFA)

L’OL Lyonnes fait le métier à Montpellier

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • À quatre jours du retour de la Ligue des champions contre Wolfsburg, l’OL a poursuivi son invincibilité cette saison. En prenant le large dès la première mi-temps, les Lyonnaises ont assuré un succès tranquille à Montpellier (1-5).

    A une époque, cette affiche aurait été un choc de la Première Ligue. Il y bien longtemps que ce n'est plus le cas et ce n'est pas le rachat de Montpellier qui a réduit l'écart qui s'est construit au fil des années avec l'OL Lyonnes. Huitièmes du classement avant la rencontre, les Montpelliéraines n'ont pas mis à mal la domination lyonnaise dans ce début de saison. Sur un sans-faute depuis le début de la saison, les Fenottes ont poursuivi leur invincibilité dans le sud de la France, grâce notamment à une première mi-temps ayant permis de dessiner une victoire qui ne faisait presque aucun doute au coup d'envoi.

    Deux passes pour Svava

    En prévision du retour de la Ligue des champions mardi au Parc OL contre Wolfsburg, Jonatan Giraldez avait pourtant choisi de modifier dans les grandes largeurs son onze de départ. En plus de Shrader, Bacha et Renard laissées au repos, l’effectif de l’OL Lyonnes avait connu neuf changements. De quoi donner permettre à Montpellier d’exister ? Cela a duré huit minutes et l’ouverture du score de Lindsey Heaps sur un service de Sofie Svava, de retour dans le groupe et le onze. La Danoise a plutôt bien rentabilisé ce retour avec une deuxième offrande pour Inès Benyahia, unique titulaire avec Alice Sombath survivante du Paris FC samedi dernier. Avec une break à la demi-heure de jeu et une domination sans partage (75% de possession, 13 tirs), les Fenottes ont enfoncé le clou juste avant la pause. Elma Nelhage en a profité pour inscrire son premier but avec l’OL Lyonnes (0-3, 45+3e).

    Un nouveau match à encaisser un but

    Avec une avance plus que confortable, les joueuses de Jonatan Giraldez ont pourtant trouvé le moyen de se faire surprendre au retour des vestiaires. Pour la cinquième fois en sept matchs de Première Ligue, la formation lyonnaise n’a pas réussi à garder sa cage inviolée avec cette réduction du score de Rouquet (1-3, 53e). Une alerte pour l’OL Lyonnes avant que le coach espagnol ne procède à de la rotation. Un triple changement à l’heure de jeu pour préparer Wolfsburg et une domination un peu plus stérile dans ce deuxième acte. Les buts de Melchie Dumornay et Ada Hegerberg entrées en jeu ont parachevé une victoire logique même si Benyahia a raté un penalty. Sans forcer plus qu'il n'en faut, les Lyonnaises s'offrent une septième victoire en championnat.

    5 commentaires
    1. dede74
      dede74 - ven 7 Nov 25 à 21 h 13

      Allez, je le remet ici :

      Bon match du "Kang des lyonnaises" (😊) : Alice, Vicki et Inès. Dommage pour Alice, laissée seule et prise de vitesse sur ce contre, qui sauve l'honneur des héraultaises, courageuses, qui n'ont pas fermé le match et ont joué leur jeu.

      Ont verra mardi ce qu'il en sera contre les WV.

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - ven 7 Nov 25 à 21 h 19

        👍

        Signaler
    2. OL-91
      OL-91 - ven 7 Nov 25 à 21 h 18

      Il faudra apprendre à se méfier des contres.

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 7 Nov 25 à 21 h 22

      Les corners à deux ça va duré encore longtemps ??
      Je veux bien de temps en temps mais sans arrêt ça devient pénible et non productif.

      Hormis encore Tarciane j'ai pas vu de flop dans ce match.
      Spécial big up à Becho Zvava et Diani qui ont fait des tonnes de bons centres, et des beaux tirs de Becho.

      Signaler
    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - ven 7 Nov 25 à 21 h 24

      Un bon petit galop d'entrainement avant de passer aux choses sérieuses .
      Svava nous fait 2 passes dé, dont une remarquable..... 😀😜
      Bon , on encaisse encore, et ça, c'est pas bien !😡
      épi, les filles entrainez vous à tirer les pénos, car c'est assez pénible.
      Ce saut de cabri d'Ines dans sa course d'élan, m'exaspère.
      C'est sensé voir ou part la gardienne, pour la mettre de l'autre coté, mais là c'est plutôt ridicule , et totalement raté.
      Et pourtant, je l'aime bien Inès !
      Diani est en pleine bourre, tant mieux .
      Allez, bonne soirée, et vive la WCL ! 💪💪

      Signaler

    derniers commentaires
