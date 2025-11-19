Actualités
OL Lyonnes : quatre Fenottes pour un stage avec l’équipe de France U17

  • par David Hernandez

    • En marge de la trêve internationale qui se tient sur les quinze prochains jours, quatre jeunes joueuses de l’OL Lyonnes rejoindront Clairefontaine pour un stage avec l’équipe de France U17.

    Il y a beau avoir eu du changement au sein de l’OL Académie chez les filles, le centre de formation lyonnais reste un vivier du football français. Pour preuve, les présences de nombreuses joueuses avec les Bleues mais aussi dans les équipes de jeunes. En attendant de connaitre la liste de Laurent Bonadei et de Fabien Lefèvre chez les U23, plusieurs Fenottes ont reçu leur convocation avec les équipes françaises. Deux Lyonnes ont rendez-vous avec les U19 tandis que quatre autres représentantes rejoindront l'équipe de France U17.

    Des joueuses évoluant en U19 au centre

    Qualifiée pour le 2e tour de qualification de l’Euro 2026, l’équipe de France U17 préparera au mieux l’année 2026. Franck Plenecassagne, le sélectionneur, a retenu vingt-quatre joueuses pour un stage de quatre jours du côté de Clairefontaine. Membres de la génération 2009, les défenseuses Rym Maaili et Rosie Olando, la milieu Maelys Ane ainsi que l’attaquante Médisante Zidi représenteront l’OL Lyonnes et son académie.

