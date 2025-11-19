Actualités
Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
Lily Yohannes, milieu de l’OL Lyonnes (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Juventus - OL Lyonnes : Chawinga et Yohannes seuls changements

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Huit jours après la victoire contre Wolfsburg, Jonatan Giraldez n'a pas tout bouleversé dans le onze de l'OL Lyonnes. Lily Yohannes et Tabitha Chawinga sont les seuls changements, en lieu et place de Korbin Shrader et Jule Brand.

    On ne change pas une équipe qui gagne. Enfin presque. Un peu plus d'une semaine après la victoire contre Wolfsburg, Jonatan Giraldez a fait le choix d'une certaine continuité. L'entraîneur espagnol mise sur un onze semblable à celui qui avait débuté au Parc OL le 11 novembre. À deux exceptions près. Pour affronter la Juventus Turin, l'OL Lyonnes se présentera avec Lily Yohannes dans l'entrejeu et non Korbin Shrader. La milieu américaine avait plutôt été à son avantage en début de match contre Wolfsburg avec deux frappes sur les montants, mais l'alternance continue dans le cœur du jeu lyonnais. Avec deux autres éléments qui semblent intouchables : Lindsey Heaps et Melchie Dumornay.

    La défense reste la même

    Habitué à faire beaucoup de rotation d'un match sur l'autre, Giraldez a certainement profité de la longue attente entre les deux matchs de Ligue des champions pour mettre son meilleur onze. Contre Strasbourg*, samedi (21h), ce devrait être une autre histoire. Si le quatuor défensif ne bouge pas dans le Piémont, en attaque, Jule Brand laisse sa place à Tabitha Chawinga sur le côté gauche.

    La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Yohannes, Dumornay - Diani, Hegerberg, Chawinga

    *Vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel avec le code OLETLY pour assister à cette rencontre en cliquant sur ce lien.

    à lire également
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : quatre Fenottes pour un stage avec l’équipe de France U17
    1 commentaire
    1. Avatar
      delest - mer 19 Nov 25 à 17 h 42

      Tarciane, Tarciane il ne connait qu'elle pour jouer à droite ? un peu pénible et au milieu c'est bien dommage de laisser sur le banc soit Schröder soit Brand même si la très jeunette saur je le souhaite ne pas passer à côté de son matche car par moment bien trop perso.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Juventus - OL Lyonnes : Chawinga et Yohannes seuls changements 17:36
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : quatre Fenottes pour un stage avec l’équipe de France U17 16:50
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    OL Légendes : un beau casting pour le match contre Parme 16:00
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    OL : une trêve aux temps de jeu assez bien gérés 15:10
    Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
    OL Lyonnes : Damaris retenue avec les Pays-Bas pour la trêve 14:20
    Mariano Diaz, ancien attaquant de l'OL
    Passé du Real Madrid à l’OL, Mariano Diaz conseille Endrick 13:30
    Les supporters de l'OL dans la fan zone de Décines
    OL : l'audience de l’agression de la supportrice dans la fan zone encore reportée 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : Tessmann et Merah buteurs dans les derniers matchs internationaux 11:50
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Après les polémiques contre le PSG, l’OL a pu tester la VAR 11:00
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : Tagliafico a déjà fait son retour à l’entraînement 10:15
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Coupe du monde U17 : retour prématuré à l'OL pour Himbert et Gomes Rodriguez 09:30
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : après avoir passé "le plus difficile", l’OL veut emmagasiner au maximum 08:45
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    Auxerre - OL : Šulc se sent d’attaque 08:00
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Juvents Turin - OL Lyonnes : les 23 Lyonnaises retenues 07:30
    Certains anciens joueurs de l'OL présents à la conférence d'OL Légendes
    On connaît l'adversaire d'OL Légendes pour l'anniversaire des 75 ans 18/11/25
    Lindsey Horan lors d'OL - Juventus
    Face à la Juventus, l'OL Lyonnes s'attend à trouver un "bloc défensif compact" 18/11/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Sénégal : Moussa Niakhaté (OL) est remplaçant face au Kenya 18/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut