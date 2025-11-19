Huit jours après la victoire contre Wolfsburg, Jonatan Giraldez n'a pas tout bouleversé dans le onze de l'OL Lyonnes. Lily Yohannes et Tabitha Chawinga sont les seuls changements, en lieu et place de Korbin Shrader et Jule Brand.

On ne change pas une équipe qui gagne. Enfin presque. Un peu plus d'une semaine après la victoire contre Wolfsburg, Jonatan Giraldez a fait le choix d'une certaine continuité. L'entraîneur espagnol mise sur un onze semblable à celui qui avait débuté au Parc OL le 11 novembre. À deux exceptions près. Pour affronter la Juventus Turin, l'OL Lyonnes se présentera avec Lily Yohannes dans l'entrejeu et non Korbin Shrader. La milieu américaine avait plutôt été à son avantage en début de match contre Wolfsburg avec deux frappes sur les montants, mais l'alternance continue dans le cœur du jeu lyonnais. Avec deux autres éléments qui semblent intouchables : Lindsey Heaps et Melchie Dumornay.

La défense reste la même

Habitué à faire beaucoup de rotation d'un match sur l'autre, Giraldez a certainement profité de la longue attente entre les deux matchs de Ligue des champions pour mettre son meilleur onze. Contre Strasbourg*, samedi (21h), ce devrait être une autre histoire. Si le quatuor défensif ne bouge pas dans le Piémont, en attaque, Jule Brand laisse sa place à Tabitha Chawinga sur le côté gauche.

La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Yohannes, Dumornay - Diani, Hegerberg, Chawinga

*Vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel avec le code OLETLY pour assister à cette rencontre en cliquant sur ce lien.