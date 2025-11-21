Actualités
Détenteur d'un véritable musée dans le Creusot, un supporter va être invité par l'OL

  • par David Hernandez

    • Ayant fait la Une ces derniers temps pour sa collection incroyable dans le Creusot, un supporter de 76 ans va être invité par l’OL pour le match anniversaire contre le FC Nantes.

    Dans le calme d’une trêve internationale, il avait fait le "buzz" sur les réseaux sociaux. Suite à un article paru dans le Journal de Saône et Loire avait mis en lumière le petit musée de Jean-Pierre Laplante en l’honneur de l’OL. À 76 ans, ce supporter avait fait de son sous-sol un véritable temple à la gloire du club rhodanien au fil des années. Il n’en avait pas plus fallu pour que les réseaux sociaux s’enflamment suite à l’annonce du Creusotin d’avoir arrêté son abonnement pour cet exercice 2025-2026 après qu'il ait parcouru toutes les deux semaines pendant plusieurs années les quelque 200km le séparant de Gerland puis du Parc OL.

    Une cagnotte reversée au centre Léon Bérard

    Sous l’impulsion de Quentin, fondateur et membre des Gones en Nord, une cagnotte avait vu le jour ces dernières heures pour offrir au septuagénaire un maillot de cette saison. Mis au courant de la situation, l’OL a choisi d’aller plus loin pour récompenser celui qui a une collection longue comme le bras. Après avoir récolté les coordonnées, le club l’a convié au match anniversaire contre le FC Nantes le 30 novembre prochain et va lui offrir un maillot spécial. Pour la cagnotte lancée, le centre Léon Bérard recevra finalement l’argent récolté. Deux beaux gestes en un. 

