Après sa qualification en Ligue des champions, OL Lyonnes veut enchaîner contre Strasbourg en Coupe de France. Pour ce dernier match avant la trêve, Jonatan Giraldez a choisi de mixer entre titulaires habituelles et remplaçantes face à Wolfsburg.
Le PSG qualifié dans la douleur samedi, le club parisien attend désormais de connaitre son adversaire en finale de la Coupe de France. Cela se jouera entre Strasbourg et OL Lyonnes, ce dimanche après-midi (16h). En Alsace, les joueuses de Jonatan Giraldez veulent surfer sur leur qualification en demies de Ligue des champions. L'enjeu d'une nouvelle finale après celle de la Coupe LFFP a logiquement poussé le coach espagnol à ne pas faire autant tourner qu'en Première Ligue il y a une semaine.
La composition d'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Renard, Svava - Diani, Damaris Shrader, Brand - Hegerberg, Katoto
Intéressant ! Je pense qu'il veut allier la mobilité et le pressing des 3 Ada, Brand, et Diani, à la présence de Katoto en point d'appui. Cela ajoute du monde dans une surface ou les strasbourgeoises devront camper tout le match. C'est une alternative que j'aurais aimé voir en 2e période contre Wolfsburg !!
Derrière, Renard/Sombath, c'est du solide.
Intéressant, ça me plaît bien aussi.
Derrière, disparition d'Engen.
Il faut dire qu'elle ne semblait pas dans son assiette jeudi.
Malade ?
Pour moi, ce n'est pas une centrale mais une demi-défensive.
Parfois elle envoie de très bons ballons dans la surface.
Shrader aura-t-elle vraiment récupéré de ses nombreux efforts ?
Engen n'est pas dans le groupe.
Salut les gars,
J'espère bien venir ici dès que...
Cette compo me plait bien aussi.
Salut Dede,
Je ne commente pas de l'autre côté, trop de posts négatifs.
La compo des filles me plaît bien aussi.
On va essayer de positiver ici, alors. 🙂
Salut janot,
Oui, hélas ça devient monnaie courante.
On se croirait sur un site hostile....
Au passage, c'est un 7e match en 25 jours, avec 5 déplacements (!!!) dont un à Abidjan, et un à Wolfsburg (7 jours après être revenues d'Abidjan !). Je ne sais pas si j'ai vu une période plus dense pour notre équipe... Pas étonnant qu'on ait fini par lâcher quelques points en route. Heureusement que l'on a assuré la qualif en UWCL, être éliminées sous fond de calendrier démentiel imposé par la LFFP, quand le PSG chez les hommes voit son calendrier aménagé à leur exclusif avantage...
De l'autre côté c'est double zéro !
Ce sera mieux ici, c'est sûr.
Oui la compo est correcte, ça devrait aller et puis, j''aime bien quand Alice joue près de Wendie.
👍
Nous aussi... mais à droite il y a toujours le maillon faible !
De l'autre côté, 45mn d'ennui.
Demi-finale de coupe de France dans un stade pareil...
Quelle misère !
Bon, je vais rester avec nos fenottes ! 💖💙
But de Svava !!! Au bout de deux mn, ça n'a pas traîné !
Ca dépote chez les filles !
2 minutes, 1er corner, et.....But de Svava !
Ça va plus vite que chez les gones ! 😜
Bon ,janot est toujours devant, j'abandonne ! 😀
Les gones devraient les prendre en exemple.
Et de deux !!!!!
Magnifique, la remise de Kadi.
De ce côté, c'est je pense réglé. Plus de suspens...
442, ça marche pas mal aussi. 2 corners, 2 buts… la qualification est validée dès la 5e minute. On va pouvoir faire tourner dès la mi-temps. Je n’ai même pas l’impression qu’elles ont forcé…
Bonjour !
Arrivé en retard : boum deux buts.
Heureusement on peut pédaler à l'envers.
Là c'est encore le pressinge et ça marche !
Prises d'entrée à la gorge les alsaciennes...
Ce stade pour une demie de CdF !
Vraiment minable, et une fois de plus, une insulte au foot féminin ! 🤬👎
Péno pour Dada.
Tranquille pour Wendie ! 👍
Pénalty pour l'OL ! 😁
(OK je sors...)
Qu’est ce qu’il ne faut pas faire pour obtenir un penalty !!!
Wendie sur péno pour le troisième.
De l'autre côté, on ne peut que redouter le fameux butalac...
Pour le reste, circulez, il n'y a rien à voir, ni à espérer.
Bien tiré ce péno.
Je pense qu'il faudrait que Wendie les tire en équipe de France.
Domination totale. Variété dans les actions. La, Brand qui centre en première intention pour Ada, très bel arrêt de la gardienne qui se fait matraquer depuis 30mn.
But d'Ada, comme on les aime !
Et bien la, je dois dire que les centres sont excellents ! Et ça paie. On fait un match vraiment sérieux, c’est très plaisant.
Ada... Et de quatre !
0 - 4 pour Ada . 👍👏
Bon, je crois que vais aller prendre l'air !😇
Terrible suspens de ce coté, vraiment .
Pénalty pour Lyon ! 😁
(OK je ressors...)
Nouveau péno sur Ada.
Re-peno sur Ada.
Katoto le transforme.
5-0
Katoto.
En fait ce match est la concrétisation des entraînements au péno pour préparer la ligue des championnes.
Elles pourraient pas refiler un but aux garçons ?
C'est quoi le record de buts dans un match de CdF féminine ?
Ca y est j'ai trouvé : 20-0 pour l'OLF contre le Racing Besançon en 32e de finale de la CdF 2018.
Intéressant.
Pour les finales le record semble 8-0 PSG contre Izeure en 2022.
Visiblement, aujourd'hui les fenottes n'ont pas la tête ailleurs !
Un bon match de préparation pour les rencontres plus ardues. J'aime la constance du pressing et son application.
Les strasbourgeoises ont été prises à froid et ne s'en sont pas remises.
Joyeuses Pâques !
Le jeu de Tarciane semble avoir gagné en sobriété, c'est bien !
C'est la promenade , 5 à 0 a la pause heureusement que j'ai sur le côté Bordeaux --Leicester un essai de toute beauté de Bielle, quelle classe ce gars là .
Sinon du match juste à retirer que Gigi nous permet de voir que Ada se bat plus que Katoto.....
Il y avait bien un 3ème pénalty sur Svava.
Bien sur, ça n'a aucune importance, mais madame appliquez le réglement quel que soit le score.
Je souhaitais voir une 3ème tireuse .😜
Elle n'aura pas voulu saler la note peut-être ?
Côte lyonnais, on est dans la gestion dans cette seconde période.
C'est par respect pour les Strasbourgeoises que Lily a troqué sa choucroute contre une queue de cheval ?
Shrader nous réveille !
Magnifique but de Shrader. 6-0.
Le premier set est pour nous.
Lily je ne la reconnais pas avec cette coupe de cheveux...
Tarciane aussi d'ailleurs.
Tarciane aussi non !?
Voui... J'ai dû compléter après ton post...
C'est par respect pour les Strasbourgeoises que Lily a troqué sa choucroute contre une queue de cheval ?
On peine à reconnaître Strasbourg. Les fins de saison font le tri.
Faut dire qu'elles ont été bien cueuillies à froid. Y a de quoi te couper les jambes quand tu prends deux buts d'entrée de jeu
1207 spectateurs...
Qu'il a dit le monsieur dans le poste !
1207 supporters pour une demi-finale de CDF... Y a du boulot...
JMA, qu'est-ce que tu fous ?
Bon ! Qualif pour une nouvelle finale face à nos ennemies préférées.
Avec une petite mousse bien fraîche, c'était une après-midi sympa.
Bravo les filles ! Reste plus qu'à fesser une nouvelle fois les Qataries.
Dommage d'être obligé de regarder un match, retransmis dans de telles conditions de foutage de g*ule des téléspectateurs ! la FFF pourrait faire des efforts, ils en ont les moyens financiers, ils préfèrent les utiliser pour faire des gueuletons entre amis !
Désolant ! une seule caméra, des plans de vue minables, des commentaires idoines pfff!!! 👎🏼
Les seules à prendre les choses au sérieux, ce sont bien nos joueuses...
Quand je vois les resultats de l'ol et d'ol lionnes et que je vois les cpommentaires des"suporters avant pendant et après les matchs je sais pourquoi je ne pooste plus rien sur ce site de baltringues...
Allez y défoulez vous les sans cerveau et je penses même connaitre le premier🤣🤣🤣
Finalement c'était pas difficile de prendre une bonne décision... 😜
Tu peux même d'abstenir de lire... et t'auras l'esprit disponible et les mains libres pour pétrir les miches de la boulangère ! 😂
😂👍
👏👍🤣
Ca va Fab ? Bel après-midi ?
5- 0 à la mi-temps dans ce stade champêtre, et pour une demie....
Et dire qu'au soir, et au lendemain du match contre ce même adversaire, il y a une semaine, on a pu lire " Qu'il fallait tout remettre en cause , que tout était à refaire, que Gigi avait du boulot " toussa...
Après un tout petit match de cette pauvre Ligue 1 arkema.
La vérité d'un jour.....😇
Allez JOYEUSES PÂQUES ! 😇