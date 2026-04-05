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Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – PSG (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes avec le duo Katoto - Hegerberg en pointe à Strasbourg

  • par David Hernandez
  • 68 Commentaires

    • Après sa qualification en Ligue des champions, OL Lyonnes veut enchaîner contre Strasbourg en Coupe de France. Pour ce dernier match avant la trêve, Jonatan Giraldez a choisi de mixer entre titulaires habituelles et remplaçantes face à Wolfsburg.

    Le PSG qualifié dans la douleur samedi, le club parisien attend désormais de connaitre son adversaire en finale de la Coupe de France. Cela se jouera entre Strasbourg et OL Lyonnes, ce dimanche après-midi (16h). En Alsace, les joueuses de Jonatan Giraldez veulent surfer sur leur qualification en demies de Ligue des champions. L'enjeu d'une nouvelle finale après celle de la Coupe LFFP a logiquement poussé le coach espagnol à ne pas faire autant tourner qu'en Première Ligue il y a une semaine.

    La composition d'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Renard, Svava - Diani, Damaris Shrader, Brand - Hegerberg, Katoto 

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    68 commentaires
    1. Avatar
      undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 15 h 17

      Intéressant ! Je pense qu'il veut allier la mobilité et le pressing des 3 Ada, Brand, et Diani, à la présence de Katoto en point d'appui. Cela ajoute du monde dans une surface ou les strasbourgeoises devront camper tout le match. C'est une alternative que j'aurais aimé voir en 2e période contre Wolfsburg !!

      Derrière, Renard/Sombath, c'est du solide.

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    2. chignol
      chignol - dim 5 Avr 26 à 15 h 21

      Intéressant, ça me plaît bien aussi.

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    3. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 15 h 25

      Derrière, disparition d'Engen.
      Il faut dire qu'elle ne semblait pas dans son assiette jeudi.
      Malade ?
      Pour moi, ce n'est pas une centrale mais une demi-défensive.
      Parfois elle envoie de très bons ballons dans la surface.

      Shrader aura-t-elle vraiment récupéré de ses nombreux efforts ?

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      1. janot06
        janot06 - dim 5 Avr 26 à 15 h 30

        Engen n'est pas dans le groupe.

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    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 28

      Salut les gars,
      J'espère bien venir ici dès que...
      Cette compo me plait bien aussi.

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      1. janot06
        janot06 - dim 5 Avr 26 à 15 h 33

        Salut Dede,
        Je ne commente pas de l'autre côté, trop de posts négatifs.

        La compo des filles me plaît bien aussi.

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        1. chignol
          chignol - dim 5 Avr 26 à 15 h 35

          On va essayer de positiver ici, alors. 🙂

        2. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 50

          Salut janot,
          Oui, hélas ça devient monnaie courante.
          On se croirait sur un site hostile....

    5. Avatar
      undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 15 h 43

      Au passage, c'est un 7e match en 25 jours, avec 5 déplacements (!!!) dont un à Abidjan, et un à Wolfsburg (7 jours après être revenues d'Abidjan !). Je ne sais pas si j'ai vu une période plus dense pour notre équipe... Pas étonnant qu'on ait fini par lâcher quelques points en route. Heureusement que l'on a assuré la qualif en UWCL, être éliminées sous fond de calendrier démentiel imposé par la LFFP, quand le PSG chez les hommes voit son calendrier aménagé à leur exclusif avantage...

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    6. dede74
      dede74 - dim 5 Avr 26 à 15 h 46

      De l'autre côté c'est double zéro !
      Ce sera mieux ici, c'est sûr.
      Oui la compo est correcte, ça devrait aller et puis, j''aime bien quand Alice joue près de Wendie.

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      1. isabielle
        isabielle - dim 5 Avr 26 à 15 h 48

        👍
        Nous aussi... mais à droite il y a toujours le maillon faible !

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    7. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 15 h 48

      De l'autre côté, 45mn d'ennui.

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    8. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 15 h 57

      Demi-finale de coupe de France dans un stade pareil...
      Quelle misère !

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    9. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 01

      Bon, je vais rester avec nos fenottes ! 💖💙

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    10. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 02

      But de Svava !!! Au bout de deux mn, ça n'a pas traîné !

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    11. chignol
      chignol - dim 5 Avr 26 à 16 h 03

      Ca dépote chez les filles !

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    12. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 04

      2 minutes, 1er corner, et.....But de Svava !
      Ça va plus vite que chez les gones ! 😜
      Bon ,janot est toujours devant, j'abandonne ! 😀

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    13. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 04

      Les gones devraient les prendre en exemple.

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    14. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 05

      Et de deux !!!!!

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    15. chignol
      chignol - dim 5 Avr 26 à 16 h 06

      Magnifique, la remise de Kadi.

      Signaler
    16. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 08

      De ce côté, c'est je pense réglé. Plus de suspens...

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    17. Avatar
      undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 16 h 11

      442, ça marche pas mal aussi. 2 corners, 2 buts… la qualification est validée dès la 5e minute. On va pouvoir faire tourner dès la mi-temps. Je n’ai même pas l’impression qu’elles ont forcé…

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    18. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 16 h 12

      Bonjour !

      Arrivé en retard : boum deux buts.
      Heureusement on peut pédaler à l'envers.

      Là c'est encore le pressinge et ça marche !
      Prises d'entrée à la gorge les alsaciennes...

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    19. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 20

      Ce stade pour une demie de CdF !
      Vraiment minable, et une fois de plus, une insulte au foot féminin ! 🤬👎

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    20. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 29

      Péno pour Dada.
      Tranquille pour Wendie ! 👍

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    21. chignol
      chignol - dim 5 Avr 26 à 16 h 29

      Pénalty pour l'OL ! 😁
      (OK je sors...)

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      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 16 h 32

        Qu’est ce qu’il ne faut pas faire pour obtenir un penalty !!!

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    22. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 31

      Wendie sur péno pour le troisième.
      De l'autre côté, on ne peut que redouter le fameux butalac...
      Pour le reste, circulez, il n'y a rien à voir, ni à espérer.

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    23. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 16 h 31

      Bien tiré ce péno.
      Je pense qu'il faudrait que Wendie les tire en équipe de France.

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    24. Avatar
      undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 16 h 33

      Domination totale. Variété dans les actions. La, Brand qui centre en première intention pour Ada, très bel arrêt de la gardienne qui se fait matraquer depuis 30mn.

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    25. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 16 h 34

      But d'Ada, comme on les aime !

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      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 16 h 36

        Et bien la, je dois dire que les centres sont excellents ! Et ça paie. On fait un match vraiment sérieux, c’est très plaisant.

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    26. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 34

      Ada... Et de quatre !

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    27. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 35

      0 - 4 pour Ada . 👍👏
      Bon, je crois que vais aller prendre l'air !😇
      Terrible suspens de ce coté, vraiment .

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    28. chignol
      chignol - dim 5 Avr 26 à 16 h 43

      Pénalty pour Lyon ! 😁
      (OK je ressors...)

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    29. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 16 h 43

      Nouveau péno sur Ada.

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    30. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 44

      Re-peno sur Ada.
      Katoto le transforme.
      5-0

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    31. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 16 h 45

      Katoto.
      En fait ce match est la concrétisation des entraînements au péno pour préparer la ligue des championnes.

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    32. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 45

      Elles pourraient pas refiler un but aux garçons ?

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    33. chignol
      chignol - dim 5 Avr 26 à 16 h 48

      C'est quoi le record de buts dans un match de CdF féminine ?

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      1. chignol
        chignol - dim 5 Avr 26 à 17 h 01

        Ca y est j'ai trouvé : 20-0 pour l'OLF contre le Racing Besançon en 32e de finale de la CdF 2018.

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        1. seb.66
          seb.66 - dim 5 Avr 26 à 17 h 07

          Intéressant.
          Pour les finales le record semble 8-0 PSG contre Izeure en 2022.

    34. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 16 h 49

      Visiblement, aujourd'hui les fenottes n'ont pas la tête ailleurs !

      Signaler
    35. dede74
      dede74 - dim 5 Avr 26 à 16 h 52

      Un bon match de préparation pour les rencontres plus ardues. J'aime la constance du pressing et son application.
      Les strasbourgeoises ont été prises à froid et ne s'en sont pas remises.

      Joyeuses Pâques !

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    36. chignol
      chignol - dim 5 Avr 26 à 16 h 53

      Le jeu de Tarciane semble avoir gagné en sobriété, c'est bien !

      Signaler
    37. Avatar
      brad - dim 5 Avr 26 à 16 h 56

      C'est la promenade , 5 à 0 a la pause heureusement que j'ai sur le côté Bordeaux --Leicester un essai de toute beauté de Bielle, quelle classe ce gars là .
      Sinon du match juste à retirer que Gigi nous permet de voir que Ada se bat plus que Katoto.....

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    38. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 17 h 26

      Il y avait bien un 3ème pénalty sur Svava.
      Bien sur, ça n'a aucune importance, mais madame appliquez le réglement quel que soit le score.
      Je souhaitais voir une 3ème tireuse .😜

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      1. janot06
        janot06 - dim 5 Avr 26 à 17 h 28

        Elle n'aura pas voulu saler la note peut-être ?
        Côte lyonnais, on est dans la gestion dans cette seconde période.

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      2. chignol
        chignol - dim 5 Avr 26 à 17 h 35

        C'est par respect pour les Strasbourgeoises que Lily a troqué sa choucroute contre une queue de cheval ?

        Signaler
    39. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 17 h 31

      Shrader nous réveille !

      Signaler
    40. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 17 h 31

      Magnifique but de Shrader. 6-0.
      Le premier set est pour nous.
      Lily je ne la reconnais pas avec cette coupe de cheveux...
      Tarciane aussi d'ailleurs.

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    41. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 17 h 34

      Tarciane aussi non !?

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      1. janot06
        janot06 - dim 5 Avr 26 à 17 h 36

        Voui... J'ai dû compléter après ton post...

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    42. chignol
      chignol - dim 5 Avr 26 à 17 h 36

      C'est par respect pour les Strasbourgeoises que Lily a troqué sa choucroute contre une queue de cheval ?

      Signaler
    43. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 17 h 39

      On peine à reconnaître Strasbourg. Les fins de saison font le tri.

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      1. janot06
        janot06 - dim 5 Avr 26 à 17 h 41

        Faut dire qu'elles ont été bien cueuillies à froid. Y a de quoi te couper les jambes quand tu prends deux buts d'entrée de jeu

        Signaler
    44. seb.66
      seb.66 - dim 5 Avr 26 à 17 h 42

      1207 spectateurs...
      Qu'il a dit le monsieur dans le poste !

      Signaler
    45. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 17 h 43

      1207 supporters pour une demi-finale de CDF... Y a du boulot...
      JMA, qu'est-ce que tu fous ?

      Signaler
    46. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 17 h 48

      Bon ! Qualif pour une nouvelle finale face à nos ennemies préférées.

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      1. chignol
        chignol - dim 5 Avr 26 à 17 h 59

        Avec une petite mousse bien fraîche, c'était une après-midi sympa.
        Bravo les filles ! Reste plus qu'à fesser une nouvelle fois les Qataries.

        Signaler
    47. dede74
      dede74 - dim 5 Avr 26 à 17 h 59

      Dommage d'être obligé de regarder un match, retransmis dans de telles conditions de foutage de g*ule des téléspectateurs ! la FFF pourrait faire des efforts, ils en ont les moyens financiers, ils préfèrent les utiliser pour faire des gueuletons entre amis !
      Désolant ! une seule caméra, des plans de vue minables, des commentaires idoines pfff!!! 👎🏼

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      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 18 h 00

        Les seules à prendre les choses au sérieux, ce sont bien nos joueuses...

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    48. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 5 Avr 26 à 18 h 02

      Quand je vois les resultats de l'ol et d'ol lionnes et que je vois les cpommentaires des"suporters avant pendant et après les matchs je sais pourquoi je ne pooste plus rien sur ce site de baltringues...
      Allez y défoulez vous les sans cerveau et je penses même connaitre le premier🤣🤣🤣

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      1. Avatar
        Aristide - dim 5 Avr 26 à 18 h 11

        Finalement c'était pas difficile de prendre une bonne décision... 😜
        Tu peux même d'abstenir de lire... et t'auras l'esprit disponible et les mains libres pour pétrir les miches de la boulangère ! 😂

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 5 Avr 26 à 18 h 22

          😂👍

        2. dede74
          dede74 - dim 5 Avr 26 à 19 h 23

          👏👍🤣

      2. Avatar
        undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 18 h 12

        Ca va Fab ? Bel après-midi ?

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    49. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 18 h 04

      5- 0 à la mi-temps dans ce stade champêtre, et pour une demie....

      Et dire qu'au soir, et au lendemain du match contre ce même adversaire, il y a une semaine, on a pu lire " Qu'il fallait tout remettre en cause , que tout était à refaire, que Gigi avait du boulot " toussa...
      Après un tout petit match de cette pauvre Ligue 1 arkema.
      La vérité d'un jour.....😇

      Allez JOYEUSES PÂQUES ! 😇

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