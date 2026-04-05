Après sa qualification en Ligue des champions, OL Lyonnes veut enchaîner contre Strasbourg en Coupe de France. Pour ce dernier match avant la trêve, Jonatan Giraldez a choisi de mixer entre titulaires habituelles et remplaçantes face à Wolfsburg.

Le PSG qualifié dans la douleur samedi, le club parisien attend désormais de connaitre son adversaire en finale de la Coupe de France. Cela se jouera entre Strasbourg et OL Lyonnes, ce dimanche après-midi (16h). En Alsace, les joueuses de Jonatan Giraldez veulent surfer sur leur qualification en demies de Ligue des champions. L'enjeu d'une nouvelle finale après celle de la Coupe LFFP a logiquement poussé le coach espagnol à ne pas faire autant tourner qu'en Première Ligue il y a une semaine.

La composition d'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Renard, Svava - Diani, Damaris Shrader, Brand - Hegerberg, Katoto