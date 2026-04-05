Ce dimanche, l’OL se déplace à Angers pour la 28e journée de Ligue 1. Mis sous pression par les résultats de samedi, les Lyonnais doivent gagner.

Pas le droit à l'erreur. Ce dimanche en milieu d'après-midi, l'OL n'a pas d'autres choix que de s'imposer à Angers. Déjà pour mettre fin à la mauvaise série de huit matchs sans victoire. Mais surtout pour répondre aux victoires de Strasbourg, Rennes et Lille samedi. Trois succès qui ont encore un peu plus resserré la course à la Ligue des champions. En attendant le choc Monaco - OM ce dimanche soir, les joueurs de Paulo Fonseca ne veulent pas être ceux qui ont fait la mauvaise opération de cette 28e journée.

Seule la victoire sera donc belle ce dimanche au stade Raymond-Kopa. L'avantage pour l'OL est que Fonseca a enfin retrouvé une grande majorité de son équipe. Ce qui veut dire que le onze de départ lyonnais a plutôt fière allure au coup d'envoi. On retrouve le trio offensif Endrick - Sulc - Moreira soutenu par Corentin Tolisso. La seule incertitude concernant le nom du joueur qui accompagnerait Tyler Morton. Le choix s'est donc porté sur Tanner Tessmann plutôt qu'Orel Mangala.

La compo de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Endrick, Tolisso, Moreira - Sulc