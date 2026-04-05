Ce dimanche, l’OL se déplace à Angers pour la 28e journée de Ligue 1. Mis sous pression par les résultats de samedi, les Lyonnais doivent gagner.
Pas le droit à l'erreur. Ce dimanche en milieu d'après-midi, l'OL n'a pas d'autres choix que de s'imposer à Angers. Déjà pour mettre fin à la mauvaise série de huit matchs sans victoire. Mais surtout pour répondre aux victoires de Strasbourg, Rennes et Lille samedi. Trois succès qui ont encore un peu plus resserré la course à la Ligue des champions. En attendant le choc Monaco - OM ce dimanche soir, les joueurs de Paulo Fonseca ne veulent pas être ceux qui ont fait la mauvaise opération de cette 28e journée.
Seule la victoire sera donc belle ce dimanche au stade Raymond-Kopa. L'avantage pour l'OL est que Fonseca a enfin retrouvé une grande majorité de son équipe. Ce qui veut dire que le onze de départ lyonnais a plutôt fière allure au coup d'envoi. On retrouve le trio offensif Endrick - Sulc - Moreira soutenu par Corentin Tolisso. La seule incertitude concernant le nom du joueur qui accompagnerait Tyler Morton. Le choix s'est donc porté sur Tanner Tessmann plutôt qu'Orel Mangala.
La compo de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Endrick, Tolisso, Moreira - Sulc
Allez, on espère le Tessman du début de saison et le Abner de…le Abner du…euh…juste le Abner qui ne nous coûte pas un but car la tête ailleurs…
Allez l’OL !
Tu en es encore à espérer quelque chose de lui ?? Tu es courageux.
Faut y croire ! Si on bat pas Angers avec nos joueurs revenus de blessure, aucun espoir de finir top 5.
Allez l’OL !!!
Qu'on gagnent ou qu'on perdent rien ne sera jouer pour les 5 premières places.
A 17h il restera 6 matchs et au pire on sera toujours 5eme..
Il fait tourner en mettant Tessman et ses pieds carrés et il préserve Merah et Mangala (bien plus techniques) pour le quart de jeudi contre Fribourg, qui est l'objectif de la saison.
Logique.
Et celle d'Angers ......
https://www.ol.fr/fr/actualites/angers-sco-ol-notre-onze-de-depart
ALLEZ LES GONES ! 💖💙
Non mais sérieusement !!!!
Y a un moment faut arrêter de s'acharner avec lui.
Ah mais c'est dans 45 min le match??
Pfff ca me saoule..
On est tellement mieux sur une chaise longue en plein air..
Morton, Mangala, Tessmann, c'est pour équilibrer les forces en présence. 😁
Cela fait des mois que je n’ai plus commenté les compositions de départ.
En me jurant de ne plus juger les compos sachant que nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe aux entraînements.
Mais VOILÀ pourquoi on y croit plus !!!
Fonseca est branché comme l’année dernière dans la MÊME configuration qui est une positon toujours la plus peureuse possible.
Comment mettre Tessman alors que le mec revient de voyages et qu’il a fait deux entraînements collectifs en 2 semaines!!!
Comment le préfet a Mangala qui lui est rester toute la trêve et qu’il a été titulaire avant la trêve en ayant une prestation largement au dessus que le Tessman depuis 5 mois.
Svp svp svp expliquez moi !!!
Oui je le dis on mérite de perdre car ce mec tremble de peur et n’ose plus du tout.
On va sûrement gagner ce match de la peur car on a les armes offensives de retour.
Mais c’est officiel pour moi je ne peux plus me le blairer.
La patience a ses limites et après avoir espérer avec une super composition contre Monaco où on a dominer pendant 60 minutes, il retombe dans ses travers.
"Comment mettre Tessman alors que le mec revient de voyages et qu’il a fait deux entraînements collectifs en 2 semaines!!!
Comment le préfet a Mangala qui lui est rester toute la trêve et qu’il a été titulaire avant la trêve en ayant une prestation largement au dessus que le Tessman depuis 5 mois.
Svp svp svp expliquez moi !!!
Oui je le dis on mérite de perdre car ce mec tremble de peur et n’ose plus du tout.
On va sûrement gagner ce match de la peur car on a les armes offensives de retour.
Mais c’est officiellement pour moi je ne peux plus me le blairer."
T'inquiète, l'important c'est le quart contre Fribourg jeudi prochain.
L'OL a une vraie chance de titre en Europa Ligue et Fonseca le sait.
J’ai envie de pleurer rien que d’y penser.
Je vois déjà nos supporters super positifs nous dire qu’on revient de loin et que vu la situation c’est déjà un exploit.
Ils ont raison de positiver.
Moi j’y arrives pas.
Je suis cartésien et dans ma tête la logique prédomine de tout.
Alors ça arrive de se vautrer mais avec lui on se chie dessus dès que ça commence à être intéressant et à enjeux.
La c’est pareil tout le monde est content de retrouver les titulaires indiscutables mais non faut qu’il fasse une Fonseca.
Pour en revenir à notre élimination, tout les sportifs autour de moi sont unanimes, le coach de Vigo a bouffer Fonseca, il est rentré dans sa tête avant le match et a laissé filtré sa composition super offensive pour que Fonseca se chie dessus et ça a marcher.
Il avait 30 minutes voir 40 maximum pour nous faire disjoncter et au bout de 20 minutes tout était plier !!!
Y’a pas à de hasard au football.
Notre équipe était physiquement, techniquement largement au-dessus de vigo n’en déplaise au fonsequiste.
Il nous a bouffer notre fin de saison.
En total accord avec toi olreal 😉
Il travaille pas les corners c'est évident...
Non, mais là, il abuse le fonsecaca. Tessmann son grand copain.
Marre de ce coach de m... que je n ai jamais aimé avec ses compos de mer...de, et son chie dans la culotte pour les changements. Degage suppot de textor !!
"Non, mais là, il abuse le fonsecaca. Tessmann son grand copain."
Certains vont encore nous dire que c'est Textor qui lui impose ses compos, histoire de le dédouaner.
Une 5e voir 6 e place en l1 et on dit merci qui ?
Merci le sanguin qui ne gere plus rien et qui insuffle les mauvaises ondes à son equipe ! DEHORS !!
là vous critiquez pour critiquer, Tessmann dans une équipe complète, il n'y a pas tant d'écart que ça avec Mangala.
En général, les compos de départ sont plutôt bonnes, le problème c'est la gestion du match à la moindre contrariété.
Par contre, il n'y a plus aucune excuse.
Entièrement ok avec toi..
Mais pourquoi pas le mettre quand même.
Comment le vestiair réagit aussi?
Le mec de défonce pour revenir.
Il parle cette semaine et s’exprime dans les médias car il pense qu’il va enchaîner et je coach décide de le mettre sur le banc car…. On sait pas
Ce gars là est issu du meme bois que la fiente qui sert de president à la france...un certain ..Etron, qui ne se remet jamais en cause ! , et qui continue tjrs sur la meme ligne.
Je comprends pas
Est-ce que AMN apporte bien plus offensivement les autres latéraux droits ?
La réponse est non
Est-ce que défensivement il fait plus de boulettes que les autres ?
La réponse est oui
Défensivement et offensivement, il y a mieux que lui
Alors pourquoi joue t il?
Tessmann n est peut etre pas moins bon que Mangala, ca reste a voir, mais il y a d autres joueurs
Objectif actuel : 5ème place. S'ils veulent faire mieux...
En tout cas, sur angers les supporters sont confiants pour faire un résultat
Attention a ne pas louper cette marche, et marquer pour plier ce match
Si tout se passe bien, à la 60e minute on fait rentrer yarenmachin la super tour de controle, et ghezzal l aillier de ouf !!
espérons que les joueurs et le staff se sont dit les choses, qu'ils auront à coeur de tout donner pour la première des 7 finales, car après tout, tout va se jouer sur des détails.
Bon match a tous, on commence pas mal
Chaque fois que je regarde une composition de Fonseca, je me rappelle que ce type n'a jamais rien gagné dans un grand championnat et que ses fins de saison sont systématiquement catastrophiques avec une équipe qui explosent en vol.
Il reste 7 finales ! Dédicace à notre Maxence Caqueret national !
Comment se fait-il que nous ayons de telles commères pour commenter nos matches ?
On croirait voir nos fenottes !
Domination totale, mais pas encore de tirs.....
La différence est un butalac. Mais attendons la suite...
C pas possible, donne la a endrick
Et encore raté ppff
Dommage ! Notre Afonso qui bataillait tête baissée n'a pas pu voir Endrick !
Un beau tir dlg !
Afonso aie, aie...
Mais ya faute la sur sulc
Il ne peut y avoir faute, c'est dans le dos de l'arbitre.
C amn qui doit la donner à droite a endrick
Un corner dlg...
Endrick pourra remettre son maillot le prochain match, il n aura pas trop transpiré dedans
Nos corners sont tellement mauvais. Comme d'habitude...
Corner pourri, passes ratée
Sur les corner autant donner la balle au gardien a chaque fois. Enfin j'en voudrais pas a moreira. Se dernier souffre, a mal, ou il est deja cuit ??
Il repart quand Endrick
Zzzzz la sieste pour digérer
Un match a roupiller
Un nouveau match sans aucune envie.
c'est franchement pas aussi simple qu'annoncé
Ne me parlez plus des matches lyonnais à 15 h !
C'est pas possible Angers joue mieux que nous....
Aller un nouveau corner pour encore bien rigoler.
Pour nos adversaires, nos corners sont des sorties de but....
Nos corners , pffff....
Selma, Dama au secours ! 😜
Moreira prend trop de risques inutiles !
On se fait défoncer
Faut que Fonseca ramene Selma Bacha pour leur montrer comment on tire les corners et je suis serieux!
On est catastrophique dans cet exercice..
Rassurez moi, le coach leur a bien dit qu'il restait seulement quelques matches ?.
Bon, Ok, la compo, n'aide pas, mais c'est moi ou je trouve que l'envie n'est pas là ?
Et puis, quand Greif attend deux plombes pour faire la relance de derrière, qu'est ce que c'est burin et dangereux...
Bon ben on est nul comme dab ...
C laborieux...
Les corners sont travaillés à l'entrainement : on en fait 15 "pour de faux" (comme on disait quand on était gone), on endort l'adversaire, et le 16ème on fait un "vrai" corner et on marque... Seule incertitude : aura-t-on 16 corners ?
Vive la L1 à 15h ...
La ligue des talents?
Ou la ligue des trèslents ?
La'ligue des tas lents.
Pas mal ! 😀
Même contre un 12ème, on ne s'aide pas.
Dehors Moreira
Il n'a rien fait...
Je pensais qu'il allait prendre un rouge
Le bon coup angevin serait de faire sortir Moreira.
On peut compter sur Buquet
Se serait pas mal qu'on arrive a trouver endrick quand même, histoire qu'il serve a quelque chose
Qui pour amener de la vitesse ? Bien dommage himbert blessé
Pour trouver Endrick encore faudrait il qu'il court un peu.
Pas une seule occasion franche de toute la mi-temps. Quelle misère !
Que c'est mou 😴
C'est clair, c'est vide en termes de jeu, c'est le néant.
On dirait le cerveau de Bardella.
C'est dire...
(désolé JFOL mais elle était facile 😉 )
gOLdorak n'oublie pas ton pronostic à la mi-temps stp.. 😉
Endrick tente de s'approprier les ballons qu'il ne reçoit jamais.
Quelle ennuis
Je me disais qu'il était difficile de jouer avec moins d'envie que ce qu'on montrait en début de match. C'était sans compter sur la fin de cette première mi-temps. Comment est-ce possible d'être aussi nuls?
Ils sont au courant qu'il faut gagner ??
Ouf libéré délivré !
Je pense qu'en réalité, nous avons pris le tempo de l'adversaire. Nullité des deux côtés.
La mi-temps "jusqu'au bout de l'ennui"...
Un seul qualificatif nul a chier
Je comprends que Fonseca préfère Tessman à Merah, ce serait dommage d'avoir de la technique au milieu.
Ca avait déjà été un choix payant au retour vs Vigo.
Un entraîneur sérieux, il fait des changements non ? Un tacticien comprend qu'il faut modifier quelque chose hein ?
Juni du 36 qui a préféré partir faire une rando sous le soleil que regarder cette daube.
C'est là qu'on voit la supériorité intellectuelle des gens d'extrême gauche sur le commun des mortels.
dommage que l’action d’Afonso en début de match a été mal exploitée. ça nous aurait libéré
Faudrait demander une dispense pour les matchs à 15h : apparemment ,hormis Afonso , ils n'ont pas pu faire leur sieste!
Si le club cherche un repreneur je serais pas contre Red Bull...
Red Bull Lyon...
Bon, je passe chez les fenottes
Une mi-temps absolument minable qui tend à confirmer la raison pour laquelle notre saison est, à mes yeux, finie depuis longtemps: on est complètement rincé.
On est juste après la trêve internationale, on a récupéré les blessés, et on a eu du gaz pendant vingt minutes avant de disparaître complètement.
Fonseca a complètement flingué cet effectif à force d'être incapable de faire tourner et de préférer faire revenir des joueurs contre l'avis des médecins. On est en train de se faire balader par un Angers niveau deuxième moitié de tableau de L2, et on est à peine capable de courir. C'est hideux, irregardable, pitoyable. La négation absolue de tout ce qu'on peut aimer dans le football.
Le gardien angevien a pu installer son hamac et pioncer tranquille: il a eu un arrêt à faire, sur un tir de loin inoffensif de Maitland-Niles. Toutes nos actions viennent de Moreira, qui n'a pas le coup de rein pour centrer après avoir effacé son latéral, et de toute façon personne ne suit jamais dans l'axe.
Endrick continue son imitation de Casper le fantôme, il est tellement inexistant que je me demande si ce n'est pas le real qui devrait nous payer pour qu'on le fasse jouer. Il a quand même réussi à nous faire sa spéciale "j'ai un boulevard devant moi sur l'aile mais je préfère repiquer dans l'axe où toute la défense est regroupée pour tirer à bout portant dans un mollet". Ce type, c'est le Jean-Claude Van Damme de l'intelligence de jeu. Si c'est ça l'avenir du football brésilien, ils sont dans une sacrée merde.
Pour le reste, tactiquement, c'est complètement inepte. On joue vingt mètres trop haut, on s'expose hyper-facilement aux contres, et même comme ça l'équipe est coupée en deux et on est incapable de faire une passe longue dans l'axe sans qu'elle finisse droit dans les pieds d'un angevin.
Aucune envie, aucune force. On agonise lentement sur la pelouse, avec un Fonseca qui se demande quel défenseur il va faire rentrer.
J'en peux plus de cette équipe, et j'en peux surtout plus de cette escroquerie de coach qui nous a flingué toutes les coupes pour nous faire arriver à l'agonie au moment du sprint final.
On ne jouera même pas l'Europa Ligue, l'année prochaine.
Oublie pas ton prono gOLdorak..
Je l'ai donné: saison finie, on terminera septième.
Tu sais bien que ce n'est pas comme ca que ca marche...
Tu peux critiquer toute l'équipe mais si on gagne pas depuis 2 mois c'est entièrement de ta faute et tu le sais tres bien .
T'as intérêt à t'habituer, parce que je te promets qu'on en regagnera pas un tant que Fonseca sera là.
Moi je vais me promener avec ma douce...
Bonne 2eme à tous !
En même temps il a prévenu
Il a dis on a profiter de la trêve pour travailler défensivement.
Ca se voit car on a pas concédé une occasion… face à Angers.
Bon, ben il va falloir attendre l'entrée de Nuamah (avec des jambes) pour avoir un peu de percussion et du physique devant. Rendez vous en Août.
Pour Endrick, match compliqué comme d'habitude. Personne pour utiliser ses qualités, et en plus il est bien surveillé.
Moreira très actif, mais toujours un peu brouillon dans les vingt derniers mètres où il ne lève guère la tête. La surprise pourrait venir de Sulc, mais lui aussi ne touche guère de ballons exploitables. Ça joue lent et statique, comme à l'école. Celle de Fonseca.
Et les corners sont catastrophiques, et cette fois ils sont surtout fort mal tirés.
On va se faire enfler par un but a la con et nous expliquer que le championat n'est pas fini
Vous ne connaissez pas un site de supporters lyonnais? Parce que là, entre les allusions politiques a chier et les tacles au dessus de la cheville contre notre excellent entraîneur, ça craint
Ça n'empêche pas que les gars sur le terrain ont 8 de tension.
Moreira pourrait arrêter de viser le gardien sur les corners .
Mais on y croit.
Si tu trouves des supporters qui trouent que notre entraîneur est excellent, je te conseille de rester avec eux et d'en profiter pour donner un coup de brosse à la licorne.
Il faut de tout pour faire un monde.. c’est pareil pour les supporters.
Tu es là pour équilibrer aussi les débats.
On en tous besoin ( surtout nous les négatifs).
En attendant ce match nous met tous d’accord pour dire qu’ils sont tous en sieste.
On va leur montrer comment une équipe de Fonseca peut perdre sept finales d'affilée.
Bon j'avais 1 com salé, je le garde pour moi, allez l'ol, l'équipe le staff les joueurs les supporters, il nous faut les 3 points, nous sommes l'olympique lyonnais, 1 peu d'optimisme que diable
2 minutes 30, but des fenottes.
Qu'attendent les garçons ?
4 minutes 30, but des fenottes.
Qu'attendent les garçons ?
Dommage la frappe de coco, on y est le match de sa vie du gardien, pour changer...
Les fenottes 4mn30 : 2-0
😜😀💪👍
MLJ veut toujours continuer avec Fonseca ???
Pas moi, je préfère faire revenir Sage, quitte à payer cher à Lens.
Elle est mal donné, moreira était seul au deuxième poteau...
On doit être à plus de 500 corners sans but.,.
Changements : 60 ou 70e? S'il en fait
Sulc blessé.., pfff
Si sulc est a nouveau blessé, la je rend mon tablier
Écœuré
entre l'arbitrage clairement contre nous, depuis le début, et un possible sulc bléssé, déjà qu'on etait pas dangeureux mais là...
But de yaremchuk, mais sulc qui revient de blessure, qui part en sélection, puis revient et se blesse... what else
T'as Fofana et tu fais entrer Yaremchouk... Franchement depuis 3 mois Fonseca c'est devenu Puel.
Fofana vient se se faire opérer donc non tu n'as pas Fofana
Fofana il est en récup'...
What il est re blessé malik ??
Mlaick s'est fait retirer des plaques du genou, il en a au moins pour 3 semaines.
C’est incroyable ce qu’il est nul Tessmann. Mais qu’est ce qu’il attend pour le sortir ?!!!
L'entraîneur refait le coup du joueur en conf de presse qui n'est pas titulaire.
Tanner à la place d'Orel, faut le faire.
Ha la on traine tous les campings, caravanes comprisent et même la méditerranée...
Ca craint serieux ce match.
Certain predisait la grace ben ca va etre la crasse
On vient de me communiquer le score final ! 0-0 ! 😁
Ah mais quel match de merde, on doit toucher au pire football qu'on ait produit en 25 ans c'est extraordinaire.
Les supporters qui trouvent du talent à Endrick, faut qu'ils me donnent le nom de leur came, je veux comprendre.
c'est dur à regarder surtout avec le tour des Flandres et l'UBB
Sorti de tolisso, tu te dis bon entrée de merah, non ghezzal ??? Enfin s'il.met 1 lulu
Et aller guezzal maintenant...
Il fait sortir Tolisso pour… Ghezzal 🫣
Il y a Merah mais non il va faire rentrer Ghezzal qui n'a pas fait un bon match depuis la nuit des temps
Ghezzal pour Tolisso... Ok donc Fonseca il est vraiment là pour nous couler en fait... Pendant ce temps Merah ne joue plus... Quelle chèvre cet entraîneur franchement.
Fonseca a trop bu ou il a vu la vierge a l'envers
Ghezzal à la place de Tolisso...
En fait, j'ai compris: le secret pour prendre la défense de Fonseca, c'est de ne surtout pas regarder les matchs.
Le seul match où Fonseca aurait pu titulariser Tessman c'est à Old Trafford en 2025 quand fallait répondre à l'impact physique mancunien.
Il avait préféré le tandem de stars Veretout-Akouokou.
Par contre en L1, quand faut faire le jeu, il préfère Tessman à Mangala & Merah.
Merah boycotté alors que 90% de nos meilleurs matches cette saison sont avec lui.
Désolé mais c'est indéfendable.
Mangala faire le jeu ? Des passes en retrait ou au mieux latérales mais c'est tout
Même si c'est pas fou c'est toujours mieux que Tessmann qui rate des passes à 5 mètres sans aucun pressing...
Bien sur mais ça m'a piqué les yeux faire le jeu associé à Mangala 🙂
Mangala c'est pas top c'est clair mais ça reste un meilleur footballeur que le Yankee.
Son but à Fonseca c'est de se faire virer ou quoi ? Je ferai les mêmes choix pour être sur de ne pas rester l'année pro
Je pense qu'il ne veut pas être prolongé. Le coup de "c'est ma faute pour la blessure d'Afonso", Tanner aligné à la place d'Orel, Rachid pour Corentin...
C'est quand même sa marque de fabrique : fort foirer ses fins de saison. J'espère que l'envie de le prolonger c'est devenu un poisson d'avril.
On ne peut pas défendre un coach qui produit ce genre de football et se prétendre supporter de l'OL.
Afonso cherche à faire la dernière passe inutile ! Tirez !
J avais prevu les changements de fonseca alac
C est un boulet. Dehors !!
depuis pas mal de temps je trouve qu'il tente plus du tout de tirer et fait que centrer... surment des consignes du coach.
Y a clairement pas de mouvement, tout le monde reste derrière, ca va sot finir en nul, soit en match perdu. JE comptais sur celui la pour nous reaire briller... ben non.
C pas possible, au bout de l'ennui, pour 1 fois qu'on a 1 action, et merci le corner de ghezzal....
Par contre, je vous préviens à l'avance que je ne vais pas lâcher le dossier Endrick tant le type n'a même pas le niveau pour être titulaire dans un club de L1. Il a dû faire un match et demi de correct depuis qu'on nous l'a prêté, dont un contre le 18e, et il est titulaire à chaque putain de match.
Même le corner il le tire mal ...
Moreira bien le seul a se battre, il fait ce qu'il peut mais ça suffit pas...
Wendie sur péno : 3-0
Ghezzal, yeremtchouk, le tandem infernal pour finir le match!
2 plots
Fonseca a fait 5 changements incroyable
0 - 3 pour les filles !
Wendie sur péno. Faute sur Ada.
Depuis la sortie de Tolisso, nous restons à 10, malgré les derniers remplacements.
Yremtchoul n a pas le niveau de la ligue 1 pour le moment, c est dire son niveau!
75° avec tout ça....
Ada : 4-0
C pas possible
Angers est très faible pourtant...
Notre niveau aussi.
Devant la cage, des réflexes rantanplan.
On est des tanches on mérite rien
Un corner-sortie de but.
Les corners sont certainement travaillés à l entrainement
Une chose est sûre : Yaremchouk et Sulc n'ont pas le même profil...
Mais, est-ce qu'ils pratiquent le même sport ?
On commence a jouer a la 80, mais on va pas y arriver sérieux...
Il ne resteta plus que 6 finales pour le tocard ! Au prix ou il est payé, c est un imposteur !
Buquet il va jamais rien siffler.
Pourvu que nous ne perdions pas notre 5ème place...
C est un bon resultat a l exterieur
On venait soit disant regler une affaire courrante, c'est la cata
Arretez de faire des pronos
Quelle tristesse!
Et quel super coaching ! Y en a vraiment marre de cet empecheur de coupe d europe !
C'est assez dramatique. Espérons que nous ne ferons pas 13 matchs consécutifs sans victoire...
Manque de carvalho
c'est un coup à finir 7ème sans Europe
Oui si Strasbourg fini en boulet de canon, on n'aura même pas la conférence...
MAK sur péno : 5-0
Infertilité butale ! Cela manque de bave aux lèvres ! 😁
15j de trêve pour se reposer travailler le système avec les revenants etc. Et on n'a pas avancé d'un millimètre.
Au moins, on n'a pas perdu.
En même temps on a un semi remorque devant...
Le fameux pivot qui prend pas un ballon de la tête, nouveau concept by Fonseca.
L'angevin vient se jeter sur Niakhaté et ça fait faute sympa
Bravo Angers, ils continus a jouer tranquilles
Bravo a nous on continu a creuser le trou
Angers s'amuse à tacler des juniors.
Il faut pas se voiler la face On a pas le niveau pour un prétendant a l'Europe
Sur ce match-là, on n'a même pas le niveau pour le maintien en L1.
Mdr on va tellement se prendre un but
Un butalac ne serait pas impossible en dernières secondes. La fébrilité aimante les buts.
Au regard du niveau affiché depuis plusieurs mois, honnêtement c'est moins douloureux de faire une croix sur l'Europe. On n'a pas notre place en haut de classement.
un calvaire de regarder ce match
Je crois que pour trouver le souvenir d'un plus mauvais match de notre part, il faut que je remonte à un Saint-Etienne-Lyon sous Sylvinho.
La messe est dite incapable de gagner un match
Ouai bah si on finit ne serait-ce que 5ème ça sera déjà très bien. Je signe des deux mains pour cette place à la fin.
Si on doit perdre tous les matchs pour se débarrasser de Fonseca, je signe tout de suite.
De toute façon, la saison est foutue depuis longtemps, et je ne vois pas l'intérêt d'aller jouer une coupe d'Europe avec un coach qui perd absolument tous les matchs importants d'une saison.
La saison avance et l'équipe régresse. On est incapables de jouer un minimum. Dommage de gaspiller un saison où on avait de quoi jouer le podium.
Je suis encore etonne des beni oui oui qui nous envoye en LDC
Pfiou je ne me suis pas infligé ce match, visiblement pour avoir parcouru en diagonale j’ai eu raison de profiter du soleil 😅
Bon on sait plus marquer ou quoi ? Voilà comme ça on sait: le sprint final ce sera sans nous. Ça nous évitera peut-être un peu plus de déceptions on a déjà tout perdu cette saison 🙄
Assez tôt dans la partie ,je me suis dit que ce match ne pouvait se conclure que par un 0/0. Pourtant ça n’était pas des foudres de guerre en face . Il suffisait de voir leur joie au coup de sifflet final, avec un nul inespéré pour eux.
Je l’ai dit à l’issue de la rencontre contre Monaco, notre équipe est infesté par un virus,pour lequel on ne trouve pas le vaccin .
Moyennnant quoi la fin de saison va être une longue agonie ,pour les joueurs comme pour les supporters.
Une purge totale, nous sommes bouillis cramés, ça sera sans nous, arrêtons de rêver à cette 3éme place. Incapable d'accélérer. Je ne suis pas sûr qu'Endrick serait titulaire si Nuamah était là... Ce joueur est tout même très surcoté, je n'ai pas aimé son sale match, toujours a marché, aucune tentative de débordement. Je suis à la place de Fonseca, il commence le prochain match sur le banc.
Tessman c'est toujours aussi nul, lenteur, pertes de balles, transmissions aléatoires…
Tolisso a trop donné mentalement cette année, il est mort.
Sulc transparent est de nouveau blessé,
Morton perd trop de ballon et recherche son 2éme souffle.
Moreira essaye beaucoup, mais simule en permanence, ça devient saoulant...
Perso, j'ai plus envie de les regarder cette année, là, ils m'ont achevé, c'est bon pour moi.
Prochain RDV foot, la coupe du monde...
Et ben nous saoule plus et vies ta vie
Endrick et Tanner reviennent des USA, faut encaisser le voyage…
Comment il peut titulariser encore une telle chèvre ?
Capt'ain america , mais il est nul , je préfère encore veretout.
Ha non Veretout abuse pas ! 😅
Je sais pas ce qui lui arrive à Tanner mais il est à côté de ses pompes. Mais c’est un homme fort de Fonseca….
Qui à sa place sinon ?