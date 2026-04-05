Actualités
Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
Tanner Tessmann buteur pour OL – Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Angers - OL : Tessmann préféré à Mangala pour accompagner Morton

  • par David Hernandez
  • 211 Commentaires

    • Ce dimanche, l’OL se déplace à Angers pour la 28e journée de Ligue 1. Mis sous pression par les résultats de samedi, les Lyonnais doivent gagner.

    Pas le droit à l'erreur. Ce dimanche en milieu d'après-midi, l'OL n'a pas d'autres choix que de s'imposer à Angers. Déjà pour mettre fin à la mauvaise série de huit matchs sans victoire. Mais surtout pour répondre aux victoires de Strasbourg, Rennes et Lille samedi. Trois succès qui ont encore un peu plus resserré la course à la Ligue des champions. En attendant le choc Monaco - OM ce dimanche soir, les joueurs de Paulo Fonseca ne veulent pas être ceux qui ont fait la mauvaise opération de cette 28e journée.

    Seule la victoire sera donc belle ce dimanche au stade Raymond-Kopa. L'avantage pour l'OL est que Fonseca a enfin retrouvé une grande majorité de son équipe. Ce qui veut dire que le onze de départ lyonnais a plutôt fière allure au coup d'envoi. On retrouve le trio offensif Endrick - Sulc - Moreira soutenu par Corentin Tolisso. La seule incertitude concernant le nom du joueur qui accompagnerait Tyler Morton. Le choix s'est donc porté sur Tanner Tessmann plutôt qu'Orel Mangala.

    La compo de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Endrick, Tolisso, Moreira - Sulc

    à lire également
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    Angers - OL (0-0) : alerte pour Sulc, Tolisso amoindri avant le match
    211 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 5 Avr 26 à 14 h 11

      Allez, on espère le Tessman du début de saison et le Abner de…le Abner du…euh…juste le Abner qui ne nous coûte pas un but car la tête ailleurs…
      Allez l’OL !

      Signaler
      1. florentdu42
        florentdu42 - dim 5 Avr 26 à 14 h 14

        Tu en es encore à espérer quelque chose de lui ?? Tu es courageux.

        Signaler
        1. RBV
          RBV - dim 5 Avr 26 à 14 h 20

          Faut y croire ! Si on bat pas Angers avec nos joueurs revenus de blessure, aucun espoir de finir top 5.
          Allez l’OL !!!

        2. Avatar
          leroilyon - dim 5 Avr 26 à 14 h 24

          Qu'on gagnent ou qu'on perdent rien ne sera jouer pour les 5 premières places.
          A 17h il restera 6 matchs et au pire on sera toujours 5eme..

    2. Tongariro
      Tongariro - dim 5 Avr 26 à 14 h 12

      Il fait tourner en mettant Tessman et ses pieds carrés et il préserve Merah et Mangala (bien plus techniques) pour le quart de jeudi contre Fribourg, qui est l'objectif de la saison.

      Logique.

      Signaler
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 14 h 12

      Et celle d'Angers ......

      https://www.ol.fr/fr/actualites/angers-sco-ol-notre-onze-de-depart

      ALLEZ LES GONES ! 💖💙

      Signaler
    4. florentdu42
      florentdu42 - dim 5 Avr 26 à 14 h 14

      Non mais sérieusement !!!!
      Y a un moment faut arrêter de s'acharner avec lui.

      Signaler
    5. Avatar
      leroilyon - dim 5 Avr 26 à 14 h 14

      Ah mais c'est dans 45 min le match??
      Pfff ca me saoule..
      On est tellement mieux sur une chaise longue en plein air..

      Signaler
    6. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 14 h 27

      Morton, Mangala, Tessmann, c'est pour équilibrer les forces en présence. 😁

      Signaler
    7. Avatar
      Olreal - dim 5 Avr 26 à 14 h 28

      Cela fait des mois que je n’ai plus commenté les compositions de départ.
      En me jurant de ne plus juger les compos sachant que nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe aux entraînements.
      Mais VOILÀ pourquoi on y croit plus !!!
      Fonseca est branché comme l’année dernière dans la MÊME configuration qui est une positon toujours la plus peureuse possible.
      Comment mettre Tessman alors que le mec revient de voyages et qu’il a fait deux entraînements collectifs en 2 semaines!!!
      Comment le préfet a Mangala qui lui est rester toute la trêve et qu’il a été titulaire avant la trêve en ayant une prestation largement au dessus que le Tessman depuis 5 mois.
      Svp svp svp expliquez moi !!!
      Oui je le dis on mérite de perdre car ce mec tremble de peur et n’ose plus du tout.
      On va sûrement gagner ce match de la peur car on a les armes offensives de retour.
      Mais c’est officiel pour moi je ne peux plus me le blairer.
      La patience a ses limites et après avoir espérer avec une super composition contre Monaco où on a dominer pendant 60 minutes, il retombe dans ses travers.

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - dim 5 Avr 26 à 14 h 30

        "Comment mettre Tessman alors que le mec revient de voyages et qu’il a fait deux entraînements collectifs en 2 semaines!!!
        Comment le préfet a Mangala qui lui est rester toute la trêve et qu’il a été titulaire avant la trêve en ayant une prestation largement au dessus que le Tessman depuis 5 mois.
        Svp svp svp expliquez moi !!!
        Oui je le dis on mérite de perdre car ce mec tremble de peur et n’ose plus du tout.
        On va sûrement gagner ce match de la peur car on a les armes offensives de retour.
        Mais c’est officiellement pour moi je ne peux plus me le blairer."

        T'inquiète, l'important c'est le quart contre Fribourg jeudi prochain.
        L'OL a une vraie chance de titre en Europa Ligue et Fonseca le sait.

        Signaler
        1. Avatar
          Olreal - dim 5 Avr 26 à 14 h 39

          J’ai envie de pleurer rien que d’y penser.
          Je vois déjà nos supporters super positifs nous dire qu’on revient de loin et que vu la situation c’est déjà un exploit.
          Ils ont raison de positiver.
          Moi j’y arrives pas.
          Je suis cartésien et dans ma tête la logique prédomine de tout.
          Alors ça arrive de se vautrer mais avec lui on se chie dessus dès que ça commence à être intéressant et à enjeux.
          La c’est pareil tout le monde est content de retrouver les titulaires indiscutables mais non faut qu’il fasse une Fonseca.
          Pour en revenir à notre élimination, tout les sportifs autour de moi sont unanimes, le coach de Vigo a bouffer Fonseca, il est rentré dans sa tête avant le match et a laissé filtré sa composition super offensive pour que Fonseca se chie dessus et ça a marcher.
          Il avait 30 minutes voir 40 maximum pour nous faire disjoncter et au bout de 20 minutes tout était plier !!!
          Y’a pas à de hasard au football.
          Notre équipe était physiquement, techniquement largement au-dessus de vigo n’en déplaise au fonsequiste.
          Il nous a bouffer notre fin de saison.

        2. Tongariro
          Tongariro - dim 5 Avr 26 à 15 h 17

          En total accord avec toi olreal 😉

      2. gone69
        gone69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 35

        Il travaille pas les corners c'est évident...

        Signaler
    8. Jmd71
      Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 14 h 29

      Non, mais là, il abuse le fonsecaca. Tessmann son grand copain.
      Marre de ce coach de m... que je n ai jamais aimé avec ses compos de mer...de, et son chie dans la culotte pour les changements. Degage suppot de textor !!

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - dim 5 Avr 26 à 14 h 30

        "Non, mais là, il abuse le fonsecaca. Tessmann son grand copain."

        Certains vont encore nous dire que c'est Textor qui lui impose ses compos, histoire de le dédouaner.

        Signaler
      2. Jmd71
        Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 14 h 31

        Une 5e voir 6 e place en l1 et on dit merci qui ?
        Merci le sanguin qui ne gere plus rien et qui insuffle les mauvaises ondes à son equipe ! DEHORS !!

        Signaler
    9. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 5 Avr 26 à 14 h 40

      là vous critiquez pour critiquer, Tessmann dans une équipe complète, il n'y a pas tant d'écart que ça avec Mangala.
      En général, les compos de départ sont plutôt bonnes, le problème c'est la gestion du match à la moindre contrariété.
      Par contre, il n'y a plus aucune excuse.

      Signaler
      1. Avatar
        Olreal - dim 5 Avr 26 à 15 h 33

        Entièrement ok avec toi..
        Mais pourquoi pas le mettre quand même.
        Comment le vestiair réagit aussi?
        Le mec de défonce pour revenir.
        Il parle cette semaine et s’exprime dans les médias car il pense qu’il va enchaîner et je coach décide de le mettre sur le banc car…. On sait pas

        Signaler
    10. Jmd71
      Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 14 h 43

      Ce gars là est issu du meme bois que la fiente qui sert de president à la france...un certain ..Etron, qui ne se remet jamais en cause ! , et qui continue tjrs sur la meme ligne.

      Signaler
    11. Avatar
      Polygone - dim 5 Avr 26 à 14 h 44

      Je comprends pas
      Est-ce que AMN apporte bien plus offensivement les autres latéraux droits ?
      La réponse est non
      Est-ce que défensivement il fait plus de boulettes que les autres ?
      La réponse est oui
      Défensivement et offensivement, il y a mieux que lui
      Alors pourquoi joue t il?

      Signaler
    12. Jmd71
      Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 14 h 44

      Tessmann n est peut etre pas moins bon que Mangala, ca reste a voir, mais il y a d autres joueurs

      Signaler
    13. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 14 h 48

      Objectif actuel : 5ème place. S'ils veulent faire mieux...

      Signaler
    14. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 14 h 49

      En tout cas, sur angers les supporters sont confiants pour faire un résultat
      Attention a ne pas louper cette marche, et marquer pour plier ce match

      Signaler
    15. Jmd71
      Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 14 h 55

      Si tout se passe bien, à la 60e minute on fait rentrer yarenmachin la super tour de controle, et ghezzal l aillier de ouf !!

      Signaler
    16. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 5 Avr 26 à 15 h 00

      espérons que les joueurs et le staff se sont dit les choses, qu'ils auront à coeur de tout donner pour la première des 7 finales, car après tout, tout va se jouer sur des détails.

      Signaler
    17. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 15 h 01

      Bon match a tous, on commence pas mal

      Signaler
    18. Avatar
      gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 15 h 04

      Chaque fois que je regarde une composition de Fonseca, je me rappelle que ce type n'a jamais rien gagné dans un grand championnat et que ses fins de saison sont systématiquement catastrophiques avec une équipe qui explosent en vol.

      Signaler
    19. RBV
      RBV - dim 5 Avr 26 à 15 h 06

      Il reste 7 finales ! Dédicace à notre Maxence Caqueret national !

      Signaler
    20. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 08

      Comment se fait-il que nous ayons de telles commères pour commenter nos matches ?

      Signaler
    21. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 09

      On croirait voir nos fenottes !
      Domination totale, mais pas encore de tirs.....

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 13

        La différence est un butalac. Mais attendons la suite...

        Signaler
    22. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 15 h 10

      C pas possible, donne la a endrick
      Et encore raté ppff

      Signaler
    23. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 11

      Dommage ! Notre Afonso qui bataillait tête baissée n'a pas pu voir Endrick !

      Signaler
    24. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 14

      Un beau tir dlg !

      Signaler
    25. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 17

      Afonso aie, aie...

      Signaler
    26. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 15 h 19

      Mais ya faute la sur sulc

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 20

        Il ne peut y avoir faute, c'est dans le dos de l'arbitre.

        Signaler
    27. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 15 h 20

      C amn qui doit la donner à droite a endrick

      Signaler
    28. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 22

      Un corner dlg...

      Signaler
    29. Jmd71
      Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 15 h 22

      Endrick pourra remettre son maillot le prochain match, il n aura pas trop transpiré dedans

      Signaler
    30. Avatar
      Olbra - dim 5 Avr 26 à 15 h 23

      Nos corners sont tellement mauvais. Comme d'habitude...

      Signaler
    31. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 15 h 23

      Corner pourri, passes ratée

      Signaler
    32. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 15 h 23

      Sur les corner autant donner la balle au gardien a chaque fois. Enfin j'en voudrais pas a moreira. Se dernier souffre, a mal, ou il est deja cuit ??

      Signaler
    33. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 15 h 24

      Il repart quand Endrick

      Signaler
    34. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 15 h 28

      Zzzzz la sieste pour digérer

      Signaler
    35. gone69
      gone69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 29

      Un match a roupiller

      Signaler
    36. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 15 h 30

      Un nouveau match sans aucune envie.

      Signaler
    37. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 15 h 31

      c'est franchement pas aussi simple qu'annoncé

      Signaler
    38. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 32

      Ne me parlez plus des matches lyonnais à 15 h !

      Signaler
    39. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 15 h 33

      C'est pas possible Angers joue mieux que nous....

      Signaler
    40. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 15 h 34

      Aller un nouveau corner pour encore bien rigoler.

      Signaler
    41. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 34

      Pour nos adversaires, nos corners sont des sorties de but....

      Signaler
    42. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 35

      Nos corners , pffff....
      Selma, Dama au secours ! 😜

      Signaler
    43. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 35

      Moreira prend trop de risques inutiles !

      Signaler
    44. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 15 h 35

      On se fait défoncer

      Signaler
    45. Avatar
      leroilyon - dim 5 Avr 26 à 15 h 36

      Faut que Fonseca ramene Selma Bacha pour leur montrer comment on tire les corners et je suis serieux!
      On est catastrophique dans cet exercice..

      Signaler
    46. Rockaddict
      Rockaddict - dim 5 Avr 26 à 15 h 36

      Rassurez moi, le coach leur a bien dit qu'il restait seulement quelques matches ?.
      Bon, Ok, la compo, n'aide pas, mais c'est moi ou je trouve que l'envie n'est pas là ?
      Et puis, quand Greif attend deux plombes pour faire la relance de derrière, qu'est ce que c'est burin et dangereux...

      Signaler
    47. gone69
      gone69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 37

      Bon ben on est nul comme dab ...

      Signaler
    48. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 15 h 37

      C laborieux...

      Signaler
    49. Mimoun
      Mimoun - dim 5 Avr 26 à 15 h 38

      Les corners sont travaillés à l'entrainement : on en fait 15 "pour de faux" (comme on disait quand on était gone), on endort l'adversaire, et le 16ème on fait un "vrai" corner et on marque... Seule incertitude : aura-t-on 16 corners ?

      Signaler
    50. Avatar
      leroilyon - dim 5 Avr 26 à 15 h 38

      Vive la L1 à 15h ...
      La ligue des talents?
      Ou la ligue des trèslents ?

      Signaler
      1. Avatar
        zikos35 - dim 5 Avr 26 à 15 h 38

        La'ligue des tas lents.

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - dim 5 Avr 26 à 15 h 40

          Pas mal ! 😀

    51. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 38

      Même contre un 12ème, on ne s'aide pas.

      Signaler
    52. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 15 h 40

      Dehors Moreira

      Signaler
      1. Avatar
        zikos35 - dim 5 Avr 26 à 15 h 41

        Il n'a rien fait...

        Signaler
        1. Avatar
          ggs - dim 5 Avr 26 à 15 h 48

          Je pensais qu'il allait prendre un rouge

    53. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 41

      Le bon coup angevin serait de faire sortir Moreira.

      Signaler
      1. Avatar
        zikos35 - dim 5 Avr 26 à 15 h 43

        On peut compter sur Buquet

        Signaler
    54. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 15 h 42

      Se serait pas mal qu'on arrive a trouver endrick quand même, histoire qu'il serve a quelque chose
      Qui pour amener de la vitesse ? Bien dommage himbert blessé

      Signaler
      1. Avatar
        zikos35 - dim 5 Avr 26 à 15 h 43

        Pour trouver Endrick encore faudrait il qu'il court un peu.

        Signaler
    55. LeCaladois
      LeCaladois - dim 5 Avr 26 à 15 h 43

      Pas une seule occasion franche de toute la mi-temps. Quelle misère !

      Signaler
    56. J.fin de saison.ol
      J.fin de saison.ol - dim 5 Avr 26 à 15 h 43

      Que c'est mou 😴

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - dim 5 Avr 26 à 15 h 47

        C'est clair, c'est vide en termes de jeu, c'est le néant.
        On dirait le cerveau de Bardella.
        C'est dire...

        (désolé JFOL mais elle était facile 😉 )

        Signaler
    57. Avatar
      leroilyon - dim 5 Avr 26 à 15 h 44

      gOLdorak n'oublie pas ton pronostic à la mi-temps stp.. 😉

      Signaler
    58. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 44

      Endrick tente de s'approprier les ballons qu'il ne reçoit jamais.

      Signaler
    59. gone69
      gone69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 44

      Quelle ennuis

      Signaler
    60. Avatar
      Olbra - dim 5 Avr 26 à 15 h 46

      Je me disais qu'il était difficile de jouer avec moins d'envie que ce qu'on montrait en début de match. C'était sans compter sur la fin de cette première mi-temps. Comment est-ce possible d'être aussi nuls?

      Signaler
    61. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 15 h 47

      Ils sont au courant qu'il faut gagner ??

      Signaler
    62. Avatar
      leroilyon - dim 5 Avr 26 à 15 h 47

      Ouf libéré délivré !

      Signaler
    63. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 15 h 47

      Je pense qu'en réalité, nous avons pris le tempo de l'adversaire. Nullité des deux côtés.

      Signaler
    64. dugenou
      dugenou - dim 5 Avr 26 à 15 h 47

      La mi-temps "jusqu'au bout de l'ennui"...

      Signaler
    65. gone69
      gone69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 48

      Un seul qualificatif nul a chier

      Signaler
    66. Tongariro
      Tongariro - dim 5 Avr 26 à 15 h 48

      Je comprends que Fonseca préfère Tessman à Merah, ce serait dommage d'avoir de la technique au milieu.

      Ca avait déjà été un choix payant au retour vs Vigo.

      Signaler
    67. Rockaddict
      Rockaddict - dim 5 Avr 26 à 15 h 49

      Un entraîneur sérieux, il fait des changements non ? Un tacticien comprend qu'il faut modifier quelque chose hein ?

      Signaler
    68. Tongariro
      Tongariro - dim 5 Avr 26 à 15 h 50

      Juni du 36 qui a préféré partir faire une rando sous le soleil que regarder cette daube.

      C'est là qu'on voit la supériorité intellectuelle des gens d'extrême gauche sur le commun des mortels.

      Signaler
    69. Avatar
      Monark - dim 5 Avr 26 à 15 h 50

      dommage que l’action d’Afonso en début de match a été mal exploitée. ça nous aurait libéré

      Signaler
    70. Avatar
      olgoneforever - dim 5 Avr 26 à 15 h 53

      Faudrait demander une dispense pour les matchs à 15h : apparemment ,hormis Afonso , ils n'ont pas pu faire leur sieste!
      Si le club cherche un repreneur je serais pas contre Red Bull...

      Signaler
      1. Le_Lyonniste
        Le_Lyonniste - dim 5 Avr 26 à 16 h 08

        Red Bull Lyon...

        Signaler
    71. Gune56
      Gune56 - dim 5 Avr 26 à 15 h 53

      Bon, je passe chez les fenottes

      Signaler
    72. Avatar
      gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 15 h 55

      Une mi-temps absolument minable qui tend à confirmer la raison pour laquelle notre saison est, à mes yeux, finie depuis longtemps: on est complètement rincé.

      On est juste après la trêve internationale, on a récupéré les blessés, et on a eu du gaz pendant vingt minutes avant de disparaître complètement.

      Fonseca a complètement flingué cet effectif à force d'être incapable de faire tourner et de préférer faire revenir des joueurs contre l'avis des médecins. On est en train de se faire balader par un Angers niveau deuxième moitié de tableau de L2, et on est à peine capable de courir. C'est hideux, irregardable, pitoyable. La négation absolue de tout ce qu'on peut aimer dans le football.

      Le gardien angevien a pu installer son hamac et pioncer tranquille: il a eu un arrêt à faire, sur un tir de loin inoffensif de Maitland-Niles. Toutes nos actions viennent de Moreira, qui n'a pas le coup de rein pour centrer après avoir effacé son latéral, et de toute façon personne ne suit jamais dans l'axe.

      Endrick continue son imitation de Casper le fantôme, il est tellement inexistant que je me demande si ce n'est pas le real qui devrait nous payer pour qu'on le fasse jouer. Il a quand même réussi à nous faire sa spéciale "j'ai un boulevard devant moi sur l'aile mais je préfère repiquer dans l'axe où toute la défense est regroupée pour tirer à bout portant dans un mollet". Ce type, c'est le Jean-Claude Van Damme de l'intelligence de jeu. Si c'est ça l'avenir du football brésilien, ils sont dans une sacrée merde.

      Pour le reste, tactiquement, c'est complètement inepte. On joue vingt mètres trop haut, on s'expose hyper-facilement aux contres, et même comme ça l'équipe est coupée en deux et on est incapable de faire une passe longue dans l'axe sans qu'elle finisse droit dans les pieds d'un angevin.

      Aucune envie, aucune force. On agonise lentement sur la pelouse, avec un Fonseca qui se demande quel défenseur il va faire rentrer.

      J'en peux plus de cette équipe, et j'en peux surtout plus de cette escroquerie de coach qui nous a flingué toutes les coupes pour nous faire arriver à l'agonie au moment du sprint final.

      On ne jouera même pas l'Europa Ligue, l'année prochaine.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 5 Avr 26 à 15 h 58

        Oublie pas ton prono gOLdorak..

        Signaler
        1. Avatar
          gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 00

          Je l'ai donné: saison finie, on terminera septième.

        2. Avatar
          leroilyon - dim 5 Avr 26 à 16 h 12

          Tu sais bien que ce n'est pas comme ca que ca marche...
          Tu peux critiquer toute l'équipe mais si on gagne pas depuis 2 mois c'est entièrement de ta faute et tu le sais tres bien .

        3. Avatar
          gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 24

          T'as intérêt à t'habituer, parce que je te promets qu'on en regagnera pas un tant que Fonseca sera là.

    73. Avatar
      leroilyon - dim 5 Avr 26 à 15 h 57

      Moi je vais me promener avec ma douce...
      Bonne 2eme à tous !

      Signaler
    74. Avatar
      Olreal - dim 5 Avr 26 à 15 h 58

      En même temps il a prévenu
      Il a dis on a profiter de la trêve pour travailler défensivement.
      Ca se voit car on a pas concédé une occasion… face à Angers.

      Signaler
    75. Olympien First
      Olympien First - dim 5 Avr 26 à 15 h 59

      Bon, ben il va falloir attendre l'entrée de Nuamah (avec des jambes) pour avoir un peu de percussion et du physique devant. Rendez vous en Août.

      Pour Endrick, match compliqué comme d'habitude. Personne pour utiliser ses qualités, et en plus il est bien surveillé.

      Moreira très actif, mais toujours un peu brouillon dans les vingt derniers mètres où il ne lève guère la tête. La surprise pourrait venir de Sulc, mais lui aussi ne touche guère de ballons exploitables. Ça joue lent et statique, comme à l'école. Celle de Fonseca.

      Et les corners sont catastrophiques, et cette fois ils sont surtout fort mal tirés.

      Signaler
    76. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 16 h 01

      On va se faire enfler par un but a la con et nous expliquer que le championat n'est pas fini

      Signaler
    77. Avatar
      Doudski69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 02

      Vous ne connaissez pas un site de supporters lyonnais? Parce que là, entre les allusions politiques a chier et les tacles au dessus de la cheville contre notre excellent entraîneur, ça craint

      Ça n'empêche pas que les gars sur le terrain ont 8 de tension.

      Moreira pourrait arrêter de viser le gardien sur les corners .

      Mais on y croit.

      Signaler
      1. Avatar
        gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 03

        Si tu trouves des supporters qui trouent que notre entraîneur est excellent, je te conseille de rester avec eux et d'en profiter pour donner un coup de brosse à la licorne.

        Signaler
      2. Avatar
        Olreal - dim 5 Avr 26 à 16 h 04

        Il faut de tout pour faire un monde.. c’est pareil pour les supporters.
        Tu es là pour équilibrer aussi les débats.
        On en tous besoin ( surtout nous les négatifs).
        En attendant ce match nous met tous d’accord pour dire qu’ils sont tous en sieste.

        Signaler
    78. Avatar
      gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 02

      On va leur montrer comment une équipe de Fonseca peut perdre sept finales d'affilée.

      Signaler
    79. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 03

      Bon j'avais 1 com salé, je le garde pour moi, allez l'ol, l'équipe le staff les joueurs les supporters, il nous faut les 3 points, nous sommes l'olympique lyonnais, 1 peu d'optimisme que diable

      Signaler
    80. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 03

      2 minutes 30, but des fenottes.
      Qu'attendent les garçons ?

      Signaler
    81. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 05

      4 minutes 30, but des fenottes.
      Qu'attendent les garçons ?

      Signaler
    82. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 05

      Dommage la frappe de coco, on y est le match de sa vie du gardien, pour changer...

      Signaler
    83. Gune56
      Gune56 - dim 5 Avr 26 à 16 h 05

      Les fenottes 4mn30 : 2-0

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 08

        😜😀💪👍

        Signaler
    84. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - dim 5 Avr 26 à 16 h 06

      MLJ veut toujours continuer avec Fonseca ???

      Pas moi, je préfère faire revenir Sage, quitte à payer cher à Lens.

      Signaler
    85. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 08

      Elle est mal donné, moreira était seul au deuxième poteau...

      Signaler
    86. LeCaladois
      LeCaladois - dim 5 Avr 26 à 16 h 08

      On doit être à plus de 500 corners sans but.,.

      Signaler
    87. Rockaddict
      Rockaddict - dim 5 Avr 26 à 16 h 10

      Changements : 60 ou 70e? S'il en fait

      Signaler
    88. LeCaladois
      LeCaladois - dim 5 Avr 26 à 16 h 10

      Sulc blessé.., pfff

      Signaler
    89. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 11

      Si sulc est a nouveau blessé, la je rend mon tablier

      Signaler
    90. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 11

      Écœuré

      Signaler
    91. Avatar
      wolfenstein - dim 5 Avr 26 à 16 h 12

      entre l'arbitrage clairement contre nous, depuis le début, et un possible sulc bléssé, déjà qu'on etait pas dangeureux mais là...

      Signaler
    92. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 12

      But de yaremchuk, mais sulc qui revient de blessure, qui part en sélection, puis revient et se blesse... what else

      Signaler
    93. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 16 h 14

      T'as Fofana et tu fais entrer Yaremchouk... Franchement depuis 3 mois Fonseca c'est devenu Puel.

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 14

        Fofana vient se se faire opérer donc non tu n'as pas Fofana

        Signaler
      2. Rockaddict
        Rockaddict - dim 5 Avr 26 à 16 h 15

        Fofana il est en récup'...

        Signaler
    94. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 16 h 16

      What il est re blessé malik ??

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - dim 5 Avr 26 à 16 h 17

        Mlaick s'est fait retirer des plaques du genou, il en a au moins pour 3 semaines.

        Signaler
        1. LeCaladois
          LeCaladois - dim 5 Avr 26 à 16 h 20

          C’est incroyable ce qu’il est nul Tessmann. Mais qu’est ce qu’il attend pour le sortir ?!!!

    95. Toitoi
      Toitoi - dim 5 Avr 26 à 16 h 18

      L'entraîneur refait le coup du joueur en conf de presse qui n'est pas titulaire.
      Tanner à la place d'Orel, faut le faire.

      Signaler
    96. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 19

      Ha la on traine tous les campings, caravanes comprisent et même la méditerranée...

      Signaler
    97. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 16 h 19

      Ca craint serieux ce match.
      Certain predisait la grace ben ca va etre la crasse

      Signaler
    98. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 19

      On vient de me communiquer le score final ! 0-0 ! 😁

      Signaler
    99. Avatar
      gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 20

      Ah mais quel match de merde, on doit toucher au pire football qu'on ait produit en 25 ans c'est extraordinaire.

      Les supporters qui trouvent du talent à Endrick, faut qu'ils me donnent le nom de leur came, je veux comprendre.

      Signaler
    100. Ledromois
      Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 21

      c'est dur à regarder surtout avec le tour des Flandres et l'UBB

      Signaler
    101. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 21

      Sorti de tolisso, tu te dis bon entrée de merah, non ghezzal ??? Enfin s'il.met 1 lulu

      Signaler
    102. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 16 h 21

      Et aller guezzal maintenant...

      Signaler
    103. LeCaladois
      LeCaladois - dim 5 Avr 26 à 16 h 22

      Il fait sortir Tolisso pour… Ghezzal 🫣

      Signaler
    104. Ledromois
      Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 22

      Il y a Merah mais non il va faire rentrer Ghezzal qui n'a pas fait un bon match depuis la nuit des temps

      Signaler
    105. Avatar
      fandelol - dim 5 Avr 26 à 16 h 22

      Ghezzal pour Tolisso... Ok donc Fonseca il est vraiment là pour nous couler en fait... Pendant ce temps Merah ne joue plus... Quelle chèvre cet entraîneur franchement.

      Signaler
    106. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 16 h 22

      Fonseca a trop bu ou il a vu la vierge a l'envers

      Signaler
    107. janot06
      janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 22

      Ghezzal à la place de Tolisso...

      Signaler
    108. Avatar
      gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 23

      En fait, j'ai compris: le secret pour prendre la défense de Fonseca, c'est de ne surtout pas regarder les matchs.

      Signaler
    109. Tongariro
      Tongariro - dim 5 Avr 26 à 16 h 23

      Le seul match où Fonseca aurait pu titulariser Tessman c'est à Old Trafford en 2025 quand fallait répondre à l'impact physique mancunien.
      Il avait préféré le tandem de stars Veretout-Akouokou.

      Par contre en L1, quand faut faire le jeu, il préfère Tessman à Mangala & Merah.
      Merah boycotté alors que 90% de nos meilleurs matches cette saison sont avec lui.

      Désolé mais c'est indéfendable.

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 24

        Mangala faire le jeu ? Des passes en retrait ou au mieux latérales mais c'est tout

        Signaler
        1. Avatar
          fandelol - dim 5 Avr 26 à 16 h 26

          Même si c'est pas fou c'est toujours mieux que Tessmann qui rate des passes à 5 mètres sans aucun pressing...

        2. Ledromois
          Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 28

          Bien sur mais ça m'a piqué les yeux faire le jeu associé à Mangala 🙂

        3. Tongariro
          Tongariro - dim 5 Avr 26 à 16 h 41

          Mangala c'est pas top c'est clair mais ça reste un meilleur footballeur que le Yankee.

    110. Ledromois
      Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 23

      Son but à Fonseca c'est de se faire virer ou quoi ? Je ferai les mêmes choix pour être sur de ne pas rester l'année pro

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - dim 5 Avr 26 à 16 h 29

        Je pense qu'il ne veut pas être prolongé. Le coup de "c'est ma faute pour la blessure d'Afonso", Tanner aligné à la place d'Orel, Rachid pour Corentin...

        Signaler
    111. Rockaddict
      Rockaddict - dim 5 Avr 26 à 16 h 26

      C'est quand même sa marque de fabrique : fort foirer ses fins de saison. J'espère que l'envie de le prolonger c'est devenu un poisson d'avril.

      Signaler
    112. Avatar
      gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 26

      On ne peut pas défendre un coach qui produit ce genre de football et se prétendre supporter de l'OL.

      Signaler
    113. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 28

      Afonso cherche à faire la dernière passe inutile ! Tirez !

      Signaler
      1. Jmd71
        Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 16 h 29

        J avais prevu les changements de fonseca alac
        C est un boulet. Dehors !!

        Signaler
      2. Avatar
        wolfenstein - dim 5 Avr 26 à 16 h 31

        depuis pas mal de temps je trouve qu'il tente plus du tout de tirer et fait que centrer... surment des consignes du coach.
        Y a clairement pas de mouvement, tout le monde reste derrière, ca va sot finir en nul, soit en match perdu. JE comptais sur celui la pour nous reaire briller... ben non.

        Signaler
    114. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 28

      C pas possible, au bout de l'ennui, pour 1 fois qu'on a 1 action, et merci le corner de ghezzal....

      Signaler
    115. Avatar
      gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 28

      Par contre, je vous préviens à l'avance que je ne vais pas lâcher le dossier Endrick tant le type n'a même pas le niveau pour être titulaire dans un club de L1. Il a dû faire un match et demi de correct depuis qu'on nous l'a prêté, dont un contre le 18e, et il est titulaire à chaque putain de match.

      Signaler
    116. Ledromois
      Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 29

      Même le corner il le tire mal ...

      Signaler
    117. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 30

      Moreira bien le seul a se battre, il fait ce qu'il peut mais ça suffit pas...

      Signaler
    118. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 30

      Wendie sur péno : 3-0

      Signaler
    119. dugenou
      dugenou - dim 5 Avr 26 à 16 h 30

      Ghezzal, yeremtchouk, le tandem infernal pour finir le match!

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 32

        2 plots

        Signaler
    120. Ledromois
      Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 31

      Fonseca a fait 5 changements incroyable

      Signaler
    121. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 31

      0 - 3 pour les filles !
      Wendie sur péno. Faute sur Ada.

      Signaler
    122. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 31

      Depuis la sortie de Tolisso, nous restons à 10, malgré les derniers remplacements.

      Signaler
    123. dugenou
      dugenou - dim 5 Avr 26 à 16 h 33

      Yremtchoul n a pas le niveau de la ligue 1 pour le moment, c est dire son niveau!

      Signaler
    124. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 33

      75° avec tout ça....

      Signaler
    125. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 34

      Ada : 4-0

      Signaler
    126. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 34

      C pas possible

      Signaler
    127. dugenou
      dugenou - dim 5 Avr 26 à 16 h 34

      Angers est très faible pourtant...

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 35

        Notre niveau aussi.

        Signaler
    128. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 35

      Devant la cage, des réflexes rantanplan.

      Signaler
    129. gone69
      gone69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 35

      On est des tanches on mérite rien

      Signaler
    130. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 36

      Un corner-sortie de but.

      Signaler
    131. dugenou
      dugenou - dim 5 Avr 26 à 16 h 37

      Les corners sont certainement travaillés à l entrainement

      Signaler
    132. Mimoun
      Mimoun - dim 5 Avr 26 à 16 h 38

      Une chose est sûre : Yaremchouk et Sulc n'ont pas le même profil...
      Mais, est-ce qu'ils pratiquent le même sport ?

      Signaler
    133. Avatar
      Gonedamien38 - dim 5 Avr 26 à 16 h 40

      On commence a jouer a la 80, mais on va pas y arriver sérieux...

      Signaler
    134. Jmd71
      Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 16 h 41

      Il ne resteta plus que 6 finales pour le tocard ! Au prix ou il est payé, c est un imposteur !

      Signaler
    135. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 16 h 41

      Buquet il va jamais rien siffler.

      Signaler
    136. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 42

      Pourvu que nous ne perdions pas notre 5ème place...

      Signaler
    137. Jmd71
      Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 16 h 42

      C est un bon resultat a l exterieur

      Signaler
    138. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 16 h 43

      On venait soit disant regler une affaire courrante, c'est la cata
      Arretez de faire des pronos

      Signaler
      1. Jmd71
        Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 16 h 53

        Quelle tristesse!
        Et quel super coaching ! Y en a vraiment marre de cet empecheur de coupe d europe !

        Signaler
    139. Toitoi
      Toitoi - dim 5 Avr 26 à 16 h 43

      C'est assez dramatique. Espérons que nous ne ferons pas 13 matchs consécutifs sans victoire...

      Signaler
    140. Jmd71
      Jmd71 - dim 5 Avr 26 à 16 h 43

      Manque de carvalho

      Signaler
    141. Ledromois
      Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 43

      c'est un coup à finir 7ème sans Europe

      Signaler
      1. Avatar
        Outlander - dim 5 Avr 26 à 17 h 15

        Oui si Strasbourg fini en boulet de canon, on n'aura même pas la conférence...

        Signaler
    142. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 44

      MAK sur péno : 5-0

      Signaler
    143. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 46

      Infertilité butale ! Cela manque de bave aux lèvres ! 😁

      Signaler
    144. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 16 h 47

      15j de trêve pour se reposer travailler le système avec les revenants etc. Et on n'a pas avancé d'un millimètre.

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - dim 5 Avr 26 à 16 h 48

        Au moins, on n'a pas perdu.

        Signaler
    145. gone69
      gone69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 48

      En même temps on a un semi remorque devant...

      Signaler
      1. Avatar
        fandelol - dim 5 Avr 26 à 16 h 56

        Le fameux pivot qui prend pas un ballon de la tête, nouveau concept by Fonseca.

        Signaler
    146. Ledromois
      Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 48

      L'angevin vient se jeter sur Niakhaté et ça fait faute sympa

      Signaler
    147. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 16 h 49

      Bravo Angers, ils continus a jouer tranquilles
      Bravo a nous on continu a creuser le trou

      Signaler
    148. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 50

      Angers s'amuse à tacler des juniors.

      Signaler
    149. gone69
      gone69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 51

      Il faut pas se voiler la face On a pas le niveau pour un prétendant a l'Europe

      Signaler
      1. Avatar
        gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 53

        Sur ce match-là, on n'a même pas le niveau pour le maintien en L1.

        Signaler
    150. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 16 h 52

      Mdr on va tellement se prendre un but

      Signaler
    151. OL-91
      OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 52

      Un butalac ne serait pas impossible en dernières secondes. La fébrilité aimante les buts.

      Signaler
    152. Avatar
      zikos35 - dim 5 Avr 26 à 16 h 53

      Au regard du niveau affiché depuis plusieurs mois, honnêtement c'est moins douloureux de faire une croix sur l'Europe. On n'a pas notre place en haut de classement.

      Signaler
    153. Ledromois
      Ledromois - dim 5 Avr 26 à 16 h 54

      un calvaire de regarder ce match

      Signaler
    154. Avatar
      gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 54

      Je crois que pour trouver le souvenir d'un plus mauvais match de notre part, il faut que je remonte à un Saint-Etienne-Lyon sous Sylvinho.

      Signaler
    155. gone69
      gone69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 54

      La messe est dite incapable de gagner un match

      Signaler
    156. Avatar
      fandelol - dim 5 Avr 26 à 16 h 55

      Ouai bah si on finit ne serait-ce que 5ème ça sera déjà très bien. Je signe des deux mains pour cette place à la fin.

      Signaler
    157. Avatar
      gOLdorak - dim 5 Avr 26 à 16 h 57

      Si on doit perdre tous les matchs pour se débarrasser de Fonseca, je signe tout de suite.

      De toute façon, la saison est foutue depuis longtemps, et je ne vois pas l'intérêt d'aller jouer une coupe d'Europe avec un coach qui perd absolument tous les matchs importants d'une saison.

      Signaler
    158. Avatar
      Olbra - dim 5 Avr 26 à 16 h 58

      La saison avance et l'équipe régresse. On est incapables de jouer un minimum. Dommage de gaspiller un saison où on avait de quoi jouer le podium.

      Signaler
    159. Avatar
      ggs - dim 5 Avr 26 à 16 h 58

      Je suis encore etonne des beni oui oui qui nous envoye en LDC

      Signaler
    160. cavegone
      cavegone - dim 5 Avr 26 à 16 h 59

      Pfiou je ne me suis pas infligé ce match, visiblement pour avoir parcouru en diagonale j’ai eu raison de profiter du soleil 😅

      Bon on sait plus marquer ou quoi ? Voilà comme ça on sait: le sprint final ce sera sans nous. Ça nous évitera peut-être un peu plus de déceptions on a déjà tout perdu cette saison 🙄

      Signaler
    161. Avatar
      Monark - dim 5 Avr 26 à 17 h 01

      Assez tôt dans la partie ,je me suis dit que ce match ne pouvait se conclure que par un 0/0. Pourtant ça n’était pas des foudres de guerre en face . Il suffisait de voir leur joie au coup de sifflet final, avec un nul inespéré pour eux.
      Je l’ai dit à l’issue de la rencontre contre Monaco, notre équipe est infesté par un virus,pour lequel on ne trouve pas le vaccin .
      Moyennnant quoi la fin de saison va être une longue agonie ,pour les joueurs comme pour les supporters.

      Signaler
    162. Avatar
      Outlander - dim 5 Avr 26 à 17 h 12

      Une purge totale, nous sommes bouillis cramés, ça sera sans nous, arrêtons de rêver à cette 3éme place. Incapable d'accélérer. Je ne suis pas sûr qu'Endrick serait titulaire si Nuamah était là... Ce joueur est tout même très surcoté, je n'ai pas aimé son sale match, toujours a marché, aucune tentative de débordement. Je suis à la place de Fonseca, il commence le prochain match sur le banc.
      Tessman c'est toujours aussi nul, lenteur, pertes de balles, transmissions aléatoires…
      Tolisso a trop donné mentalement cette année, il est mort.
      Sulc transparent est de nouveau blessé,
      Morton perd trop de ballon et recherche son 2éme souffle.
      Moreira essaye beaucoup, mais simule en permanence, ça devient saoulant...
      Perso, j'ai plus envie de les regarder cette année, là, ils m'ont achevé, c'est bon pour moi.
      Prochain RDV foot, la coupe du monde...

      Signaler
      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 5 Avr 26 à 19 h 00

        Et ben nous saoule plus et vies ta vie

        Signaler
      2. cavegone
        cavegone - dim 5 Avr 26 à 21 h 13

        Endrick et Tanner reviennent des USA, faut encaisser le voyage…

        Signaler
    163. Juni38
      Juni38 - dim 5 Avr 26 à 19 h 56

      Comment il peut titulariser encore une telle chèvre ?
      Capt'ain america , mais il est nul , je préfère encore veretout.

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - dim 5 Avr 26 à 21 h 12

        Ha non Veretout abuse pas ! 😅
        Je sais pas ce qui lui arrive à Tanner mais il est à côté de ses pompes. Mais c’est un homme fort de Fonseca….
        Qui à sa place sinon ?

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    Angers - OL (0-0) : alerte pour Sulc, Tolisso amoindri avant le match 05/04/26
    Afonso Moreira lors d'Angers - OL.
    Angers - OL (0-0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 05/04/26
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Coupe de France : OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de Strasbourg et file en finale 05/04/26
    Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
    Sans idée, l'OL partage les points à Angers (0-0) 05/04/26
    Adam Alioui lors du match OL - Rennes en Gambardella
    L'OL descend du quart en Gambardella 05/04/26
    Tarciane lors de Strasbourg - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : revivez Strasbourg - OL Lyonnes 05/04/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes avec le duo Katoto - Hegerberg en pointe à Strasbourg 05/04/26
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Angers - OL : Tessmann préféré à Mangala pour accompagner Morton 05/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Coupe Gambardella : l'OL pourra compter sur Hamdani contre Rennes 05/04/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : Balmont milite pour le déménagement à Décines 05/04/26
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Arsenal le 2 mai (15h) 05/04/26
    Kadidiatou Diani face à Carmona lors d'OL Lyonnes - PSG en Coupe LFFP
    Coupe de France : vers une nouvelle finale OL Lyonnes - PSG ?  05/04/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    Ligue 1, Gambardella, Coupe de France : où donner de la tête ce dimanche ? 05/04/26
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Angers - OL : avant-match, horaire et diffusion TV 05/04/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Angers - OL : vers un retour à un onze-type ? 05/04/26
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    À Angers, l'OL a plus que jamais la pression du résultat 05/04/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : début de tournoi raté pour les U17 à Amsterdam 05/04/26
    OL : retour de Maitland-Niles, mais pas de Kluivert et Nuamah à Angers 04/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut