Selon des estimations, l’OL Lyonnes domine largement le classement des plus hauts salaires de Première Ligue. Sur les dix joueuses les mieux rémunérées du championnat, six évoluent actuellement à Lyon.
En tête, Tabitha Chawinga et Marie-Antoinette Katoto partageraient la première place avec un salaire mensuel brut estimé à 75 000 euros selon L'Équipe. Derrière, Kadidiatou Diani, Wendie Renard et Ada Hegerberg apparaissent également dans le haut du classement, autour de 60 000 euros mensuels estimés. Selma Bacha complète la présence lyonnaise avec des émoluments estimés à 50 000 euros.
Le PSG en principal concurrent
Derrière l’OL Lyonnes (20 000 euros en moyenne), le PSG (13 000 euros) est l'autre institution représentée dans ce classement, avec plusieurs joueuses comme Olga Carmona, Griedge Mbock, Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida ou encore Mary Earps. Une présence qui illustre la domination persistante des deux clubs sur le championnat, aussi bien sur le terrain que sur le plan économique. Sauf que ces dernières saisons, le fossé entre les deux concurrents s'est creusé.
Des écarts révélateurs
Ces chiffres, bien qu’ils restent des estimations, démontrent la puissance financière de la formation rhodanienne sur la scène nationale. Ils traduisent également l’écart qui existe entre les deux locomotives du championnat et le reste de la Première Ligue. Le troisième, le Paris FC, émargeant à 4 200 euros bruts. Dans une D1 encore marquée par de fortes disparités, ces écarts salariaux soulignent les difficultés pour les autres équipes de rivaliser sur la durée.
Dans un monde "normal" , les hommes devraient avoir ces salaires , et pas ces indécents million d'euro par mois pour le coach du Qsg par exemple .
Ont peut constater que les deux archis miliardaires parisiens sont des gros radins pour les femmes.
Alors que Madame Kang c'est en grande partie son argent perso qu'elle met dedans.
70 000 pour un homme ça reste indécent , je vois tjrs pas en quoi ils méritent d'avoir autant ??
Le travail ? Allez dire ça à une infirmière ou un ouvrier d'usine qui bosse en 2 ou 3 huit on verra le retour.
Le sacrifice ? Idem, allez dire ça à une infirmière qui après avoir fait son école d'infirmière bosse de 20 h à 5 h pendant 3 jours puis enchaîne de 13 h à 21 h pendant 3 jours etc... , bosse un week end sur deux, + des centaines d'heures supplémentaires effectuées chaque années.
tu découvres les inégalités de l'ultra libéralisme ?
Slt J36......bien sur que c'est indécent et si tu donnes un tel salaire pour le niveau que l'on voit , les U17 garçons vont demander à changer de sexe .
Le foot est un spectacle. L'argent va vers ceux qui génèrent le plus de recettes, c'est tout. Et comparer le foot et un job de salarié n'est pas pertinent.
Les infirmières et les ouvriers ne bossent que 35h. Les infirmières libérales et les indépendants travaillent davantage et gagnent mieux leur vie.
"L'argent va vers ceux qui génèrent le plus de recettes, c'est tout."
Commentaire totalement con mais on a l'habitude avec toi.
L'argent doit aller à ceux qui sont utiles pour le bien commun.
C'est en tout cas ce que dit la Constitution française qui a intégré la DDHC dans son bloc de constitutionnalité.
DDHC qui dit en son article 1 : "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune."
"Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune."
Retiens bien ça.
C'est le principal cardinal de toute société saine.
Et la réalité c'est qu'une société peut tout à fait se passer de footballeurs, d'influenceurs tiktok, de pétasses sur onlyfans (coucou Moncon qui y passe sa vie !), de stars du showbizz etc.
En revanche, une société ne peut pas se passer de soignants, d'instituteurs, d'agriculteurs, d'éboueurs, de charpentiers, etc etc etc
Bref ton discours libéral est d'une immense stupidité, mais on n'est pas surpris.
Les infirmières ne bossent que 35 h ??? D'où tu as vu ça ?? Dans la loi oui mais dans la réalité non.
Et puis faut voir dans les conditions qu'elles bossent. Tes ptits footballeurs de pacotille ils tiendraient pas 10 jours à faire ce qu'elles font.
Je comprend pas comment certains peuvent être décalé de la réalité à ce point la 🤔
Que les classes moyennes gagnent moins bien leur vie que les footballeurs, les people ne me gêne pas trop. Ce qui m'insupporte, c'est que tout est fait pour que les classes moyennes s'abrutissent un peu plus chaque jour et qu'elles viennent d'elles-mêmes porter aux nues d'auto proclamés artistes sans intérêt, entamant de ce fait leur reste à vivre.
Panem et circenses !
Le jour où les Qataris mettent les femmes au niveau des hommes ne serait-ce que dans leur loi, je mange un rat cru et je traverse Paris avec une plume dans le Q.
Autant dire que je prends 0 risques. 🙄
Ben dit toi bien que l'extrême droite française et les LR veulent faire ce que les Qataries font, du moins veulent re-faire, remettre au goût du jour, ils clament partout le retour de la masculinité, du patriarcat. Les retailleau darmanin bolloré bardella sterin et autres pourritures anti-feministes veulent fascisé le pays et remettre les femmes à la cuisine et faire des gosses à la pelle, des blanc aux yeux vert si possible...
JD36 sur ce coup tu vois des fachos partout mais pas là où ils sont vraiment….
Les Qataris je les mets au même niveau de nocivité que Trump ou Poutine…
On est encore loin de nos petits roquets extrémistes 😜
A part le fisc pour le revenu global et l'employeur pour salaire+primes, qui a connaissance des vrais chiffres ?
Tout ceux qui sont publiés ne sont que des estimations (en brut) pour faire fantasmer les lecteurs.
Les annonces des agents, sont toutes aussi farfelues, le net de chacun jamais divulgué, ni les prélèvements sociaux.
Nous ne sommes pas aux USA, où tout le monde a une valeur marchande, mais en France...
Lequel d'entre nous dévoile son véritable salaire, ne serait-ce qu'à un collègue ou un proche ?
Slt Isabielle.....Sur ce point je ne te suis pas , comment à l'heure actuelle tu peux faire fi de ce qu'un hackeur peut faire et obtenir , il ne s'intéresseront jamais à toi si tu n'as pas une fortune et savoir d'où elle provient.....
Juste un exemple tout simple: Lorsqu'une agence immobilière te demande ton avis d'imposition de l'année X comme justificatif a une demande de logement et que ce même retombe dans les mains des propriétaires , connaissent ils pas tes revenus déclarés au fisc ?
Et j'en ai d'autres ? un prêt bancaire etc.....
Bien sûr que ces sommes là sont en brut , mais reste hallucinant déduction sociales accomplies....
Salut brad
Tu savais que dans la loi rien ne t'oblige à fournir un avis d'imposition 😉
Alors après les lois changent tellement vite peut être que c'est le cas maintenant...
Oui Juni de toi même tu peux tout refuser , c'est un droit inaliénable , mais si tu ouvres des dossiers ou l'on te demande un avis d'imposition ou feuilles de salaires et que tu les occultes , ne t'étonne pas que ton dossier sera tout en dessous de la pile ou te soit refusé .
Lorsque tu as à faire a des organismes quel qu'ils soient , tiens même en justice pour un paiement a une victime , tu dois montrer que tu es solvable et a ton avis ils se basent sur quoi ?
Une pension alimentaire idem ....etc....
En fait si on veut avoir l’avis d’imposition de n’importe qui on est en droit de le demander. Vous pouvez obtenir l’avis réel de Macron si vous le demandez c’est dans le droit français.
C’est l’inverse, la cachotterie qui est interdite.
D’ailleurs aujourd’hui les bases sont de plus en plus partagées, ça évite la fausse insolvabilité et l’évasion fiscale.
@Isabielle c’est fini ce culte du secret. Depuis les grilles de salaires et l’uniformisation des régimes ce tabou disparaît. En tout cas c’est beaucoup plus sain d’être transparent sur le sujet je trouve.
Je ne cache pas ces choses là, jamais, et on m’a encore rien volé 😜
Et si certains jalousent tant pis pour eux.
Cavegone.....c'est bien mon grand , tu te tiens au courant de l'actualité , moi qui croyais que tu t'étais perdu dans ton Occitanie .
Dans mes dernières années et dans le groupe ou je bossais ils ont fait la transparence sur les salaires bien avant que cela se fasse dans certaines boites aujourd'hui et cela n'a prêté a aucune contestation , enfin aucun bruit ne m'est revenu ....
Désolé les gars, je n'ai pas suivi l'évolution des directives imposées aux entreprises à ce sujet depuis.... 2010 ! ... et encore moins la curiosité intrusive de mes contemporains 😇
Il y a une directive Européenne qui doit être intégrée au droit français dans les prochains mois qui stipule que chaque entreprise doit pratiquer la transparence salariale.
En clair, chaque salarié est en droit de savoir ce que touche chacun(e) dans sa boite. Y compris les dirigeants.
Etant élu CSE dans ma boite, je peux vous dire que le gouvernement français et les dirigeants d'entreprises freinent des quatres fers.
En parlant de fisc, cet abruti de Nasri qui se croit tout permis:
https://www.footmercato.net/a3619096740503290380-samir-nasri-grille-par-le-fisc-pour-des-commandes-deliveroo
Hahaha là dessus je suis 100% d'accord avec toi cave !
Allez tiens au goulag lui aussi hop hop hop la connerie ça se paye !
Pourquoi le Quatar qui paye les joueurs masculins a un niveau considérable ne le fait pas pour l'équipe des femmes de son même club ?
Ils sont misogynes 🤔
Une explication svp 😅
@JFOL
Bah oui le Qatar et l'AS sont encore pire que l'Iran concernant le droit des femmes.
Et pourtant le Qatar et l'Arabie saoudite sont les meilleurs alliés des USA, de la France et d'Israël.
Bien la preuve que l'argument "libérez les Iraniennes" est une grosse farce, comme je le répète assez.