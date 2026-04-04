Selon des estimations, l’OL Lyonnes domine largement le classement des plus hauts salaires de Première Ligue. Sur les dix joueuses les mieux rémunérées du championnat, six évoluent actuellement à Lyon.

En tête, Tabitha Chawinga et Marie-Antoinette Katoto partageraient la première place avec un salaire mensuel brut estimé à 75 000 euros selon L'Équipe. Derrière, Kadidiatou Diani, Wendie Renard et Ada Hegerberg apparaissent également dans le haut du classement, autour de 60 000 euros mensuels estimés. Selma Bacha complète la présence lyonnaise avec des émoluments estimés à 50 000 euros.

Le PSG en principal concurrent

Derrière l’OL Lyonnes (20 000 euros en moyenne), le PSG (13 000 euros) est l'autre institution représentée dans ce classement, avec plusieurs joueuses comme Olga Carmona, Griedge Mbock, Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida ou encore Mary Earps. Une présence qui illustre la domination persistante des deux clubs sur le championnat, aussi bien sur le terrain que sur le plan économique. Sauf que ces dernières saisons, le fossé entre les deux concurrents s'est creusé.

Des écarts révélateurs

Ces chiffres, bien qu’ils restent des estimations, démontrent la puissance financière de la formation rhodanienne sur la scène nationale. Ils traduisent également l’écart qui existe entre les deux locomotives du championnat et le reste de la Première Ligue. Le troisième, le Paris FC, émargeant à 4 200 euros bruts. Dans une D1 encore marquée par de fortes disparités, ces écarts salariaux soulignent les difficultés pour les autres équipes de rivaliser sur la durée.