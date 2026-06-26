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Colleen Cruman, ancienne auxerroise et désormais adjointe chez les U19 d’OL Lyonnes (@AJA)

OL Lyonnes : Colleen Cruman, une nouvelle adjointe chez les U19

  • par Gwendal Chabas

    • Colleen Cruman prend sa retraite mais ne coupe pas avec le football. L'ancienne attaquante d'Auxerre rejoint OL Lyonnes et le staff des U19.

    Six années à Auxerre, puis fin de l'aventure. Colleen Cruman, qui a œuvré à faire monter les Bourguignonnes de Régional 1 à la Deuxième Division, raccroche les crampons. Pourtant, à 28 ans, elle aurait pu se donner quelques années de plus sur les terrains. Elle le fera, mais d'une autre manière. Elle a confié à L'Yonne Républicaine qu'elle mettait un terme à sa carrière pour mieux se consacrer à ce qu'elle aime le plus, la transmission. Elle sera désormais entraîneure, un job qu'elle a démarré en 2023, avec les U18 de l'AJA.

    Avec qui sur le banc ?

    Elle s'apprête à changer de dimension cet été, puisqu'elle arrive chez OL Lyonnes. En 2026-2027, l'ancienne attaquante prendra le rôle d'adjointe aux côtés des U19. Qui épaulera-t-elle ? C'est la question, alors que Rachel Saïdi, la coach cette saison, se concentrera sur le centre de formation. "C’est à contrecœur que je pars. Mais quand une proposition comme ça arrive sur la table, c’est difficile de dire non", a confié Colleen Cruman à nos confrères.

    En parallèle de son parcours de football, elle a pu se former. Désormais, elle tentera d'apporter ses idées à un groupe tout juste champion de France. Avec son diplôme du brevet d'entraîneur de football obtenu en 2024, elle arrive avec un bagage intéressant.

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