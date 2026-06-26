OL Lyonnes : Colleen Cruman, une nouvelle adjointe chez les U19

Colleen Cruman prend sa retraite mais ne coupe pas avec le football. L'ancienne attaquante d'Auxerre rejoint OL Lyonnes et le staff des U19.

Six années à Auxerre, puis fin de l'aventure. Colleen Cruman, qui a œuvré à faire monter les Bourguignonnes de Régional 1 à la Deuxième Division, raccroche les crampons. Pourtant, à 28 ans, elle aurait pu se donner quelques années de plus sur les terrains. Elle le fera, mais d'une autre manière. Elle a confié à L'Yonne Républicaine qu'elle mettait un terme à sa carrière pour mieux se consacrer à ce qu'elle aime le plus, la transmission. Elle sera désormais entraîneure, un job qu'elle a démarré en 2023, avec les U18 de l'AJA.

Avec qui sur le banc ?

Elle s'apprête à changer de dimension cet été, puisqu'elle arrive chez OL Lyonnes. En 2026-2027, l'ancienne attaquante prendra le rôle d'adjointe aux côtés des U19. Qui épaulera-t-elle ? C'est la question, alors que Rachel Saïdi, la coach cette saison, se concentrera sur le centre de formation. "C’est à contrecœur que je pars. Mais quand une proposition comme ça arrive sur la table, c’est difficile de dire non", a confié Colleen Cruman à nos confrères.

En parallèle de son parcours de football, elle a pu se former. Désormais, elle tentera d'apporter ses idées à un groupe tout juste champion de France. Avec son diplôme du brevet d'entraîneur de football obtenu en 2024, elle arrive avec un bagage intéressant.