Mercato : une offre impossible à refuser pour l'OL sur Moreira ?

Dans le besoin de vendre avant la fin juin, l'OL aurait aimé ne pas se séparer d'Afonso Moreira. Seulement, l'offre venue du Bayer Leverkusen semble difficilement refusable alors que se profile un passage devant la DNCG.

Malgré la bonne saison sportive, tous les maux lyonnais ne se sont pas envolés en un claquement de doigts. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on peut imaginer que la non-qualification directe pour la Ligue des champions a eu une vraie incidence sur la planification de l'été. Sportive déjà avec une reprise avancée et un retour à la compétition dès le début du mois d'août. Mais aussi financière avec 50 millions d'euros pas garantis et donc un business plan à adapter pour le passage devant la DNCG.

Il aurait certainement fallu vendre même en cas de troisième place, mais le timing aurait pu être un peu moins serré avec la somme garantie par une présence en Ligue des champions. Mais l'OL est bien dans l'obligation de vendre avant le 30 juin, et même avant puisque les derniers passages devant la DNCG se font le 23 juin. Alors, presque à contrecœur, la direction rhodanienne va devoir se séparer d'un élément fort, car ceux dont on espère un départ sont encore loin d'être partis (Tessmann, Mangala, etc).

Plus de trente millions d'euros sans bonus

À l'image de Georges Mikautadze la saison passée, Afonso Moreira ne s'attendait peut-être pas à devoir plier bagage un an seulement après son arrivée. C'est pourtant bien ce qui risque de se passer sous peu. Le Bayer Leverkusen a fait du Portugais une cible de choix et ne devrait pas lésiner sur les moyens. Une offre impossible à refuser pour l'OL en l'état actuel, surtout avec le passage devant la DNCG qui arrive. Durant le week-end, une offre de 32 millions d'euros est arrivée sur le bureau de la direction lyonnaise. Or, d'après L'Equipe, ce montant serait avant tout sans bonus, ce qui pourrait faire monter le total bien plus haut. De quoi ne pas trop laisser le choix au club rhodanien, sachant qu'une partie du montant fixe ira au Sporting Portugal...