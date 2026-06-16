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Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
Afonso Moreira lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Mercato : une offre impossible à refuser pour l'OL sur Moreira ?

  • par David Hernandez
  • 11 Commentaires

    • Dans le besoin de vendre avant la fin juin, l'OL aurait aimé ne pas se séparer d'Afonso Moreira. Seulement, l'offre venue du Bayer Leverkusen semble difficilement refusable alors que se profile un passage devant la DNCG.

    Malgré la bonne saison sportive, tous les maux lyonnais ne se sont pas envolés en un claquement de doigts. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on peut imaginer que la non-qualification directe pour la Ligue des champions a eu une vraie incidence sur la planification de l'été. Sportive déjà avec une reprise avancée et un retour à la compétition dès le début du mois d'août. Mais aussi financière avec 50 millions d'euros pas garantis et donc un business plan à adapter pour le passage devant la DNCG.

    Il aurait certainement fallu vendre même en cas de troisième place, mais le timing aurait pu être un peu moins serré avec la somme garantie par une présence en Ligue des champions. Mais l'OL est bien dans l'obligation de vendre avant le 30 juin, et même avant puisque les derniers passages devant la DNCG se font le 23 juin. Alors, presque à contrecœur, la direction rhodanienne va devoir se séparer d'un élément fort, car ceux dont on espère un départ sont encore loin d'être partis (TessmannMangala, etc).

    Plus de trente millions d'euros sans bonus

    À l'image de Georges Mikautadze la saison passée, Afonso Moreira ne s'attendait peut-être pas à devoir plier bagage un an seulement après son arrivée. C'est pourtant bien ce qui risque de se passer sous peu. Le Bayer Leverkusen a fait du Portugais une cible de choix et ne devrait pas lésiner sur les moyens. Une offre impossible à refuser pour l'OL en l'état actuel, surtout avec le passage devant la DNCG qui arrive. Durant le week-end, une offre de 32 millions d'euros est arrivée sur le bureau de la direction lyonnaise. Or, d'après L'Equipe, ce montant serait avant tout sans bonus, ce qui pourrait faire monter le total bien plus haut. De quoi ne pas trop laisser le choix au club rhodanien, sachant qu'une partie du montant fixe ira au Sporting Portugal...

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    11 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 16 Juin 26 à 9 h 44

      Une grosse partie repart au portugal , il faudrait monter à 35M€ sa vente .
      Fofana pourrait être vendu 28M€ , au club de décider .

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    2. Avatar
      Olisev - mar 16 Juin 26 à 10 h 03

      32 millions ça ferait 26 dans les caisses du club...
      Si MLJ a des ailiers gauche sur ses tablettes, les deux partent...

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      1. Juni38
        Juni38 - mar 16 Juin 26 à 10 h 09

        Je préférerai vendre Fofana qui rapporterait du coup davantage .
        Je n'aurai jamais pensé écrire cela il y a un an .

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        1. Avatar
          BadGone91 - mar 16 Juin 26 à 10 h 30

          Cet été, pas sûr que l'on puisse vendre Fofana plus cher que Moreira !

          Si on atteint 30M net dans notre poche avec la vente de Moreira... pourquoi pas. Ou alors on tente le tout pour le tout et on attend des offres plus importantes plus tard.

    3. Avatar
      gOLdorak - mar 16 Juin 26 à 10 h 04

      J'ai vu passer des infos comme quoi Tottenham proposerait 28 millions pour Fofana... J'espère juste que ça ne va pas se terminer qu'on revendra à la fois Fofana et Moreira...

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      1. Juni38
        Juni38 - mar 16 Juin 26 à 10 h 10

        60M€ minimum dans les caisses ; ça doit gamberger !!

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        1. OLVictory
          OLVictory - mar 16 Juin 26 à 10 h 11

          Il ne faudrait pas perdre les 50 millions de la LDC faute de bons joueurs offensifs, l'affaire serait bien moisie.

        2. Juni38
          Juni38 - mar 16 Juin 26 à 10 h 17

          On ne sait pas quelle est la stratégie de Kang et MLJ , on aura la réponse dès cette semaine je pense .
          On peut leur faire confiance pour faire les meilleurs choix .
          On a deux joueurs bankable ( et surement trois avec Sulc qui va avoir des offres ) .

        3. OLVictory
          OLVictory - mar 16 Juin 26 à 10 h 21

          On en a quelques-uns des joueurs bankables, en gros tous ceux que les supporters voudraient garder, Morton, Fofana, Sulc, Moreira, Niakahté, Merah, Tolisso, Greif…

    4. RBV
      RBV - mar 16 Juin 26 à 10 h 22

      Avec l’offre de Tottenham, a mon avis, y’a un bon mal de crâne chez MLJ…
      Si on arrive à faire 30M bonus compris pour Fofana, il partira. Aussi car il VEUT partir et ce n’est PAS le cas de Moreira…
      À mon avis, Fofana va partir et l’autre belge le remplace. Moreira reste et on a nos 4 ailiers !
      Maintenant y’a juste un numéro 9 titulaire à trouver ainsi que des latéraux titulaires…et vendre les boulets. « Petit » challenge 😂
      Confiance en MLJ et au club.

      Signaler
    5. s.k
      s.k - mar 16 Juin 26 à 10 h 24

      C’est bien pour cela que la 4 eme place est la pire
      Tu ne peux pas miser sur l’argent de la ldc car il ya de grosses chances qu’on ne se qualifie pas le ratio des clubs français est juste catastrophique
      Et d’un autre côté vue que tu as besoin d’argent tu ne peux pas non plus fermer la porte à ic joueurs convoités car l’argent de la ldc n’est pas sure
      Conséquence en vendant tes meilleurs joueurs tu te donnes encore moins de chance de pouvoir te qualifier aux barrages
      Quand je vois Sage qui finit 2eme puis se tire et Genesio qui fait pareil il ya de quoi être dégoûter

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