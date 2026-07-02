Mercredi soir, Michele Kang a adressé une lettre ouverte aux supporters de l'OL. Dedans, il y est notamment question d'espoir, de nouveau départ et de remerciements.

Vendredi dernier, elle s'était davantage exprimée pour les observateurs, expliquant comment elle avait repris le contrôle de l'OL. Michele Kang, désormais propriétaire de l'Olympique lyonnais, avait également un message à faire passer aux supporters. Mercredi, elle leur a adressé une lettre ouverte, en évoquant à la fois la saison passée et celle à venir. Ainsi, le 1er juillet marque selon l'Américaine "un nouveau départ plein d'espoir" pour les Rhodaniens.

Elle tenait ainsi à confirmer qu'après "une période difficile, nous (la direction) tournons la page et allons de l'avant ensemble avec une détermination renouvelée. Je m'engage pleinement dans cette aventure et je suis vraiment impatiente d'écrire ce nouveau chapitre aux côtés de chacun d'entre vous", ajoute-t-elle.

"Reconstruire, ensemble, le club"

Comme l'ont plusieurs fois souligné les joueurs et les dirigeants, l'osmose est revenue entre le groupe de Paulo Fonseca et son public. La femme d'affaires voulait donc "remercier" les spectateurs "pour leur soutien indéfectible et leur remarquable résilience. Vous nous avez encouragés dans les moments les plus difficiles, et votre passion n'a jamais faibli. Votre énergie les jours de match, tant à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, a été notre plus grande source de force. Elle nous a permis de surmonter les moments de doute, affirme-t-elle. Cette même énergie nous a aidés à réaliser ce que beaucoup qualifient déjà de miracle dans le monde du sport : sauver l'OL non pas une, mais deux fois en moins d'un an."

Désormais, l'Olympique lyonnais a basculé dans une nouvelle ère, hors d'Eagle Football, avec l'ambition de "reconstruire, ensemble, le club et lui redonner la place qui lui revient parmi l'élite européenne". Michele Kang a le regard tourné "vers un avenir meilleur. Ensemble, écrivons un nouveau chapitre glorieux de notre histoire, un chapitre qui honore notre passé, célèbre notre présent et inspire notre futur", conclut-elle.