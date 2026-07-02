Mercredi soir, Michele Kang a adressé une lettre ouverte aux supporters de l'OL. Dedans, il y est notamment question d'espoir, de nouveau départ et de remerciements.
Vendredi dernier, elle s'était davantage exprimée pour les observateurs, expliquant comment elle avait repris le contrôle de l'OL. Michele Kang, désormais propriétaire de l'Olympique lyonnais, avait également un message à faire passer aux supporters. Mercredi, elle leur a adressé une lettre ouverte, en évoquant à la fois la saison passée et celle à venir. Ainsi, le 1er juillet marque selon l'Américaine "un nouveau départ plein d'espoir" pour les Rhodaniens.
Elle tenait ainsi à confirmer qu'après "une période difficile, nous (la direction) tournons la page et allons de l'avant ensemble avec une détermination renouvelée. Je m'engage pleinement dans cette aventure et je suis vraiment impatiente d'écrire ce nouveau chapitre aux côtés de chacun d'entre vous", ajoute-t-elle.
"Reconstruire, ensemble, le club"
Comme l'ont plusieurs fois souligné les joueurs et les dirigeants, l'osmose est revenue entre le groupe de Paulo Fonseca et son public. La femme d'affaires voulait donc "remercier" les spectateurs "pour leur soutien indéfectible et leur remarquable résilience. Vous nous avez encouragés dans les moments les plus difficiles, et votre passion n'a jamais faibli. Votre énergie les jours de match, tant à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, a été notre plus grande source de force. Elle nous a permis de surmonter les moments de doute, affirme-t-elle. Cette même énergie nous a aidés à réaliser ce que beaucoup qualifient déjà de miracle dans le monde du sport : sauver l'OL non pas une, mais deux fois en moins d'un an."
Désormais, l'Olympique lyonnais a basculé dans une nouvelle ère, hors d'Eagle Football, avec l'ambition de "reconstruire, ensemble, le club et lui redonner la place qui lui revient parmi l'élite européenne". Michele Kang a le regard tourné "vers un avenir meilleur. Ensemble, écrivons un nouveau chapitre glorieux de notre histoire, un chapitre qui honore notre passé, célèbre notre présent et inspire notre futur", conclut-elle.
je suis toujours méfiant avec les milliardaires, les "propriétaires", j avais hurlé dès le départ contre TEXTOR
Là je reconnaisque Michele KANG ne fait pas n'importe quoi
MERCI POUR NOTRE OL
Bonjour 👋
le « MIRACLE « c’est ELLE-MÊME.
On peut affirmer, sans se tromper, qu’elle a sauvé l’institution.
On lui doit tout et éternellement reconnaissance vu la situation d’il y a un an.
Merci MADAME.
Elle mérite une standing ovation à la reprise du championnat 👏👏👏
L'art de maitriser la communication au moment opportun , même là elle excelle !
Je pense que l'on sera tous d'accord , pour qu'elle passe un bon moment avec nous , son côté zen nous relâche des incertitudes qu'étaient les nôtres envers Eagle Group ....changement de nom ; changement d'attitude et d'objectif.......
HS . (quoi que), L'OL bouleverse sa cellule performance en se séparant de son directeur et de son médecin .
"L'OL, pénalisé par de nombreuses blessures et des temps de récupération souvent longs la saison passée, a décidé de se séparer de son médecin Manuel Afonso et de son directeur de la performance Rick Cost, qui seront bientôt remplacés".
"Chacun d'entre eux est pourtant un expert confirmé dans son domaine, mais les dirigeants ont souhaité prendre d'autres orientations afin de ne pas revivre la cascade de blessures qui a pénalisé l'équipe la saison dernière. Les protocoles mis en place ne sont pas forcément mis en cause mais il fallait changer quelque chose et les deux professionnels en ont fait les frais".
M. Afonso avait remplacé JM Laborderie parti à Nice
Regardez l'interview que Mads (prononcé Mas, on ne prononce pas le d au Danemark) Bistrup a donné à Gaël Berger, qu'est ce qu'il est bavard , j'adore, je crois, j'espère qu'il va beaucoup nous apporter