Que faut-il attendre de l'OL en 2026-2027 ?

4e de Ligue 1 en 2025-2026, l'OL s'est offert une saison finalement assez inattendue. Peut-il reproduire la même chose lors de l'exercice 2026-2027 ? C'est en tout cas l'ambition affichée.

Voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Sans nuance, il est difficile d'évaluer l'exercice 2025-2026 de l'OL tant il s'est passé mille et une choses. Et entre le point de départ, une équipe officiellement maintenue le 9 juillet, et l'arrivée, une 4e place de Ligue 1, notre regard a pu évoluer sur ce groupe que l'on n'attendait pas. Malgré tout, des déceptions dans les coupes viennent ternir le bilan, comme les deux défaites pour conclure le championnat.

À l'aube de ce cru 2026-2027, la grille de lecture aura forcément changé à propos de l'Olympique lyonnais, bien que ses déboires financiers ne soient pas terminés. Cela ne l'empêche pas d'afficher des objectifs équivalents. "J'ai toujours dit que le club devait être ambitieux, et c'est ce qu'on a montré avec moins de moyens en 2025-2026. On va continuer dans ce sens, a martelé le directeur sportif Matthieu Louis-Jean vendredi. La mentalité a été irréprochable, on a su créer une osmose avec les fans. Le but est de faire encore mieux."

La gouvernance se montre alignée, puisque le directeur général, Michael Gerlinger, tenait peu ou prou un discours semblable. "Nous allons poursuivre la stratégie entamée l'été passé, à savoir le développement de jeunes en nous appuyant sur des éléments qui ont envie, qui veulent gagner. Ç'a bien fonctionné, donc restons sur cette route. Notre ambition est encore de viser une place européenne, a estimé l'Allemand. On a montré qu'avec un petit budget, on pouvait le faire, et même se rapprocher du top 3."

Le plus dur commence pour l'OL : confirmer

Après la surprise de la précédente saison, les Rhodaniens ont besoin de confirmer. "J'aimerais avoir de la continuité dans ce qui a été proposé l'année dernière. On a pris du plaisir à les suivre dans l'état d'esprit dégagé et le jeu affiché globalement, résumait Nicolas Puydebois, trois fois champion de France (2003-2005). Il y a eu une très, très belle série de victoires (13), puis une autre période délicate, mais dans l'ensemble, la fraîcheur et le dynamisme partagés ont fait du bien. [...] En fonction du recrutement, que j'ai hâte de voir d'ailleurs, je souhaite que l'on vive un exercice similaire, avec cette fois-ci le podium au bout pour aller directement en Ligue des champions."

Au sein de l'OL, on invoque néanmoins la "prudence" et la nécessité d'être "raisonnable" en cette ère de restructuration financière. En ce sens, les tours préliminaires de C1 au mois d'août seront déjà un premier révélateur pour la suite. "C'est la première étape, ce serait déjà super d'y arriver. Après, on peut y laisser des plumes dans ces matchs supplémentaires, soulignait celui qui est maintenant adjoint au Mâcon 71. Avec ces tours préliminaires, ils attaquent plus tôt que les autres, il faudra gérer physiquement. On a vu que ce n'était pas aussi simple que ça. Il convient de renforcer l'effectif en quantité et en qualité pour jouer sur plusieurs tableaux."

Régularité et cohérence, les maîtres-mots

Les dirigeants lyonnais, qui ont manœuvré avec succès jusqu'ici dans leur mission, seront aussi jugés avec peut-être un peu plus de sévérité désormais. À l'image de Michele Kang, qui est depuis une semaine la propriétaire. "C'est une bonne nouvelle car depuis qu'elle a repris le flambeau, on sent de l'apaisement, un nouvel état d'esprit, de la stabilité, notait Nicolas Puydebois. C'était nécessaire. Elle sait où elle va, elle a une ligne directrice. Je trouve que le duo avec Michael Gerlinger fonctionne très bien. J'étais pareillement favorable à l'évolution de Matthieu Louis-Jean car on constate qu'il a fait des bonnes pioches en 2025. Lui donner davantage de responsabilités afin qu'il poursuive son travail avec ses collaborateurs, c'est un bon message. Pour performer, il faut de la régularité et de la cohérence, et tout ça entre dans ce cadre."

Le mot de la fin revenait à l'actionnaire majoritaire, qui a dressé la feuille de route sportive pour le futur. "Que le club réussisse ou pas, cela dépend de nos actions. Il n'est pas réaliste de dire qu'on sera à chaque fois en Ligue des champions. Ce qu'on veut surtout, c'est une formation qui, d'année en année, soit cohérente et régulière, tout en progressant, expliquait Michele Kang. On souhaite s'inscrire sur le podium en Ligue 1 et ensuite voir si on peut défier les meilleurs. Il ne faut pas qu'une fois on soit en bas, et la saison suivante dans les hauteurs du classement. On vise la constance. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, en partie à cause des finances, mais c'est notre objectif." Un joli projet, qu'il reste à matérialiser.