Quatre mille spectateurs attendus pour OL Lyonnes - Wolfsburg

Ce mardi (21h), l’OL Lyonnes retrouve la Ligue des champions avec un choc contre Wolfsburg. Pour cette rencontre de la 3e journée, l’affluence attendra les quatre mille spectateurs.

Dans les années 2010, cette affiche avait une odeur de finale de Ligue des champions. Les choses se sont un peu tassées depuis, mais entre l’OL Lyonnes et Wolfsburg, il existe une histoire commune qui fait de ces deux formations des rivales de la première heure. Ce mardi soir (21h), c’est avant tout pour le compte de la 3e journée de la phase de ligue que le club français et allemand se feront face. Cela reste un choc puisque l’OL Lyonnes est quatrième avec deux victoires et que Wolfsburg ne devance les Fenottes qu’à la différence de buts. Jonatan Giraldez s’attend d’ailleurs "à un match ouvert, avec beaucoup d'occasions et de spectacle pour les supporters."

Un pack avec l'Atlético de Madrid

Seront-ils nombreux au Parc OL à 21h ? On sera clairement loin de l’affluence dominicale d’OL - PSG et du record qui est allé avec. À vingt-quatre heures de la rencontre, le club lyonnais avait édité un peu moins de quatre mille places et compte franchir cette barre pour la réception des coéquipières d’Alexandra Popp. Si le 11 novembre reste un jour férié en France, l’horaire n’aide malheureusement pas à attirer du public. Quand bien même les tarifs restent plus qu’abordables. Douze euros pour une place sèche, tandis qu’un pack avec une consommation avec le match contre l’Atlético de Madrid existe également.