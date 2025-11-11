OL - PSG (2-3) : la DTA donne raison à Bastien et la VAR

Si elle n’a pas communiqué officiellement, la direction technique de l’arbitrage est revenue sur les actions litigieuses d’OL - PSG. Avec des réactions qui n’étaient certainement pas celles attendues à Décines.
Lundi soir, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", le débat sur l’arbitrage de Benoit Bastien lors d’OL - PSG a occupé une grande partie de l’émission. Notre consultant Nicolas Puydebois a donné son avis sur les trois actions litigieuses qui ont émaillé ce choc de la 12e journée de Ligue 1. La main d’Illia Zabarnyi à la 27e minute, la faute de Vitinha sur Tanner Tessmann (35e) et enfin le contact entre Kang-in Lee et Nicolas Tagliafico (42e). Trois actions qui ont mis les dirigeants hors d’eux, et ce ne sont pas les propos d’Amaury Delerue, le manager des arbitres de Ligue 1, dans L’Equipe qui vont les faire redescendre.
Si un communiqué officiel était attendu sur le site de la FFF comme chaque lendemain de journée de Ligue 1, la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a fait le point chez nos confrères. Avec une prise de position en faveur de Benoit Bastien, même si le deuxième but du PSG reste encore sujet à interprétation et donc à un flou artistique.
- La main non sifflée d'Illia Zabarnyi
"Le VAR a respecté le protocole de l'IFAB en visionnant tous les angles et toutes les images à sa disposition, aucune ne montrant clairement que la décision de ne pas siffler penalty est erronée avec certitude, et donc si Zabarnyi a touché le ballon ou non."
- L'intervention de Vitinha sur Tanner Tessmann
"Il s'agit d'une situation très complexe sur laquelle la DTA n'a pas pu déterminer une position unanime à 100 %. Car le ballon est touché par Vitinha après un contact derrière le genou de la jambe d'appui de Tessmann. Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C'est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l'arbitre central peut se comprendre."
- Le contact entre Lee et Tagliafico
"Pour la DTA, l'intervention de Lee est non sanctionnable au regard des lois du jeu. Il s'agit d'un contact naturel qui n'a pas empêché Tagliafico de jouer le ballon."
Des justifications qui risquent encore de faire réagir, d’autant plus avec la notion de zone grise qui vient de faire son apparition.
Non mais la , c'est 100% foutage de gueule 🖕
Sur la 1ere video, on voit clairement quand même que le ballon est dévié, meme juste un peu, cela modifie la suite de l'action
Sur la seconde, la jambe de tessman est touchée avant le ballon, le joueur est donc déséquilibré, sa simulation de chute ensuite est grotesque et ratée et sans doute préjudiciable
Sur la 3eme, c'est une intervention par derrière également
C'est de la corruption, le foot a toujours été un sport de triche, les exemples sont légions !
Aucune uniformité entre un match et un autre que ce soit sur une main dans la surface, un penalty, un carton jaune, un appel de la VAR pour voir les images ... Tout ça est Volontaire
Le rugby, c'est moins culturel mais c'est l'arbitre aussi qui décide du sort des matchs sur certaines actions (on l'a vu contre l'ADS en coupe du monde en 1995 et 2023 par ex) mais au moins, il y a plus de transparence avec la vidéo arbitrage, transparences des échanges sur le terrain entre arbitres et joueurs ... )
Encore une fois je ne remets pas en cause le résultat et la supériorité technique du cliub champion d'Europe.
Donc ambiguïté sur le deuxième but des parisiens puisque "en zone grise!". Alors de toute évidence le but aurait dû être annulé! D'ailleurs à plus forte raison quand on voit Tessman s'écrouler!
De même pour le penalty sur Zarbanyi: le faite de lever le bras sur le ballon et de le frôler est un geste d'antijeu. Donc faute dans la surface de réparation.
"Contact naturel"? C'est naturel jusqu'où?
Joueurs, commentateurs, supporters: vous avez tord. Vos remarques "glissent" au dessus de nos arbitres qui sont les meilleurs!
Taisez vous! Rdv à la prochaine journée !