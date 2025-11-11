OL - PSG (2-3) : la DTA donne raison à Bastien et la VAR

Si elle n’a pas communiqué officiellement, la direction technique de l’arbitrage est revenue sur les actions litigieuses d’OL - PSG. Avec des réactions qui n’étaient certainement pas celles attendues à Décines.

Lundi soir, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", le débat sur l’arbitrage de Benoit Bastien lors d’OL - PSG a occupé une grande partie de l’émission. Notre consultant Nicolas Puydebois a donné son avis sur les trois actions litigieuses qui ont émaillé ce choc de la 12e journée de Ligue 1. La main d’Illia Zabarnyi à la 27e minute, la faute de Vitinha sur Tanner Tessmann (35e) et enfin le contact entre Kang-in Lee et Nicolas Tagliafico (42e). Trois actions qui ont mis les dirigeants hors d’eux, et ce ne sont pas les propos d’Amaury Delerue, le manager des arbitres de Ligue 1, dans L’Equipe qui vont les faire redescendre.

Si un communiqué officiel était attendu sur le site de la FFF comme chaque lendemain de journée de Ligue 1, la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a fait le point chez nos confrères. Avec une prise de position en faveur de Benoit Bastien, même si le deuxième but du PSG reste encore sujet à interprétation et donc à un flou artistique.

La main non sifflée d'Illia Zabarnyi

"Le VAR a respecté le protocole de l'IFAB en visionnant tous les angles et toutes les images à sa disposition, aucune ne montrant clairement que la décision de ne pas siffler penalty est erronée avec certitude, et donc si Zabarnyi a touché le ballon ou non."

L'intervention de Vitinha sur Tanner Tessmann

"Il s'agit d'une situation très complexe sur laquelle la DTA n'a pas pu déterminer une position unanime à 100 %. Car le ballon est touché par Vitinha après un contact derrière le genou de la jambe d'appui de Tessmann. Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C'est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l'arbitre central peut se comprendre."

Le contact entre Lee et Tagliafico

"Pour la DTA, l'intervention de Lee est non sanctionnable au regard des lois du jeu. Il s'agit d'un contact naturel qui n'a pas empêché Tagliafico de jouer le ballon."

Des justifications qui risquent encore de faire réagir, d’autant plus avec la notion de zone grise qui vient de faire son apparition.