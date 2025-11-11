Actualités
L’arbitre de Ligue 1 Benoît Bastien

OL - PSG (2-3) : la DTA donne raison à Bastien et la VAR

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Si elle n’a pas communiqué officiellement, la direction technique de l’arbitrage est revenue sur les actions litigieuses d’OL - PSG. Avec des réactions qui n’étaient certainement pas celles attendues à Décines.

    Lundi soir, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", le débat sur l’arbitrage de Benoit Bastien lors d’OL - PSG a occupé une grande partie de l’émission. Notre consultant Nicolas Puydebois a donné son avis sur les trois actions litigieuses qui ont émaillé ce choc de la 12e journée de Ligue 1. La main d’Illia Zabarnyi à la 27e minute, la faute de Vitinha sur Tanner Tessmann (35e) et enfin le contact entre Kang-in Lee et Nicolas Tagliafico (42e). Trois actions qui ont mis les dirigeants hors d’eux, et ce ne sont pas les propos d’Amaury Delerue, le manager des arbitres de Ligue 1, dans L’Equipe qui vont les faire redescendre.

    Si un communiqué officiel était attendu sur le site de la FFF comme chaque lendemain de journée de Ligue 1, la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a fait le point chez nos confrères. Avec une prise de position en faveur de Benoit Bastien, même si le deuxième but du PSG reste encore sujet à interprétation et donc à un flou artistique.

    • La main non sifflée d'Illia Zabarnyi 

    "Le VAR a respecté le protocole de l'IFAB en visionnant tous les angles et toutes les images à sa disposition, aucune ne montrant clairement que la décision de ne pas siffler penalty est erronée avec certitude, et donc si Zabarnyi a touché le ballon ou non."

    • L'intervention de Vitinha sur Tanner Tessmann

    "Il s'agit d'une situation très complexe sur laquelle la DTA n'a pas pu déterminer une position unanime à 100 %. Car le ballon est touché par Vitinha après un contact derrière le genou de la jambe d'appui de Tessmann. Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C'est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l'arbitre central peut se comprendre."

    • Le contact entre Lee et Tagliafico 

    "Pour la DTA, l'intervention de Lee est non sanctionnable au regard des lois du jeu. Il s'agit d'un contact naturel qui n'a pas empêché Tagliafico de jouer le ballon."

    Des justifications qui risquent encore de faire réagir, d’autant plus avec la notion de zone grise qui vient de faire son apparition.

    à lire également
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Encore énervé, Tolisso (OL) propose une rencontre aux arbitres
    2 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - mar 11 Nov 25 à 7 h 50

      Non mais la , c'est 100% foutage de gueule 🖕

      Sur la 1ere video, on voit clairement quand même que le ballon est dévié, meme juste un peu, cela modifie la suite de l'action
      Sur la seconde, la jambe de tessman est touchée avant le ballon, le joueur est donc déséquilibré, sa simulation de chute ensuite est grotesque et ratée et sans doute préjudiciable
      Sur la 3eme, c'est une intervention par derrière également

      C'est de la corruption, le foot a toujours été un sport de triche, les exemples sont légions !
      Aucune uniformité entre un match et un autre que ce soit sur une main dans la surface, un penalty, un carton jaune, un appel de la VAR pour voir les images ... Tout ça est Volontaire

      Le rugby, c'est moins culturel mais c'est l'arbitre aussi qui décide du sort des matchs sur certaines actions (on l'a vu contre l'ADS en coupe du monde en 1995 et 2023 par ex) mais au moins, il y a plus de transparence avec la vidéo arbitrage, transparences des échanges sur le terrain entre arbitres et joueurs ... )

      Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - mar 11 Nov 25 à 8 h 01

      Encore une fois je ne remets pas en cause le résultat et la supériorité technique du cliub champion d'Europe.

      Donc ambiguïté sur le deuxième but des parisiens puisque "en zone grise!". Alors de toute évidence le but aurait dû être annulé! D'ailleurs à plus forte raison quand on voit Tessman s'écrouler!

      De même pour le penalty sur Zarbanyi: le faite de lever le bras sur le ballon et de le frôler est un geste d'antijeu. Donc faute dans la surface de réparation.

      "Contact naturel"? C'est naturel jusqu'où?

      Joueurs, commentateurs, supporters: vous avez tord. Vos remarques "glissent" au dessus de nos arbitres qui sont les meilleurs!
      Taisez vous! Rdv à la prochaine journée !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Encore énervé, Tolisso (OL) propose une rencontre aux arbitres 08:00
    OL - PSG (2-3) : la DTA donne raison à Bastien et la VAR 07:30
    Vignette TKYDG 10 11 2025
    OL - PSG (2-3) : "Arbitrage catastrophique", le ras-le-bol lyonnais ! 10/11/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Wolfsburg : Katoto de retour dans le groupe 10/11/25
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien polémique absent de la "ref cam" 10/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Quatre mille spectateurs attendus pour OL Lyonnes - Wolfsburg 10/11/25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et Nasroallahi El Guartit, président de l’Ittihad Riadi de Tanger
    Eagle Football Group (ex-OL Groupe) s’associe avec l’Ittihad Riadi de Tanger 10/11/25
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : Maciel justifie la titularisation de Ghezzal 10/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL et L’OL Lyonnes signent un partenariat avec la République du Congo 10/11/25
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    En sursis, Tyler Morton sera suspendu pour Auxerre - OL 10/11/25
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    L’OL signe un record d’affluence à Décines pour la venue du PSG 10/11/25
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Avec sa défaite contre le PSG, l’OL recule encore d’un rang 10/11/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger : "Financièrement, ça ne va pas super bien à l’OL" 10/11/25
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    Luis Enrique (PSG) : "L’OL nous a compliqué le match" 10/11/25
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Nice
    En Arabie saoudite, Lacazette se paie aussi l’arbitrage d’OL - PSG 10/11/25
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    OL - PSG (2-3) : un point du nul qui aurait fait du bien aux têtes 10/11/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) regrette "un manque d’exigence" envers les arbitres 10/11/25
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    Tolisso après OL - PSG (2-3) : "Des erreurs tous les week-end" 10/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut