Coupe de France : l'OL connaîtra prochainement son adversaire

  par Gwendal Chabas

    Le 8e tour de la Coupe de France aura lieu le week-end du 29 novembre. La dernière étape avant l'entrée en lice de l'OL. Le tirage au sort des 32es de finale se déroulera le 1er décembre.

    La fin d'année approche, avec ce doux parfum dans l'air des premiers tours de Coupe de France pour les clubs de l'élite. Nous l'avons déjà écrit, l'OL entrera en lice le week-end du 20 décembre. Il s'agira du dernier match des hommes de Paulo Fonseca avant la trêve hivernale. Après la contre-performance à Bourgoin en 2024-2025 en 16es de finale, le club a cette déception à solder avec un meilleur parcours cette saison.

    Pour connaître le premier adversaire des Lyonnais, il faudra attendre encore deux semaines. Le tirage au sort des 32e de finale aura lieu le lundi 1er décembre à 19 heures. Au lendemain de la réception de Nantes en Ligue 1. Quelques heures plus tôt, la Fédération française de football annoncera les groupes avec les possibles opposants des Rhodaniens.

    Un clubs de R1 encore en course dans le Rhône

    Avant ça, se tiendra le 8e tour de la compétition lors du week-end du 29 et 30 novembre. Parmi les équipes de la région encore en course, nous avons Grenoble, Saint-Etienne, Annecy, Hauts Lyonnais, Feurs, Bourg-en-Bresse, Le Puy ou encore Lyon-La Duchère. Sans oublier les petits poucets locaux, le FC Rhône Vallées et le FC Saint-Cyr Collonges au Mont d'Or, qui évoluent en Régional 1. Ils s'affronteront pour une place en 32es de finale.

    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : les derniers internationaux en piste ce mardi

