OL Lyonnes - Strasbourg : Romy Fournier au sifflet ce samedi (21h)

Pour le compte de la 8e journée de Première Ligue, l’OL Lyonnes reçoit Strasbourg* ce samedi (21h). Romy Fournier arbitrera cette avant-dernière rencontre du week-end.

Enchaîner pour rapidement passer à autre chose. Ce samedi, l’OL Lyonnes est de retour à la compétition, trois jours après le nul frustrant (3-3) face à la Juventus Turin. Ce déplacement européen a fait couler beaucoup d’encre, notamment à cause de la première mi-temps des Fenottes. Néanmoins, Jonatan Giraldez a salué la réaction en deuxième mi-temps. Il s'appuiera dessus pour signer une huitième victoire en huit matchs en Première Ligue. Il faudra prendre le meilleur sur Strasbourg, qui reste sur un succès en milieu de semaine contre Saint-Étienne.

Une première cette saison

Pour ce rendez-vous de championnat juste avant la trêve internationale, l’OL Lyonnes espère compter sur un soutien populaire nombreux, au moment du coup d’envoi donné par Romy Fournier à 21h. Elle n’a pas encore arbitré la formation lyonnaise dans ce début de saison et connaitra une première au Parc OL après avoir arbitré à Bourgoin-Jallieu la saison passée pour le match délocalisé contre Le Havre. Ce samedi, Fournier sera assistée par Mélissa Rossignol et Siham Boudina tandis qu’Aurélie Efe interviendra comme quatrième arbitre.

