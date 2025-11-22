Actualités
Bruno Guimarães
Bruno Guimarães (Photo by SCOTT HEPPELL / AFP)

Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, Newcastle affronte Manchester City avec Bruno Guimarães comme capitaine. Un joueur qui avait tapé dans l’œil de Pep Guardiola à l’époque où il évoluait à l’OL.

    Parti à l’hiver 2022, Bruno Guimarães a laissé une belle empreinte chez les supporters de l’OL. Certains regrettant même son départ pour des raisons économiques. Toutefois, le choix de rejoindre Newcastle a plutôt été réussi pour le milieu brésilien. En Angleterre, il est devenu un cadre de la sélection et l’une des stars de la Premier League. Capitaine des Magpies depuis un an, Bruno Guimarães a toujours une petite pensée pour l’OL quand il se retrouve confronté à des médias français, preuve de son attachement au club rhodanien. Il faut dire que c’est entre Rhône et Saône qu’il s’est taillé une belle réputation sur le Vieux Continent, grâce notamment au Final 8 de Ligue des champions à l’été 2020.

    "Un joueur spécial"

    Arrivé quelques mois plus tôt, mais stoppé dans son élan par le Covid-19, Guimarães avait impressionné du côté de Lisbonne que ce soit face à la Juventus TurinManchester City ou le Bayern Munich en demi-finale. Un mini-tournoi qui avait certainement permis à Pep Guardiola de tomber sous le charme du Brésilien. "J'ai toujours été un grand fan de Bruno. Depuis son passage à Lyon, tu vois que c'est un joueur spécial. Newcastle a fait une super affaire. C'est une idole ici", a déclaré le coach espagnol en marge du choc entre les Magpies et les Cityzens ce samedi (18h30).

    à lire également
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Diomandé "va chambrer sur le terrain" ses anciens coéquipiers de l'OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Bruno Guimarães
    Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL 11:50
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Diomandé "va chambrer sur le terrain" ses anciens coéquipiers de l'OL 11:00
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : les remplaçantes de Turin ont marqué des points avant Strasbourg 10:15
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Face au dernier de Ligue 1, l’OL va devoir être "concentré 90 minutes" 09:30
    Lassine Diarra, gardien de l'OL
    Mercato : l’OL prolonge Lassine Diarra 08:45
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    À Auxerre, Fonseca va encore devoir faire avec les moyens du bord 08:00
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : quand Michele Kang rassure le monde économique 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes - Strasbourg : Engen, Heaps et Diani ménagées 21/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Fonseca (OL) a été "fier de (ses) joueurs contre le PSG" 21/11/25
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre avec Diomandé mais sans trois titulaires contre l’OL 21/11/25
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    OL - PSG (2-3) : une faute de Kluivert avant la main de Zarbanyi ? 21/11/25
    Elma Juntilla Nelhage, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Strasbourg : Nelhage va faire défaut chez les Fenottes 21/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : plusieurs jeunes à l’entraînement ce vendredi 21/11/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca : "L'OL se doit d'être ambitieux à Auxerre" 21/11/25
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Auxerre - OL : Ghezzal touché à l’ischio et absent 21/11/25
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 21/11/25
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Kluivert absent pour Auxerre - OL, Maitland-Niles malade 21/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut