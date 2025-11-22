Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL

Ce samedi, Newcastle affronte Manchester City avec Bruno Guimarães comme capitaine. Un joueur qui avait tapé dans l’œil de Pep Guardiola à l’époque où il évoluait à l’OL.

Parti à l’hiver 2022, Bruno Guimarães a laissé une belle empreinte chez les supporters de l’OL. Certains regrettant même son départ pour des raisons économiques. Toutefois, le choix de rejoindre Newcastle a plutôt été réussi pour le milieu brésilien. En Angleterre, il est devenu un cadre de la sélection et l’une des stars de la Premier League. Capitaine des Magpies depuis un an, Bruno Guimarães a toujours une petite pensée pour l’OL quand il se retrouve confronté à des médias français, preuve de son attachement au club rhodanien. Il faut dire que c’est entre Rhône et Saône qu’il s’est taillé une belle réputation sur le Vieux Continent, grâce notamment au Final 8 de Ligue des champions à l’été 2020.

"Un joueur spécial"

Arrivé quelques mois plus tôt, mais stoppé dans son élan par le Covid-19, Guimarães avait impressionné du côté de Lisbonne que ce soit face à la Juventus Turin, Manchester City ou le Bayern Munich en demi-finale. Un mini-tournoi qui avait certainement permis à Pep Guardiola de tomber sous le charme du Brésilien. "J'ai toujours été un grand fan de Bruno. Depuis son passage à Lyon, tu vois que c'est un joueur spécial. Newcastle a fait une super affaire. C'est une idole ici", a déclaré le coach espagnol en marge du choc entre les Magpies et les Cityzens ce samedi (18h30).