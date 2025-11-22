Parti libre il y a un an, Sinaly Diomandé avait signé un retour remarqué à l’OL il y a douze mois. De retour de suspension ce dimanche, le défenseur se fait un plaisir de retrouver d’anciens coéquipiers avec qui il a toujours des contacts.

À combien est la cote de Sinaly Diomandé buteur dimanche après-midi à l’occasion d’Auxerre - OL ? La question prête à sourire, mais en retrouvant un ancien de la maison, les supporters rhodaniens se préparent quelque peu à la célèbre tradition du buteur ex-OL. Ce ne serait pas une première pour le défenseur puisqu’il avait douché le Parc OL la saison passée en égalisant à la 47e minute. Un an plus tard, l’Ivoirien va recroiser la route du club qui lui a donné sa chance sans rancœur, malgré une fin compliquée, mais avec une petite pique à l’attention du public lyonnais.

Questionné sur le soutien inconditionnel des supporters auxerrois dans cette passe difficile, Diomandé a avoué être surpris car "quand j'étais à Lyon, ce n'était pas le cas, même en perdant 1-2 les supporters nous tombaient dessus, c'était compliqué. Là, les supporters sont toujours derrière nous, ça nous donne confiance."

"L'OL, c'est ma famille"

De reprise de confiance, il en sera question dimanche pour une équipe de l’AJA, dernière de Ligue 1 et qui n’a plus gagné depuis deux mois. Alors comme il y a un an, Sinaly Diomandé aimerait bien jouer un mauvais tour à son ancien club et à ses anciens coéquipiers, avec qui le contact est toujours là. "J’ai des contacts avec presque tout le monde, mais surtout avec Clinton (Mata), Malick (Fofana), Ainsley (Maitland-Niles), Tolisso. C’est ma famille, c’est là-bas que j’ai commencé." Reconnaissant de chance donnée à Décines, Sinaly Diomandé promet "du chambrage sur le terrain", même si à deux jours du match, cela "n’a pas encore commencé par message". Reste à savoir qui chambrera qui à la fin des 90 minutes.