OL Lyonnes : programme international chargé ce vendredi

Après les U23 de l’équipe de France qui ont ouvert le bal jeudi, de nombreuses joueuses de l’OL Lyonnes sont sur le pont ce vendredi. Avec notamment la finale et petite finale de la Ligue des Nations.

Programme plus que chargé pour les joueuses de l’OL Lyonnes ce vendredi. Après quatre jours d’entraînements dans cette trêve, la majorité des internationales joueront dans les prochaines heures. Un regard particulier sera mis sur la Ligue des Nations européenne. En effet, Jule Brand dispute la finale de la compétition avec l’Allemagne. Ce vendredi (20h30) se joue la manche aller face à l’Espagne. Dans le même temps, l’équipe de France jouera la petite finale après avoir perdu contre les Allemandes lors de la dernière trêve. Alice Sombath et Kadidiatou Diani, uniques représentantes de l’OL Lyonnes en Bleues, affronteront Elma Juntilla Nelhage et la Suède ce vendredi à Reims (21h10). Le retour aura lieu mardi à 19h dans le pays scandinave.

Duel de Fenottes lors de Norvège - Brésil

De Ligue des nations, il en sera également question en Amérique du Sud pour Christiane Endler. La gardienne lyonnaise se déplace au Pérou (22h) avec le Chili pour la troisième journée de la compétition. Pour l’heure, les Chiliennes sont deuxièmes avec quatre points. Pour le reste, ce sera avant tout des confrontations amicales au programme. Dont une qui mettra aux prises des joueuses lyonnaises.

En Espagne pour un stage, la Norvège d’Hegerberg et Engen affronte ce vendredi le Brésil de Tarciane (19h). Quelques heures auparavant, Tabitha Chawinga lancera le tournoi amical des Trois Nations avec le Malawi sur la pelouse du Zimbabwe (16h). Enfin, Damaris Egurrola affronte le Portugal à 20h45 tandis que de l’autre côté du globe, les États-Unis affrontent l’Italie (1h du matin) et le Canada se frotte au Japon en Asie (7h30).