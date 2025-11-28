Actualités
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France) (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

OL Lyonnes : programme international chargé ce vendredi

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Après les U23 de l’équipe de France qui ont ouvert le bal jeudi, de nombreuses joueuses de l’OL Lyonnes sont sur le pont ce vendredi. Avec notamment la finale et petite finale de la Ligue des Nations.

    Programme plus que chargé pour les joueuses de l’OL Lyonnes ce vendredi. Après quatre jours d’entraînements dans cette trêve, la majorité des internationales joueront dans les prochaines heures. Un regard particulier sera mis sur la Ligue des Nations européenne. En effet, Jule Brand dispute la finale de la compétition avec l’Allemagne. Ce vendredi (20h30) se joue la manche aller face à l’Espagne. Dans le même temps, l’équipe de France jouera la petite finale après avoir perdu contre les Allemandes lors de la dernière trêve. Alice Sombath et Kadidiatou Diani, uniques représentantes de l’OL Lyonnes en Bleues, affronteront Elma Juntilla Nelhage et la Suède ce vendredi à Reims (21h10). Le retour aura lieu mardi à 19h dans le pays scandinave.

    Duel de Fenottes lors de Norvège - Brésil

    De Ligue des nations, il en sera également question en Amérique du Sud pour Christiane Endler. La gardienne lyonnaise se déplace au Pérou (22h) avec le Chili pour la troisième journée de la compétition. Pour l’heure, les Chiliennes sont deuxièmes avec quatre points. Pour le reste, ce sera avant tout des confrontations amicales au programme. Dont une qui mettra aux prises des joueuses lyonnaises.

    En Espagne pour un stage, la Norvège d’Hegerberg et Engen affronte ce vendredi le Brésil de Tarciane (19h). Quelques heures auparavant, Tabitha Chawinga lancera le tournoi amical des Trois Nations avec le Malawi sur la pelouse du Zimbabwe (16h). Enfin, Damaris Egurrola affronte le Portugal à 20h45 tandis que de l’autre côté du globe, les États-Unis affrontent l’Italie (1h du matin) et le Canada se frotte au Japon en Asie (7h30).

    à lire également
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end
    4 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - ven 28 Nov 25 à 16 h 17

      Bonjour,

      D'après l'équipe il y aurait du rififi entre des lyonnaises et l'EDFF ?
      Quelqu'un a-t-il pu lire l'article ?

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - ven 28 Nov 25 à 16 h 32

        Salut seb,

        Du rififi chez les filles ? bon titre de roman, j'adore 😂

        Signaler
      2. OLPassePresent
        OLPassePresent - ven 28 Nov 25 à 16 h 44

        oui, lu
        Titre : Frictions avec Lyon
        Chapeau : De la mise à l'écart de Wendie Renard aux tensions entre les équipes médicales, les relations entre l'équipe de France et OL Lyonnes se sont tendues depuis quelques mois.

        Un sous-titre au milieu de l'article : Bonadei n'a pas encore été au Groupama Stadium cette saison

        Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 28 Nov 25 à 16 h 36

      Et le championnat de France il existe encore ?...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jean-Michel Aulas lors de son entrée sur la pelouse du Parc OL
    OL Légendes - Parme : Aulas à l’honneur au coup d’envoi 16:40
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : programme international chargé ce vendredi 15:50
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : premier but pour Niakhaté, fin de mauvaise série sur penalty 15:00
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end 14:10
    Zarko Lazetic, entraîneur du Maccabi Tel-Aviv
    L’OL a "respecté" le Maccabi Tel Aviv (0-6) 13:20
    Vicki Becho (OL Lyonnes) France U23
    Becho (OL Lyonnes) capitaine dans la victoire des U23 françaises 12:30
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : une première pour Gonçalves 11:45
    Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l'OL
    OL - Nantes : Di Nallo donnera le coup d’envoi avec deux jeunes de l’Académie 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    L’OL a franchi la barre des 500 buts en coupes d’Europe 10:15
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Niakhaté après Maccabi Tel Aviv - OL : "On savait qu’on était au-dessus" 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : Fonseca a "apprécié le sérieux de tous" 08:45
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Comme souvent, l’Europe a donné de l’air à l’OL 08:00
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Contre le Maccabi Tel Aviv, Tolisso (OL) s’offre un premier triplé en carrière 07:30
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Ligue Europa : l'OL prend la première place 27/11/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : les tops, ce qu'il faut retenir 27/11/25
    L'OL se rassure et s'amuse face au Maccabi Tel Aviv (0-6) 27/11/25
    Abner lors d'OL - Strasbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : Abner et Šulc titulaires, vers un changement de système ? 27/11/25
    OL Lyonnes : pour leurs débuts dans la Coupe U18, les Fenottes iront à Nîmes 27/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut