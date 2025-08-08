Actualités
Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
Paulo Fonseca en tribunes lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Fonseca va retrouver les tribunes pour OL - Getafe

  • par Lirone Nabet

    • L'OL de retour en France pour affronter Getafe (samedi, 19h), Paulo Fonseca va devoir retrouver les tribunes pour coacher.

    Après trois matchs à être de nouveau dans le costume de coach, Paulo Fonseca va retrouver les tribunes ce week-end. Sur le banc contre Hambourg, Majorque et le Bayern Munich, le Portugais retrouve son quotidien français avec le dernier amical de l'OL contre Getafe, ce samedi (19h) au stade Pierre-Rajon à Bourgoin. Et cette fois, il ne sera pas sur le banc. Les trois derniers matchs amicaux, joués à l’étranger, lui avaient permis de diriger son équipe au plus près des joueurs. Mais en France, sa suspension après son coup de sang contre Benoît Millot redevient active. Elle l’empêche d’être présent sur le bord du terrain pour donner ses consignes directement.

    Une absence prolongée en championnat

    Cette sanction s’applique pour tous les matchs en France que ce soit en amical ou en Ligue 1. Le coach portugais ne pourra pas retrouver son banc avant le début du mois de décembre. Il devra donc suivre les rencontres depuis les tribunes et communiquer à distance avec son staff technique. Il connaitra une légère amélioration de sa situation à partir du week-end du 21 septembre. Lors du match OL - Angers, il sera autorisé à accéder aux vestiaires dans les temps entourant les rencontres. C'est à dire lors de l'échauffement d'avant-match, à la mi-temps et au coup de sifflet final. Cela lui offrira la possibilité de parler directement à ses joueurs durant la pause, mais il devra encore patienter avant de retrouver sa place officielle sur le banc.

