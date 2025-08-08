Challenge Espoirs : le derby OL - ASSE au rendez-vous

Le derby entre l’AS Saint-Étienne et l’OL retrouve sa place chez les jeunes cette saison. Si elles ne sont pas dans la même poule en National 3, le deux réserves s'affronteront lors du Challenge Espoirs.

Lyon et Saint-Étienne se retrouvent dans le même groupe du Challenge Espoirs cette saison. Une confrontation qui allait manquer chez les deux réserves, n'étant plus dans le même groupe en N3, comme le rappelle Laurent Huard (directeur du Centre de Formation de l’ASSE) chez nos confrères de l'EVECT : "Le fait que l'OL rejoigne la compétition et soit dans notre groupe nous offrira un derby." Le groupe A réunit également Nice, Monaco, Toulouse, Paris FC, Marseille et Montpellier. Le tournoi s’étale de septembre à mai, avec une phase finale entre les deux meilleures équipes de chaque poule. Les matchs durent 90 minutes et doivent forcément désigner un vainqueur, même en cas d’égalité. Ce format permet aux jeunes joueurs de disputer plus de rencontres dans la saison.

Un derby à Décines le 27 octobre

Pour Laurent Huard, le Challenge Espoirs a un vrai rôle dans le développement des jeunes : "Ça rapproche les joueurs du rythme d’une saison d’adulte, c’est intéressant pour leur formation." Il insiste aussi sur l’importance du contexte et notamment celui du derby. Cela a beau faire les gros titres chez les pros, la notion de supériorité régionale est inculquée dès le plus jeune âge : "En réserve, les joueurs ont déjà la culture du derby mais c’est toujours bien qu’ils vivent ce contexte." Malgré tout, la ferveur populaire observée au Parc OL ou à Geoffroy Guichard la saison passée ne sera pas au rendez-vous. Comme lors de la première édition de ce championnat des réserves, les matchs se joueront à huis clos, hormis la finale.