L'OL en amical à Bourgoin, tout sauf une première

Alors que l'OL "accueille" Getafe au stade Pierre-Rajon samedi (19h00), focus sur les précédentes rencontres.

C'est devenu le rendez-vous annuel des Berjalliens lorsque le stade Pierre-Rajon accueillait l'OL pour la première fois en 2017. Si les Lyonnais ont rompu la tendance en 2020 et 2023, ils essayent de s'y rendre chaque année pour se tester avant la reprise de la Ligue 1. L'occasion de renouer avec les supporters après une préparation estivale 2025 sans leur présence.

Des débuts réussis à Rajon

Quarante petits kilomètres séparent l'antre lyonnaise du stade Pierre-Rajon. Le premier adversaire qui se mesurait à l'OL était alors l'Ajax Amsterdam en 2017. Un premier test réussi avec la victoire et un but d'Amine Gouiri, passé par Bourgoin dans sa carrière juvénile avant de rallier Décines en 2013 (2-0).

L'année suivante, en 2018, Martin Terrier et les siens collaient quatre buts aux Anglais de Fulham (4-0). Une victoire savourée avant une première déconvenue en Isère... En 2019, le club suisse du Servette FC et l'ancien Lyonnais Timothé Cognat infligeaient à l'OL son premier revers à Bourgoin (1-2). Une défaite surprenante pour les anciens joueurs de Sylvinho. C'est ce qui fait la singularité de ces rencontres amicales imprévisibles.

Dans des contextes particuliers...

Deux ans plus tard en 2021, c'était au tour de Malo Gusto de fouler la pelouse de Rajon. Natif de Villefontaine, il était passé par le club berjallien durant ses jeunes années avant de rejoindre l'Académie. L'Isère, terre des futurs cracks lyonnais ? En tout cas, ils n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire Bourg-en-Bresse Péronnas alors que les restrictions liées à la pandémie limitaient l'affluence (5-1).

Quand ce n'était pas la COVID-19, c'était la guerre en Ukraine en 2022. Au cours d'une double confrontation (défaite 1-3, victoire 3-0) face au Dynamo Kiev, certains réfugiés ukrainiens avaient pu assister à la rencontre symbolique. Enfin, la dernière rencontre de l'OL contre le Torino avait laissé les supporters sur leur faim. Un bon match nul insipide (0-0) lors de la préparation 2024 sous Pierre Sage.

Un souvenir entaché à Bourgoin...

Si le caractère amical était au centre des attentions depuis 2017, une seule rencontre a fait son exception. Un certain 16e de finale de Coupe de France dans lequel le public n'était pas acquis à la cause des Rhodaniens. Symbole d'une prouesse, le FCBJ se qualifiait au cours d'une séance de tirs aux buts aux lourdes conséquences pour l'avenir de l'OL (2-2, 4 tab 2). Une page à tourner, un mauvais souvenir à oublier. Car ce samedi, le stade Pierre-Rajon espère voir l'OL se réconcilier avec le succès dans une ambiance qui promet d'être au rendez-vous.