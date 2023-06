Govou et Laigle (ex-OL) sacrés… en vétérans

Ayant pris leur retraite depuis quelques années, Sidney Govou et Pierre Laigle n’en ont pas fini avec le football. Les deux anciens champions de France avec l’OL ont remporté la Coupe du Rhône chez les vétérans.

L’amour du ballon plus que toute autre chose. Pour un joueur professionnel, la fin d’une carrière est une petite mort comme le diraient certains et il est parfois difficile de passer à autre chose ou de se reconvertir. Quand bien même la reconversion se passe bien, l’envie de taper dans un ballon est souvent plus forte que toute. À Chaponost, les supporters du club de l’ouest-lyonnais ont la chance de voir jouer des anciens champions de France quasiment chaque semaine. En effet, après avoir rangé les crampons au placard après une carrière professionnelle bien remplie, Pierre Laigle (52 ans) et Sidney Govou (43 ans) les ont rechaussés simplement pour le plaisir.

Néanmoins, la mentalité de compétiteur n’est jamais loin et les deux anciens joueurs de l’OL l’ont prouvé une fois de plus le week-end dernier. Évoluant avec les vétérans de l’ES Chaponost, les deux champions de France ont ajouté une ligne de plus à leur palmarès déjà bien rempli. Depuis samedi dernier, ils sont vainqueurs de la Coupe du Rhône dans la catégorie des plus de 35 ans. L’ES Chaponost a pris le meilleur sur Lyon-Croix-Rousse Football (3-1) grâce notamment à un but de Sidney Govou.