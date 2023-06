Jérémy Berthod (ex-OL) officialise son départ d'Ain Sud

Un an après son arrivée, Jérémy Berthod a officialisé son départ d’Ain Sud sur ses réseaux sociaux.

Une année seulement après son arrivée, Jérémy Berthod quitte Ain Sud. L’ancien défenseur de l’OL a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux cette semaine. "Mon aventure avec Ain Sud s’arrête un an après mon arrivée. Une année de travail, d’investissement, de plaisir pour décrocher l’objectif du maintien en Nationale 3, s'est félicité l'ancien joueur. Bravo à l’ensemble du groupe pour avoir pendant les 3/4 de la saison accroché le podium. Merci aux dirigeants et bénévoles pour l’accueil et leur sympathie tout au long de la saison. Une année enrichissante qui m’aura fait progresser en tant qu’entraineur et qui m’aura permis de faire des rencontres exceptionnelles. Un grand Merci aux joueurs pour les émotions procurées."

Un maintien assuré

Après avoir pris la succession d’Hervé Yvars, le quadruple champion de France a assuré le maintien avec Ain Sud. Les Dragons ont terminé le championnat de National 3 à la huitième place. Le club de la Côtière disputera, la saison prochaine, sa septième saison à ce niveau. Dans leur groupe, les Aindinois devraient retrouver la réserve de l'OL, fraîchement relégué de l'étage supérieur. Après Dom Tac, l’OL, Limonest et Ain Sud, Jérémy Berthod est donc en quête d’un nouveau challenge pour la saison prochaine.