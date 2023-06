OL : Santiago Cucci nommé directeur général intérimaire ?

Santiago Cucci va bientôt rejoindre les rangs d'Eagle Football pour un poste à hautes responsabilités. Une nomination qui pourrait pousser à terme le CEO de Dockers à devenir le directeur général intérimaire de l'OL.

Le 8 mai dernier, après un match rocambolesque face à Montpellier (5-4), Jean-Michel Aulas quittait la présidence de l'OL. Depuis, John Textor assure l'intérim tout en avouant qu'il ne s'éterniserait pas dans cette fonction. Le propriétaire américain pourrait avoir trouvé son remplaçant pour diriger les affaires extérieures au football. Selon L'Équipe, Santiago Cucci pourrait être la solution pour assurer l'intérim. Le CEO de Dockers et ancien vice-président USA de Levi's devrait rejoindre le groupe Eagle Football afin d'y occuper des fonctions de dirigeants.

Le nouvel organigramme se dessine

Le Franco-Suisso-Espagnol a travaillé pour de grandes marques telles que QuickSilver, Kaporal ou Tommy Hilfiger. Polyglotte, il a le profil indiqué par John Textor pour occuper la fonction de directeur général. Santiago Cucci pourrait à terme intégrer la nouvelle direction, du moins de façon intérimaire. Eagle est toujours à la recherche d'une solution durable et a missionné l'entreprise américaine de chasseur de tête CAA Base. À l'OL, Cucci rejoindrait Matthieu Louis-Jean, fraîchement arrivé à la cellule de recrutement, et Vincent Ponsot, à la direction du football. De quoi y voir plus clair sur le futur de l'Olympique Lyonnais qui se reconstruit petit à petit après de longs mois de flou ?