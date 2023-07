Faivre a quitté le stage de l'OL aux Pays-Bas

Proche de s’engager avec Bournemouth avant d'être prêté à Lorient, Romain Faivre a quitté le rassemblement de l’OL ce mercredi matin.

Encore une visite médicale à passer et l’aventure de Romain Faivre à l’OL se sera terminée aussi vite qu’elle a commencé. Arrivé à l’hiver 2022, le joueur offensif va quitter le club lyonnais dix-huit mois plus tard et 28 matchs joués. Prêté ces six derniers mois à Lorient, Faivre va faire son retour en Bretagne même si les Merlus ne l’achèteront pas définitivement. Dans un tour de passe-passe à faire rougir John Textor, le club lorientais va profiter de Faivre pendant encore une saison avant que le joueur ne découvre la Premier League avec Bournemouth. C’est bien le club anglais qui a posé seize millions d’euros sur la table et convaincu l’OL de lâcher un élément sur lequel il ne comptait plus vraiment.

Malgré l’incertitude qui planait au-dessus sa situation, Romain Faivre avait pris la direction des Pays-Bas dimanche pour le stage de pré-saison. Il n’aura finalement effectué que deux jours de préparation puisque l’ancien Brestois a quitté le rassemblement lyonnais ce mercredi matin comme rapporté par Le Progrès. Il s'est ensuite envolé vers Paris pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans avec Bournemouth. L’officialisation du départ de Faivre n’est désormais qu’une question d’heures.