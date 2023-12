La réserve féminine de l’OL enchaîne un 3e succès de rang

A domicile, la réserve féminine de l’OL a remporté un 7e succès cette saison en dominant Le Puy Foot 1 à 0.

Après Clermont (2-5) et Nîmes (1-3), la réserve féminine de l’Olympique lyonnais s’est offerte une troisième victoire de suite. Dimanche, Wassa Sangaré et ses coéquipières ont triomphé du Puy Foot sur la plus petite des marges (1-0).

Beaucoup sanctionnées avec cinq cartons jaunes, les joueuses d’Antoine Capinielli ont capitalisé sur l’ouverture du score au bout d’un quart de jeu de Sofia Bekhaled pour obtenir ce septième succès de l’exercice 2023-2024.

Les Fenottes sont 3es

Avec dans leurs rangs des filles comme Féérine Belhadj, Julie Swierot ou encore Laureen Oillic, les Fenottes ont rempli la mission. Elles terminent l’année à la troisième place de la troisième division, elles qui ont obtenu leur promotion lors de la saison passée. Avec 21 points en neuf journées, elles sont en embuscade derrière le duo de tête composé de Toulouse et Cannes (22 unités).

Place à la récupération désormais, même si certaines de ces footballeuses iront possiblement en Norvège pour le déplacement du groupe de Sonia Bompastor à Brann jeudi en Ligue des champions. La réserve de l’OL retrouvera le championnat le 21 janvier 2024 avec un voyage sur le terrain de l’AS Lattes.